Yabancılar geri geldi!

24.12.2023 09:01
Uluslararası yatırımcıların Türk borsasına ilgisi sürüyor. Üst üste 7 haftadır alım yapan yabancılar bu dönemde 1.8 milyar dolarlık hisse aldı. Borsada yüzde 27.4’e gerileyen yabancı payı şimdilerde yüzde 38’e yükseldi.
Yabancı yatırımcılar, Türkiye hisse senedi piyasasında üst üste yedi haftadır alıcı konumunda bulunuyorlar. Bu süreçte, hisse senetlerine net 1.8 milyar dolarlık giriş kaydedildi. Söz konusu hareketlenme aynı zamanda yabancı yatırımcının piyasaya yönelik ilgisinin de göstergesi niteliğinde. Yabancı yatırımcı girişi likiditeyi artırırken ekonomiye yönelik güvenin de oluşmaya başladığı şeklinde değerlendirilmeli. Bu noktada sürekliliği ve vadesi ilginin gücünü gösterecektir. Spekülatif amaçlı gelenlerin piyasada kalma süresi 90 gün ile bir yıl arası değişkenlik gösterebiliyor. Böyle olsa da devamının gelmesi çıkan fonların yerinin dolmasına imkân verirken piyasanın da zarar görmesine mani olabiliyor.
Yabancı payı yüzde 38
Türkiye’nin henüz yatırım yapılabilir bir kredi notu bulunmuyor. Ancak CDS oranları geriliyor ve yabancıların not artışı olmamasına rağmen alım yapmaları önemli. Neticede 2018 yılından bu yana yabancılar net satıcı konumunda bulunuyorlar. Genel olarak yabancıların alıcı konumuna dönmesi not artışı öncesi piyasaların canlanmasında etkili olacak. Borsada yabancı payı yüzde 37,97 seviyesinde. Geçtiğimiz yıl milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde 27,43 ile tarihi dip seviyelere kadar geriledi. Sonrasında ekonomi yönetimdeki değişimle birlikte borsadaki yabancı payı da yükselişe geçti. Son haftalarda gerçekleşen alımlarla birlikte yabancıların borsadaki payı yüzde 38’e dayandı.
‘BES’ getirileri farkı açıyor
Bireysel emeklilik (BES) fonlarında getiriler yüzde 100’lerin üzerine çıktı. En yüksek getiriyi sağlayan 25 fonun ortalama getirisi yüzde 94 oldu. Ancak yatırımcıların büyük çoğunluğunun parası OKS fonlarında. Yatırımcılar fon değişikliği yapmayı unutmamalı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcıları için en kârlı dönemlerden birini yaşıyor. 2023 yılında, sektördeki 25 farklı fon arasında getiriler yüzde 83,99 ile yüzde 128,99 arasında değişkenlik gösterdi.
Öne çıkan üç fon, HDI Fiba Em. ve Hay. Inveo Portföy Fon Sepeti EYF, BNP Paribas Cardif Em. Teknoloji Sekt. Değ. EYF ve HDI Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişken EYF yatırımcısına yüzde 110’un üzerinde kazandırdı. 25 fonun yönetimindeki toplam portföy büyüklüğü 52 milyar 965 milyon TL’ye ulaşırken, bu fonlarda yer alan toplam yatırımcı sayısı 1 milyon 406 bin 510’a erişti. Fonların ortalama getirisi ise yüzde 94,10 olarak kayıtlara geçti.
14.7 milyon yatırımcı
Bireysel emeklilik fonlarında, yatırımcı sayısı en fazla olan 25 fon, ortalama olarak yatırımcılarına yüzde 52,01 oranında getiri sağladı. Yılbaşından bu yana kaydedilen bu ortalama getiri, yüzde 60’lık enflasyon oranının altında kalmasına rağmen, yatırımcılar için önemli bir kazanç kaynağı olmaya devam etti. Bu 25 fonun yönetiminde toplamda 300 milyar TL varlık bulunuyor. Toplam yatırımcı sayısı ise 14 milyon 696 bin 124 kişiye ulaşıyor. Bu rakamlar, emeklilik fonlarının, yatırımcılar için güvenli bir liman olma ve uzun vadeli tasarruf aracı olarak popülerliğini koruma potansiyelini koruduğunu gösteriyor.
Yatırımcılar OKS Standart fonlardaki portföylerinde değişikliğe gitmeli. Bu fonla çalışanların otomatik olarak atandığı fonlar. BES Yatırımcıları değişiklik yapmadıkça aynı seyirde devam eder. Bu nedenle yatırımcıların altı ayda bir BES Fon Portföy değişikliğine giderek fonlarını çeşitlendirmeleri önemli.
Risk değerlerine dikkat
Emeklilik fonlarında risk değeri yüksek olan fonlara yatırımcılar meyletmeyebiliyor. Ancak risk değeri yüksek gibi görünen enstrümanlar içerisinde bildiğimiz klasik enstrümanlar da var. Altın gibi. Risk değerleri 1 ile 7 arasında değişiyor. Altın kategorisindeki emeklilik fonlarının risk değeri 6. Bir altın yatırımcısı ne kadar risk alıyorsa emeklilik fonunda altın alanların da üstlendiği risk hemen hemen aynı düzeyde.
Halka arzda büyü bozuldu
Son dönemdeki halka arzlar yatırımcılarına beklenen getirileri sağlayamadı. Son 6 halka arzdan 5’i kaybettirdi. Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY) halka arzının ardından hisse fiyatı yüzde 8,22 değer kaybı yaşadı. Mega Metal (MEGMT) için yatırımcılar yüzde 8,55 oranında düşüş gözlemledi. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SURGY) hisseleri, yüzde 27,90’lık ciddi bir değer kaybı yaşadı. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BEGYO) hisselerindeki düşüş de yüzde 7 olarak kaydedildi. Çates Elektrik (CATES) yüzde 19,34’lük bir düşüş yaşarken yatırımcısına hayal kırıklığı yaşatan bir diğer hisse oldu. Son halka arzlar içerisinde sadece Kuzey Boru (KBORU) yüzde 30,33 oranında yükselebildi.