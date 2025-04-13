Türbülans dinmiyor riskten kaçış sürdü

BIST Elektrik Endeksi haftayı yüzde 5.60 getiriyle kapatarak aynı zamanda en çok yükselen sektör oldu. İnşaat yüzde 5.27, kağıt-basım yüzde 4.40 ve iletişim yüzde 4.34 ile pozitif ayrıştı. Spor sektörü yüzde 4.62, sigorta yüzde 3.57 ve bankacılık yüzde 3.11 kayıpla listenin en altında yer aldı. Enerji ve altyapı sektörleri ise kademeli girişlere işaret ediyor.
Yatırımcı yöneliminde dikkat çeken 5 eğilim
1 Altın liderliğini sürdürüyor: Serbest piyasada Cumhuriyet altını yüzde 32.5’lik yılbaşından bu yana getirisiyle tüm yatırım araçlarını geride bıraktı.
2 Fon tercihi değişiyor: Hisse senedi fonlarından çıkış sürerken, kıymetli maden, katılım ve para piyasası fonlarına güçlü bir yönelim var.
3 Döviz dikkat çekiyor: Euro, haftalık bazda yüzde 4.09 yükselişle yatırımcının radarına girdi.
4 Enerji ve altyapı hisseleri öne çıktı: Enerya, Enerjisa, Enka gibi hisseler yatırımcının güvenli büyüme arayışına cevap veriyor.
5 Finans sektörü baskı altında: Banka ve sigorta hisselerindeki düşüş, yatırımcıların bu alandan uzaklaştığını gösteriyor.
OECD’den Türkiye’ye büyüme ve enflasyon tahmini
OECD’nin Türkiye İnceleme Raporu’na göre, Türkiye son 10 yılda OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu. Yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 4.9 seviyesinde gerçekleşirken, 2025 için büyüme tahmini yüzde 3.1, 2026 için ise yüzde 3.9 olarak öngörüldü. Bu yıl sonunda yüzde 31.4 olarak tahmin edilen enflasyonun, 2026’da yüzde 17.3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Rapor, büyümenin dengeleneceği, enflasyonun ise zamanla kontrol altına alınacağı bir çerçeve sunuyor.