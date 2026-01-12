2026 hareketli olacak

2026’nın bir yandan Renault, Hyundai ile Tofaş’ın üretimine başlayacağı yeni modeller diğer yandan da Çinli markaların Türkiye yatırımlarıyla ilgili gelişme ve muhtemel kararlar açısından hayli hareketli geçmesi bekleniyor...Geçen yılı satışlar açısından yine bir rekorla kapatan otomotiv sektörü, her ne kadar 2026’da pazara ilişkin bir başka rekor beklemiyor olsa da, otomotiv sanayi açısından hayli hareketli bir yıl olacağını söylemek mümkün...Henüz daha 2025 yılının tamamına ilişkin üretim rakamı açıklanmamış olsa da, ihracat açısından 41 milyar 521 milyon dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisi, yeni model başlangıçları ve Çinli markalardan gelecek yatırım haberleriyle hareketli bir yıl geçirmeye aday görünüyor. Renault, Hyundai ve Tofaş, bu yıl yeni modellerin üretimine başlama konusunda son hazırlıklarını yaparken, BYD’nin Manisa’daki yatırımıyla ilgili olarak 2026’da bir hareketlenme yaşanması da beklentiler arasında. Bununla birlikte MG, Chery ve Donfeng markalarından herhangi bir atak olup olmayacağı da yine merak konusu.Peş peşe yeni modelleri üretime alarak Oyak Renault tesislerinde ciddi bir atağa kalkan Renault, bu kapsamda yeni nesil Clio’nun ön üretimlerine başlamıştı. Şubat ayından itibaren otomobilin Türkiye’de satışa sunulmasıyla birlikte ciddi bir hareketlilik yaşayacak olan Oyak Renault, yine bu yıl içinde “Boreal” adlı SUV’un üretimine de başlayacak.Egea’nın ömrünü son kez uzattıran Tofaş ise, bir dönem tek üretim merkezi olduğu Doblo’yu kaptırdıktan sonra iç pazarda kayıplar yaşamıştı. Stellantis’in “K01” kodlu ticarilerini Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen için üretmeye başlayan Tofaş, ağırlıklı olarak iç pazara yönelik olarak Doblo üretimine yeniden başlıyor bu yılın üçüncü çeyreğinde. Bu aracın da, Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot markaları için, hafif ticari ve “Combi” yani “binek” versiyonlarla üretilmesi planlanıyor.İzmitli Hyundai ise, tamamen yeni ve henüz konsept olarak gösterilen ancak testleri devam eden elektrikli modeli “Ioniq3” için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu aracın da, yılın ikinci yarısında bantlara alınması planlanıyor.Bununla birlikte Çinli üreticilerin Türkiye ile ilgili planlarının akıbeti de, bir ölçüde bu yıl belli olabilir. Nitekim Manisa’da hayata geçirilmesi planlanan ancak halen çok yavaş ilerleyen ve bu nedenle zaman zaman eleştirilere uğrayan BYD’nin fabrika yatırımıyla ilgili bu yıl bir güncelleme, ilerleme yaşanması bekleniyor.Öte yandan MG’nin sahibi SAIC’in ve Türkiye’de ciddi pazara sahip Chery’nin, daha önce niyet beyan ettiği Türkiye’de yatırım planlarında bir ilerleme olup olmayacağı da, 2026 yılı içerisinde izlenecek konular arasında olacak. Ayrıca birkaç gün önce “Türkiye’de üretimi düşünüyoruz” şeklinde açıklamaları gündeme gelen “Dongfeng”in de takip listesine ekleneceğini söylemekte yarar var.Avrupa’da elektrikli araç konusunda ciddi iddiası bulunan ve bu konuda yatırım yapmayı sürdüren Kia, “Renault 4” ve “Volkswagen ID Polo”nun yanı sıra “Skoda Epiq” gibi yakında piyasaya sürülecek elektrikli uygun fiyatlı modellerle rekabet edecek küçük SUV modeli “EV2”yi tanıttı. Başlangıç fiyatı 30 bin euro’nun altında olması beklenen araç, 42,2 kWsa ve 61 kWsa olmak üzere iki batarya seçeneğiyle, öne yerleştirilmiş 145 beygir civarında güç üreten bir motora sahip. Batarya seçeneklerine göre sırasıyla 317 km ve 448 km menzil sağlayacak. Her iki batarya da DC şarj cihazlarında yaklaşık 30 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj oluyor. Bu modelde hem 11 kW hem de 22 kW AC şarj seçenekleri sunulacağı, 400 voltluk bir elektrik sistemine sahip olduğu da diğer bilgiler arasında.Toyota’nın motor sporlarında kullandığı araçların yanı sıra bazı modellerinin performanslı versiyonlarını geliştiren “GAZOO Racing”, bağımsız marka haline geliyor. Toyota çatısı altında ayrı bir performans markası haline gelecek GAZOO Racing, tıpkı AMG gibi yeni modeller de çıkarmaya hazırlanıyor. GAZOO Racing, Toyota’nın yarış araçlarının yanı sıra “GR Yaris”, “GR Supra”, “GR86” gibi yol otomobillerini de geliştirmişti. Toyota, GAZOO Racing imzalı “GR GT” ve “GR GT3” modellerini de geçen yıl tanıtmıştı.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD), markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin 16’ncısı, heyecanlı bir törene sahne oldu. Satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini bulurken, değerlendirmeler yapan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2025 yılının beklentilerin üzerinde geçtiğini belirtti. Bozkurt, “Sektörümüz için 2025, globaldeki ve iç pazardaki gelişmeler yönünden tüm zorluklara rağmen olumlu bir yıl oldu... Yılın başında geçen seneye paralel bir pazar hacmi öngörülüyordu ancak Türkiye’nin yüksek nüfusu, artan mobilite ihtiyacı ve yaşlanan araç parkının yenilenme zamanının gelmiş olması, yeni rekor satış adetlerini destekleyen temel faktörler oldu” dedi. Bozkurt, 2026’nın, geçen yıla paralel sonuçla tamamlanmasını öngördüklerini de kaydetti.En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Toyota