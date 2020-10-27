Virüs yeniden Avrupa’da, gözler DAX’ta

ABD seçimleri yaklaşırken piyasalarda fiyatlamalarda belirginleşiyor. Teşvik paketi son dakika sürprizi olmadıkça seçim sonrasına ertelenince, belirsizlikler karşısında paketi beklenti olarak kullanan ve pozitif fiyatlayan piyasalarda havanın değişmesiyle birlikte seçim riski almak istemeyen yatırımcıların da tetiklediği satışların etkili olduğunu gözlemliyoruz.



Bu süreçte ABD seçim belirsizliği kadar tekrar hızla artmaya başlayan vakalara bağlı olarak bir kez daha Avrupa’yı pandeminin merkezi haline getiren virüs süreci de etkili olmakta. Aşı ile ilgili çalışmalarda yaşanan belirsizlik ve DSÖ tarafından da belirtildiği gibi kış aylarının daha da zor geçme ihtimali Korona Virüsü yeniden piyasaların merkezine getirmiş durumda.



Artan önlemler ve bazı ülkelerde uygulanan sıkıyönetim koşulları şimdilik tamamen kapanmayı getirmese de , Vaka sayıları kontrol altına alınana kadar piyasaların Virüs baskısı atında kalacağı da bir gerçek. Merkez Bankalarının ekstra tedbir ve desteklerle devrede olması 2020 başında yaşanan sert düşüş sürecinin yenilenme ihtimalini azaltmış görünse de teknik anlamda sert düzeltme hareketlerine karşı temkinli olmak gerekiyor.



Basılan paraların ve ekstra teşviklerin desteğiyle V tipi dönüş gerçekleştiren ve hatta yeni rekorlar gören ABD borsaları dışında özellikle Avrupa ve Aysa borsalarının performansı yanında gelişen ülke performansları da bu dönemde oldukça önemli olacak. Bu anlamda gözümüz bu süreçte belirleyici olması açısından Almanya’nın DAX Endeksi’nde olacak.



DOLAR ENDEKSİ



Dolar Endeksi teşvik paketinin etkisiyle bir kez daha 200 aylık ortalama olan 92.00 civarını test ettikten sonra paketin çıkma ihtimalinin ağırlıklı seçim sonrasına ertelenmesi ile birlikte tekrar 93.00 civarına geri dönerek yön aramaya devam ediyor.



Virüs ve ABD seçimlerinin etkilerini karşılıklı fiyatlayan Endeks’te teknik anlamda büyük resimde 92.00-95.00 bandı içinde ki görünüm şimdilik korunuyor. Önümüzde ki süreçte 94.00-95.00 bandının geçilmemesi oldukça önemli olmaya devam edecek.



Aşağıda ise 94.00 altında kaldıkça normalleşme adımları sonrası test edilen 200 aylık ortalamaların da bulunduğu 92.00-93.00 bandı kritik destek olarak öne çıkmaya ve şimdilik çalışmaya devam ediyor. Yaşanan sıkışmaya bağlı olarak seçim sonrası verdiğimiz alt üst eşiklerin arasında kalma yada bir tarafa doğru kalıcı geçilme ihtimallerine karşı hazırlıklı olmak gereğini bir kez daha tekrarlıyoruz.



DAX ENDEKSİ KRİTİK BÖLGEDE



Yazılarımızda ağırlıklı olarak takip etiğimiz SP500 Endeksi mevcut durumda kritik 3400 desteğini test ederken, DAX Endeksi’nin bu sefer 200 günlük ortalamaların altına gelerek aşağı yönlü hareketin devamı adına öncül bir sinyal verdiğini görmekteyiz. Bu oluşum hem DAX hem de diğer endeksler için önemli görünüyor.



Bu sinyalin geçici olması ve tekrar yükseliş tarafına dönebilme adına 200 günlük ortalamayı barındıran 12.400-12.600 üzerinde kalıcı kuvvet kazanarak tekrar 13.000’lere doğru bir atak geliştirmek gerekiyor. Bu olmadıkça Virüs belirsizliğinin çok daha fazla fiyatların içine girme riski ve 12.000 altına gerileme ihtimali masada kalmaya devam edecektir.



Özetle bu dönemde haber başlıkları dışında Majör grafiklerimiz Dolar endeksi ve SP500 dışında biraz daha fazla DAX Endeksi’ne konsantre olmak gerekiyor. Avrupa’nın Virüsle mücadelesinin de bu süreçte çok önemli olacağı çok net.