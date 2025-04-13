Türbülans dinmiyor riskten kaçış sürdü

‘Kıymetliler’ zirvede

Fon performansları yatırım tercihlerindeki önceliklerin farklılaşmasına yol açıyor. Yılbaşından bu yana Yüzde 25.67 getiri sağlayan kıymetli madenler fonları ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 15.64 ile katılım fonları, yüzde 14.62 ile para piyasası fonları takip etti. Hisse senedi fonları hem haftalık bazda yüzde 3.73 düşüşle hem de yılbaşından bu yana yüzde 5.55 kayıpla yatırımcıların uzak durduğu fon türleri arasında yer aldı. Bu hafta yüzde 1.73 getiriyle yükselen fonların başında yine kıymetli madenler fonları yer aldı. Fon sepeti ve karma fonlarda ise dikkat çekici bir zayıflama söz konusu. Eğilim, net biçimde güvenli liman fonlarına doğru kayıyor.







Elektrik öne çıktı







Yatırımcı yöneliminde dikkat çeken 5 eğilim 1 Altın liderliğini sürdürüyor: Serbest piyasada Cumhuriyet altını yüzde 32.5’lik yılbaşından bu yana getirisiyle tüm yatırım araçlarını geride bıraktı. 2 Fon tercihi değişiyor: Hisse senedi fonlarından çıkış sürerken, kıymetli maden, katılım ve para piyasası fonlarına güçlü bir yönelim var. 3 Döviz dikkat çekiyor: Euro, haftalık bazda yüzde 4.09 yükselişle yatırımcının radarına girdi. 4 Enerji ve altyapı hisseleri öne çıktı: Enerya, Enerjisa, Enka gibi hisseler yatırımcının güvenli büyüme arayışına cevap veriyor.







OECD’den Türkiye’ye büyüme ve enflasyon tahmini OECD’nin Türkiye İnceleme Raporu’na göre, Türkiye son 10 yılda OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu. Yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 4.9 seviyesinde gerçekleşirken, 2025 için büyüme tahmini yüzde 3.1, 2026 için ise yüzde 3.9 olarak öngörüldü. Bu yıl sonunda yüzde 31.4 olarak tahmin edilen enflasyonun, 2026’da yüzde 17.3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Rapor, büyümenin dengeleneceği, enflasyonun ise zamanla kontrol altına alınacağı bir çerçeve sunuyor. 5 Finans sektörü baskı altında: Banka ve sigorta hisselerindeki düşüş, yatırımcıların bu alandan uzaklaştığını gösteriyor. BIST Elektrik Endeksi haftayı yüzde 5.60 getiriyle kapatarak aynı zamanda en çok yükselen sektör oldu. İnşaat yüzde 5.27, kağıt-basım yüzde 4.40 ve iletişim yüzde 4.34 ile pozitif ayrıştı. Spor sektörü yüzde 4.62, sigorta yüzde 3.57 ve bankacılık yüzde 3.11 kayıpla listenin en altında yer aldı. Enerji ve altyapı sektörleri ise kademeli girişlere işaret ediyor.

Küresel belirsizliklerin sürdüğü bir haftayı daha geride bırakırken, yatırımcı davranışları yeniden şekilleniyor. Enflasyon ve kur beklentileri gölgesinde yatırımcılar, oynaklığı yüksek araçlardan çıkarak sabit getirili ve değer saklama özelliği olan enstrümanlara geçiyor. Serbest piyasa altını yüzde 3.86’lık haftalık getiriyle dikkat çekerken, yılbaşından bu yana performansı yüzde 32.50’ye ulaştı. Euro da yüzde 4.09’luk haftalık yükselişiyle dövize olan ilgiyi destekledi. Öte yandan BIST 100 Endeksi’nin yılbaşından bu yana yüzde 4.57’lik kaybı hisse bazlı stratejileri zorlarken, yatırımcıların ilgisinin yön değiştirdiği açık şekilde görülüyor.