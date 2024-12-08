Yabancılar geldi fırsat kapıda mı?

‘Açığa satış’ etkisi

TCMB ne yapacak?

Fiyat istikrarını önceliklendiren TCMB’nin, 2025 yılında da dezenflasyon patikasını sürdürmesi ve reel faiz verme sürecine devam etmesi bekleniyor. Bu durumda TL varlıklar önde olmaya devam edecek. Merkez Bankası’nın politika faizini ne zaman indireceği bir süredir tartışılan konu. İndirim döngüsünün 2025 yılının ilk çeyreğine kaldığı anlaşılıyor. Politika faiz indirimi kademeli olarak mevduat faizlerinde de aşağı yönlü ivmeye yol açacaktır. Önümüzdeki yıl mevduat araçlarının hâlâ rekabetçi bir yatırım seçeneği olmaya devam edeceği öngörülüyor. Faiz getirisindeki cazibe, yatırımcıların üstlenmeyi kabul ettiği riskseviyesini de şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam edecek.

Yatırımcı yüksek faize hücum etti

Yüksek faiz oranlarıyla birlikte yatırımcılar, para piyasası fonlarına ve TL mevduat hesaplarına yönelirken, dezenflasyon sürecinin etkisiyle reel getiri elde etmeye başladı. Sıkılaştırıcı para politikalarının bir sonucu olarak, büyüklüğü 1 trilyon TL’ye varan para piyasası fonları, geçtiğimiz dönemde Borsa İstanbul için güçlü bir alternatif haline geldi. Para piyasası fonları ortalama yüzde 55 yükselirken aynı dönemde BIST 100’ün getirisi yüzde 35 oldu.

‘Güvenli liman’ cazibeyi korudu

2024’ün sonunda altın hem jeopolitik hem de ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. 2025 ile birlikte, altındaki fiyat artışının devam etmesi, yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirilebilir. Faiz indirimlerinin yanı sıra jeopolitik risklerin artması ve küresel ekonomik durumun belirsizliği, altının değerini destekleyecek gelişmelerdir. Orta ve uzun vadede güçlü bir altın piyasası beklentisi, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor.

Açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin yol haritası netleşti. Yasak, BIST 50 Endeks payları için 2 Ocak 2025 itibarıyla kaldırılacak. Bu kararla, yasağın yalnızca belirli endekslerde geçerli olmaya devam edeceği anlaşıldı. SPK, yatırımcıların ve aracı kurumların bu değişikliğe uyum sağlaması için gerekli bilgilendirme süreçlerini başlatacağını belirtti. Açığa satış yasağının kalkması, özellikle yabancı yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken piyasaya gelişini de teşvik eden bir gelişme olacak. Karar ile piyasada daha fazla likidite sağlanırken, yatırımcılar risklerini daha verimli bir şekilde yönetebilecek. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahvillerinde teminatın düşürülmesi, özellikle kısa vadeli yabancı yatırımların artmasına neden olabilir.