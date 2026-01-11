2026 yılının ilk fırsat alanları: Gümüş, altın, borsa

Ocak ayının ikinci haftasında yatırım araçları cephesinde yön, kıymetli metaller ve hisse senedinde birleşti. Haftalık getirilerde emtia cephesinde gümüş yüzde 9.90 ile ilk sıraya yerleşirken, onu yüzde 3.99’luk artışla ons altın izledi. Aynı sürede borsa tabloya eşlik ederken BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 6.11 primle kapatarak aylık getirisini yüzde 8.57’ye taşıdı.

Buna karşılık, daha korumacı yatırım araçlarında getiriler sınırlı kaldı. Haftalık bazda TL mevduat yüzde 0.72, kira sertifikaları yüzde 0.67 ile istikrarlı ama düşük tempolu bir seyir izledi. Döviz cephesinde ise tablo tersine döndü; ABD doları haftayı yüzde 0.10, euro ise yüzde 0.50 düşüşle tamamladı.

Enflasyon tarafına bakıldığında, TÜFE’de aylık artışın yüzde 0.89, son bir yıldaki birikimli değişimin ise yüzde 30.89 seviyesinde olduğu görülüyor. Tüm bu göstergeler bir arada okunduğunda, kısa vadede en yüksek ivmenin gümüş-altın-borsa üçlüsünde toplandığı; döviz cephesinde ise aynı haftada belirgin bir geri çekilmenin öne çıktığı gözleniyor.

BIST 30’da getiri yoğun

BIST 30 tarafında haftalık kazançlar genele yayıldı. Aselsan’ın yüzde 21.63’lük yükselişi haftaya damgasını vururken, Destek Finans Faktoring yüzde 19.20 ile ikinci sırada yer aldı. Migros ve Bim’in çift haneli getirileri, perakende tarafında kurumsal ilginin arttığını gösteriyor. İlk 10 hissedeki getiriler yüzde 5.51 ile yüzde 21.63 aralığında oluşurken BIST 30’daki 27 hisse haftalık bazda yükseldi.

4 hisse dikkat çekti

Hafta boyunca BIST 30’daki dört hissenin yüzde 10’un üzerinde getiri sağlaması, büyük ölçekli hisselerde momentumun güçlendiğine işaret ediyor. Bu durum, endeksin yükselişini taşıyan ana dinamiğin küçük hisselerden ziyade, yüksek likiditeli ve kurumsal ilgi gören şirketlerden geldiğini gösteriyor. Özellikle savunma, perakende ve finans temalarının öne çıkması, yatırımcıların hikâyesi olan sektörleri tercih ettiğini düşündürüyor.

Asya öne çıktı

Küresel piyasalarda haftalık görünüm ülke bazlı farklılaşmayı sürdürdü. Güney Kore KOSPI Endeksi yüzde 6.42’lik yükselişle haftanın en güçlü performansını sergilerken, Almanya DAX yüzde 2.40 ile Avrupa’da pozitif ayrıştı. ABD endekslerinde yükselişler daha sınırlı kalırken, Asya tarafındaki hareketlilik risk alma gücünün zayıflamadığını gösteriyor. Küresel cephedeki durum, gelişmekte olan piyasalar için destekleyici bir arka plan oluşturuyor.

Bu hafta şirketlerde neler yaşandı?

Bu haftanın gelen şirket haberleri satış hacimleri, yeni yatırımlar ve varlık yapılanmaları etrafında şekillendi. Graintürk’te yüksek tutarlı mısır satışı, Beyaz Filo ve Tab Gıda’da büyüme rakamları öne çıkarken; Alarko Holding’in dolaylı olarak yönetiminde yer aldığı iştirakindeki enerji varlıklarının paylaşılması ve Sun Tekstil’in yurt dışı satın alma hamlesi dikkat çekti. GYO tarafında güçlü değer artışı görülürken, savunma, enerji ve teknoloji sektörlerine yönelimler gündemi belirledi.

¦ Graintürk Holding’in yüzde 100 iştiraki, 306 milyon TL tutarında mısır satışı için anlaştı.

¦ Beyaz Filo, 2025’te sıfır km araç satışlarını yüzde 13.31 artırarak, 22.505 adede çıkardı.

¦ Alarko Holding, Cengiz Enerji ile anlaştı. Ortak yönettikleri Alcen’deki varlıklar bölüşüldü.

¦ Sun Tekstil, Guatemala merkezli Infitex şirketini satın almak üzere görüşmelere başladı.

¦ Reysaş GYO’nun taşınmazların konsolide güncel değeri yüzde 65 artarak 94,03 milyar TL oldu.

¦ Ecogreen, G25 Bolu GES projesinin yapım ve kullanım hakkı için sözleşmeyi imzaladı.

¦ Diriteks, icradan satılan Isparta’daki fabrikasını muhasebe kayıtlarından çıkaracağını açıkladı.

¦ THY’nin Thai Airways ile iş birliğine Rekabet Kurumu 5 yıl süre ile muafiyet tanıdı.









¦ Smart Enerjisi, topcon teknolojili güneş hücresi satacak. Sözleşme tutarı 5.6 milyon dolar. Pasifik Teknoloji’nin iştirakinin geliştirdiği Dumrul isimli SİHA, TSK envanterine girdi. ¦ Ofis Yem ve iştiraklerinin, aralıkta aldıkları ihalelerin satışa katkısı 9.3 milyon TL olacak. ¦ Tab Gıda, 2025’te 226 yeni restoran açarak toplam restoran sayısını 2.030’a yükseltti. ¦ Forte Bilgi, 56.6 milyon TL ve 888 bin dolarlık iki ihale kazandı.







Referans nokta değişti BIST 100 Endeksi haftayı 12.200 puandan tamamlayarak hem haftalık hem aylık zirvesini test etti. Teknik görünümde 11.510 seviyesi kısa vadeli ana destek olarak öne çıkarken, 12.200 seviyesi artık piyasanın referans noktası haline gelmiş durumda. Endeksin bu seviyeye, yükselen işlem hacmiyle ulaşması, hareketin zayıf bir sıçrama olmadığını; katılımcı sayısının arttığını gösteriyor. Son bir haftada ortalama günlük işlem hacminin 158.5 milyar TL’ye yükselmesi, son bir ay ortalamasının belirgin biçimde üzerine çıkıldığını gösteriyor. Hacim artışı, yükselişin fiyat etkisiyle olduğu kadar, işlem derinliğiyle de desteklendiğini söylüyor. Hacim destekli yükseliş, kısa vadeli geri çekilmelerde alım isteğinin canlı kalabileceğine dair önemli bir sinyal olarak okunmalı. Yatırımcı neye odaklanmalı? Yeni haftada yatırımcıların odağında üç başlık öne çıkıyor: Birincisi, BIST 100’de 12.200 seviyesinin korunup korunamayacağı. İkincisi, gümüş ve altındaki güçlü yükseliş sonrası olası kâr realizasyonun boyutu. Üçüncüsü ise döviz cephesindeki sakin seyrin sürüp sürmeyeceği. Mevcut tabloda, seçici hisse alımları ile değerli metalleri birlikte izleyen dengeli stratejilerin ön plana çıkması beklenmeli. ¦ Onur Teknoloji, 2.01 milyon dolarlık iş aldığını açıkladı. ¦ Otto Holding, madencilik ve savunma sektörlerine yöneliyor. Bedelsiz için çalışma başlattı.

2026’nın ilk haftasında gümüş ve altındaki güçlü yükseliş sürerken, borsa da yüzde 6.11’lik haftalık primle tabloya katıldı. Gümüş/dolar yüzde 9.90, ons altın yüzde 3.99 yükseldi. Dolar ve eurodaki zayıf seyir, TL varlıklara ilginin yönelmesinde etkili oldu. BIST 30’da yüzde 20’ye yaklaşan çıkışlarla seçici ama güçlü bir alım dalgası öne çıktı.