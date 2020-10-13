Trump iyileşti gözler artık seçimde

Trump’ın sağlığına kavuşmuş olduğuna dair haberler bu sürece dair fiyatlamaları geride bırakırken, piyasalar tekrar ABD seçimlerinin olası sonuç senaryolarına konsantre olmaya başlamış görünüyor. Seçimin sağlıklı bir süreçle netleşmesi , seçim sonrası yeni Başkan’ın kim olacağı ve ne tür adımlar atacağı piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.



ABD seçimlerinin sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde gelmeye devam ediyor. Farklı bakışlarla olası sürecin getirebileceği sonuçlarla ilgili etki analizlerine yer verilirken şimdilik belirgin net söylemler yerine olası senaryolar üzerinden beklentilere yer veriliyor.



Fitch’den gelen değerlendirmede ABD seçimlerinin politik sonuçları ve bu sonuçların ekonomiye yansımaları konusunda görüşlere yer verildi. Tarafların politika yönelimleri arasında anlamlı farklılıklar olacağı belirtilen açıklamada, bu ayrımın en çok olacağı kilit politika alanları arasında, mali destek, sosyal yardım reformu, vergiler, regülasyon ortamı, dış politika, ticaret, sağlık hizmetleri ve altyapının yer alacağı aktarıldı. Açıklamada, Trump'ın zaferinin daha küçük bir destek paketi, Biden'ın zaferinin ise daha büyük bir destek paketi anlamına geleceği örneği verildi.



Neticede farklı yönde beklentileri teşvik ve merkez bankaları desteğiyle şimdilik pozitif yönde satın almaya devam eden piyasaların , seçim sonrası yaşanacak gerçekleşmeleri fiyatlayana kadar temkinli olmakta fayda görüyoruz.



Goldman Sachs’tan gelen son analiz notunda ise ağırlıklı Dolar’ın zayıflayacağı beklentisi öne çıkıyor. Özellikle seçim sonrası Borsaların seyri dışında asıl olarak Global piyasalar için ve özellikle gelişen piyasalar için Dolar Endeksi’nin seyri oldukça önemli olacak. Dolar pozitif senaryolar yerine Doların zayıflayacağı senaryoları öne çıkaran Goldman Sachs seçim sonrası en son 2018’de görülen 87-90 bandına geri çekilme ihtimalini öne çıkarıyor.



Bu öngörünün gerçekleşmesinin önünde engeller de yok değil. Virüs ve seçim sürecinin belirsizlikleri ve diğer riskler düşünüldüğünde tersi bir senaryo içinde dikkatli olmak gerekmekte.



DOLAR ENDEKSİ ŞİMDİLİK DENGEDE AMA SIKIŞMA ARTIYOR



Dolar Endeksi teşvik beklentilerinin de gölgesinde şimdilik 92.00-95.00 bandında ilerliyor. ECB ve Çin Merkez Bankası’nda gelen adımlar ve sözlü yönlendirme şimdilik Endeks’in çok fazla gerilemesine izin vermiyor. Önümüzde ki süreçte global ölçekte tekrar dolarizasyon baskısının artmaması için son dönemde test edilen 94.00-95.00 bandının geçilmemesi oldukça önemli olacak.



Aşağıda ise 94.00 altında kaldıkça normalleşme adımları sonrası test edilen 200 aylık ortalamaların da bulunduğu 92.00-93.00 bandı kritik destek olarak öne çıkıyor. Yaşanan sıkışma teknik olarak grafiklerde bir tarafa doğru sert kırılma gündeme getirebilir. Bu sebeple seçim sonrası verdiğimiz alt üst eşiklerin arasında kalma yada bir tarafa doğru kalıcı geçilme ihtimallerine karşı hazırlıklı olmak gerekmekte.



BORSALAR TEŞVİK BEKLENTİLERİ İLE YÜKSELİŞTE



Özellikle son günlerde Nasdaq Endeksi’nin de desteğiyle ABD borsaları tekrar yükseliş sürecindeler. SP500 Endeksi 3400 direncini aştıktan sonra mevcut durumda 3500 üzerine de çıkarak tüm zamanlarda gördüğü rekor seviyelere yaklaşıyor.



Endeksin yükselişi gelişmiş ve gelişen ülke borsalarında da manevra alanı kazandırıyor. Bundan sonra ki süreçte de seçim yaklaşırken ve seçimden sonra ABD borsalarının ve özellikle SP500 Endeksi’nin seyri oldukça önemli olacak.



Endeks’te 3500 altına geri çekilmelerde 3400-3450 aralığı önemli destek bölgesi olarak takip edilecek. 3550 üzerinde kuvvet kazanılması durumunda ise 3590 ve devamında 3650-3750 sıralı potansiyel direnç bölgeleri olarak izlenecek.