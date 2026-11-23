Çin rekabeti ve ABD’nin gümrük vergileriyle ilgili kararları derken, Avrupa’da otomotiv endüstrisinde farklı kararlar alınması dikkat çekiyor. Büyük Avrupalı üreticiler, adeta “kemer sıkma” politikası izliyor.Çinli rakiplerin Avrupa pazarındaki gelişimi ve rekabeti zorlaştırıcı adımları, Avrupalı oyuncuların Çin’de yerel rakiplerine karşı üstünlük sağlayabileceği yeterli silahlarının olmayışı, ABD’nin gümrük duvarlarını yükselten adımları derken, Avrupa otomotiv endüstrisi, hemen hemen 2008 krizini anımsatan bir biçimde “toz duman içinde” kaldı.Avrupalı otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişe de yeterince hazırlık yapamayınca, Çinli rekabetine karşı koymakta zorlanarak, kendisini “kemer sıkma” sürecine sokmak durumunda kaldı. Bu konuda özellikle Almanya’da büyük bir kırılma yaşanırken, Fransa, İspanya ve İtalya’da da benzer krizler göze çarpmaya başladı. Tesisler üretimlerini sona erdirirken, ya Çinli markalara satılmaya ya da “kullandırılmaya” başlandı. Üreticiler, farklı seçenekleri değerlendirirken, motorsporları gibi tüketicinin gözü önünde olma ve üretim teknolojisini tanıtma fırsatını sunan alanlardan bile çekilme kararı almak zorunda kaldı.Bu sancılı sürecin şu sıralar en çok haber olduğu üreticiler, kuşkusuz Almanlar. Volkswagen çatısı altındaki Audi’nin Belçika fabrikasını kapatmasıyla başlayan, ardından Volkswagen’in binlerce işçi çıkarıp, anavatanında tesis kapatılması dahil pek çok önlemler alacağını açıklamasıyla devam eden sürecin henüz başındaymışız gibi görünüyor.Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Çinli rakiplerle yoğun rekabetin etkisiyle üçüncü çeyrekte 5,8 milyar euro zarar açıklarken, yaklaşan ücret görüşmelerinde ücretlerin dondurulmasını ve daha esnek çalışma saatleri talep etmeye hazırlanıyor. Bu da, gelecek yılın başında sendikalarla, grevlere de yol açabilecek sürtüşmelere zemin hazırlandığı izlenimi veriyor. Benzer şekilde Mercedes’te de çalışma saatlerinin artırılması, buna karşılık ücretlerde değişiklik yapılmamasının konuşulduğu gelen haberler arasında... Mercedes’in, sendikayla işçilik maliyeti konusunda anlaşmaya varamamasının ardından Almanya’daki fabrikalarına yaptığı tüm yatırımları durdurduğu da bildirilmişti.BMW ve Audi’de ise, toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle geçtiğimiz günlerde grev yapılmış, Almanya’daki tesislerde bantlar durmuştu.Bir başka ilginç haber de, bünyesinde Fransız, Alman, İtalyan ve Amerikan markalarını barındıran Stellantis grubundan geldi. Fransız “Le Figaro” gazetesi, Stellantis, grubun mali yapısını sağlamlaştırma operasyonu kapsamında motor sporları bölümünü kapatmaya ya da bünyesindeki markaların bu alandaki faaliyetlerine son vermeye hazırlandığı iddiasını ortaya attı. Buna göre, Peugeot’nun Le Mans gibi dayanıklılık yarışları programını sonlandıracak, Citroen, DS ve Opel, Formula E’den çıkacak ve fabrika yarış takımları işsiz kalabilecek. Henüz tam olarak açıklık getirilmese de, doğruluğu halinde bunun etkileri, motor sporlarında hayli hissedilecek.Renault’nun ise, elektrikli araç talebini karşılamak için 2028’e kadar Fransa’daki fabrikalarına imalat için 2 bin kişi almayı planladığı, buna karşılık gönüllü ayrılmalar yoluyla 1.000’e yakın beyaz yakalı çalışanı işten çıkarmayı planladığı bildirildi.Lamborghini, Temerario’nun üstsüz versiyonu “Spyder’ modelini tanıttı. Markanın kumaş tavan yerine açılıp kapanabilen sert tavanlı ilk üstü açık otomobili olan Spyder, hayli konuşulan bir tavan mekanizmasına sahip. Tavan sistemi 10 adet elektrikli aktüatör kullanıyor ve koltukların arkasına dikey olarak katlanıyor. Bu da aracın üst ve arka bölümlerinin yeniden tasarlanmasını gerektirmiş. Coupe modelinde olduğu gibi, üstü açık versiyon da 4.0 lt çift turbo V-8 motor ve üç adet elektrik motoru bulunuyor. Toplam güç üretimiyse 808 beygir.Türkiye’de üretilen Renault “Boreal”in hibrit “E-Tech 4x4” versiyonu da, 3.159.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.Bursa Oyak Renault fabrikalarında üretilen ve yüzde 50’nin üzerinde yerli katkı oranına sahip Boreal’in, toplamda 150 HP güç üreten yeni versiyonu; 1.2 lt üç silindirli turbo benzinli motor ve arkaya yerleştirilen elektrik motoru, 5 farklı sürüş modu ve gelişmiş arazi teknolojileriyle birlikte 100 km’de ortalama 5,8 lt yakıt tüketimine imza atıyor.6 ileri otomatik şanzımanla donatılan model, 0’dan 100 km/s hıza 10,1 saniyede ulaşıyor ve 180 km/s azami hıza çıkabiliyor. Hibrit E-Tech sistem, ihtiyaç duyulan anlarda elektrik motoruyla içten yanmalı motoru destekleyerek hızlanma performansını artırıyor. Uygun sürüş koşullarında yalnızca elektrik enerjisiyle ilerlemeye de olanak tanıyan teknoloji yakıt tüketiminin optimize edilmesine katkı sağlıyor.Fiat’ın, sınıfına adını veren ikonik modeli Doblo, tekrar Türkiye’de üretilmeye başlanmasının ardından pazara da sunuldu.İlk kez 2000 yılında Tofaş fabrikasında üretilmeye başlanan, 2023’e kadar Bursa’da üretimine devam edilen Doblo, üç yıl sonra yeniden “yerli” olarak showroomlarındaki yerini aldı. Yerli Doblo Combi, “Easy”, “Premio” ve ‘Premio Plus” olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. Doblo Combi’nin, 130 HP güç üreten 1.5 lt dizel motoruyla eşleştirilmiş 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri bulunuyor.