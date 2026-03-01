ABD ve İsrail Tahran`ı vurdu: Gözler savunma altın ve petrolde

ŞİRKET HABERLERİ

Bu hafta şirket açıklamaları, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji yatırımları, kapasite artışları ve yurt dışı odaklı yeni iş anlaşmaları etrafında şekillendi. Sanayi, madencilik ve teknoloji sektörlerinde alınan yüksek hacimli siparişler ile uluslararası sözleşmeler, şirketlerin gelir yaratma potansiyelini işaret ediyor. Enerji maliyetlerini düşürme amaçlı yenilenebilir enerji projelerine ilgi hız kazanırken, tesis kurulumları ve stratejik iştirak almaları, firmaların pazar paylarını genişletme hedeflerini gösteriyor. Üretim altyapısını destekleyen yatırımlar, operasyonel süreçlerdeki sürdürülebilirliği güçlendiriyor. Firmalar, yatırım hamlelerini sürdürürken işletme sermayelerini ve nakit akışlarını koruyacak finansal önlemleri de eş zamanlı olarak hayata geçiriyor.¦ Politeknik Metal, kalay sülfat üretim kapasitesini yüzde 50 artışla 1.800 tona çıkaracak. ¦ Ayes Çelik, Denizli’deki GES’i 2.3 milyon dolara almak üzere görüşüyor. ¦ Fonet, 2.1 milyon dolara Kamerun’da altı hastaneye, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi satacak. ¦ Forte Bilgi’nin iştiraki, savunma şirketine 3.17 milyon dolara yazılım hizmeti verecek. ¦ İşbir Sentetik, Balıkesir’de 2.77 milyon euro yatırım ile GES projesini başlattı. ¦ Temapol Polimer, Kayseri’deki arazi GES’i 4.04 milyon dolara satın alıyor. ¦ CVK Maden’in yüzde 96.21 bağlı iştiraki, 26.64 milyon dolarlık krom cevheri satacak. ¦ BINHO, Nevşehir’de inşası süren GES’in 5.15 megavatlık kısmı devreye alındı. ¦ Aselsan, 2026’da konsolide yatırım harcamasının 50 milyar TL’yi aşmasını planlıyor. ¦ Naturelgaz Güney Afrika’daki faaliyetleri için bugüne kadar 1.4 milyon dolar yatırım yaptı. ¦ Pasifik Holding, iştirakleri aracılığıyla Konya Gübre’nin yüzde 51’ini 102 milyon TL’ye aldı. ¦ Orge Enerji, iki projenin elektrik işini 237.5 milyon TL ve 8.3 milyon euroya aldı. ¦ Gen İlaç, ilişkili taraf üzerinden DMO’ya üç aylık sürede 652.7 milyon TL ürün satacak. ¦ Kervan Gıda’nın iştiraki, yangın nedeniyle sigortadan 2.5 milyon dolar avansı ödemesi aldı. ¦ IHEVA, tesis kurmak için Arnavutköy’de 917.7 milyon TL’ye 10 parselde arsalar aldı.