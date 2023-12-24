Yabancılar geri geldi!

Yatırımcılar OKS Standart fonlardaki portföylerinde değişikliğe gitmeli. Bu fonla çalışanların otomatik olarak atandığı fonlar. BES Yatırımcıları değişiklik yapmadıkça aynı seyirde devam eder. Bu nedenle yatırımcıların altı ayda bir BES Fon Portföy değişikliğine giderek fonlarını çeşitlendirmeleri önemli.

Risk değerlerine dikkat

Halka arzda büyü bozuldu

Son dönemdeki halka arzlar yatırımcılarına beklenen getirileri sağlayamadı. Son 6 halka arzdan 5’i kaybettirdi. Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY) halka arzının ardından hisse fiyatı yüzde 8,22 değer kaybı yaşadı. Mega Metal (MEGMT) için yatırımcılar yüzde 8,55 oranında düşüş gözlemledi. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SURGY) hisseleri, yüzde 27,90’lık ciddi bir değer kaybı yaşadı. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BEGYO) hisselerindeki düşüş de yüzde 7 olarak kaydedildi. Çates Elektrik (CATES) yüzde 19,34’lük bir düşüş yaşarken yatırımcısına hayal kırıklığı yaşatan bir diğer hisse oldu. Son halka arzlar içerisinde sadece Kuzey Boru (KBORU) yüzde 30,33 oranında yükselebildi.

Emeklilik fonlarında risk değeri yüksek olan fonlara yatırımcılar meyletmeyebiliyor. Ancak risk değeri yüksek gibi görünen enstrümanlar içerisinde bildiğimiz klasik enstrümanlar da var. Altın gibi. Risk değerleri 1 ile 7 arasında değişiyor. Altın kategorisindeki emeklilik fonlarının risk değeri 6. Bir altın yatırımcısı ne kadar risk alıyorsa emeklilik fonunda altın alanların da üstlendiği risk hemen hemen aynı düzeyde.