AB’de içten yanmalı kriz!

Elektrikli otomobillere geçişin yeterince hızlı olamaması, başka etkenlerle birleşince Avrupalı otomotiv devlerini zorlarken, 6 Avrupa Birliği ülkesi, içten yanmalı motorlara yönelik yasağın durdurulması için harekete geçti...



Avrupa Birliği’nde 2035’ten sonra uygulanacağı söylenen içten yanmalı motorlara yönelik yasakla ilgili tartışma, son dönemde elektrikli araçlara geçişin istenilen düzeyde olmaması, Çin’de pazar kayıpları ve ABD’nin gümrük vergileri gibi nedenlerle baş gösteren krizle birlikte yeniden alevlendi. Başta Alman şirketleri olmak üzere Avrupalı otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara yaptıkları büyük yatırımların geri dönüşünü sağlamakta zorlanırken, Çin rekabeti, pazar kayıpları ve artan gümrük duvarlarıyla zarar yazmaya devam ediyor.

Tam da bu nedenle, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin de bulunduğu 6 Avrupa Birliği (AB) lideri, 2035 gibi yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motorlara yönelik fiili yasağı durdurmak amacıyla, Avrupa Komisyonu’ndan, AB’nin araç emisyon kurallarının yumuşatılmasını önermesini istedi.“Bloomberg”in haberine göre, Meloni’nin yanı sıra Polonya Başbakanı Donald Tusk, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov’un da bulunduğu grubun, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e yazdığı mektupta, AB’nin yeni otomobiller için yapacağı düzenlemenin, 2035’ten sonra bile plug-in hibrit, menzil uzatıcı ve yakıt hücresi teknolojisine izin vermesini talep etti.Liderler, söz konusu mektupta, “Hem AB otomotiv ve otomobil bileşenleri endüstrisi hem de Avrupa iklim eylemi için bir dönüm noktasındayız... İklim hedefimizi etkin şekilde sürdürebiliriz ve sürdürmeliyiz, ancak bu arada rekabet gücümüzü de zedelemeyiz, çünkü endüstriyel bir çölde yeşil hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullandı.İtalya ve Almanya, otomotiv endüstrilerini Çin rekabetinden, beklenenden düşük elektrikli araç talebinden ve ABD’nin ticaret tarifelerinden korumak amacıyla, bloğun yeni içten yanmalı motorlu araç satışlarına yönelik yaklaşan yasağını yumuşatmak için mücadele ediyor. Bu arada, Avrupa’nın yüksek enerji ve işçilik maliyetleri, otomobil üreticilerini işten çıkarmalara ve yatırımları başka yerlere kaydırmaya zorluyor.Fransız hükümeti ise iş kayıplarını önlemek amacıyla elektrikli araçlarda “Avrupa tercihi”ne öncelik verdi. Avrupa Komisyonu, otomobil üreticilerini desteklemek için bu ay bir önlem paketi sunmaya hazırlanıyor. Paketin 10 Aralık’ta yayınlanması bekleniyor, ancak gecikme de yaşanabilir.Peugeot CEO’su Alain Favey, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Afrika’da yüzde 17’lik büyüme kaydettiklerini, bunun toplamda 103 bin adetlik satış anlamına geldiğini hatırlatarak, “Bu satışın büyük çoğunluğu (75 bin adet), bu yıl rekor düzeyde satış gerçekleştirdiğimiz Türkiye’de oldu. Dolayısıyla Türkiye gerçekten de dünya çapındaki büyümemizin merkezinde yer alıyor ve elbette önümüzdeki yıllarda da bu böyle devam edecek” dedi. Favey, Bursa’da Peugeot için de üretim yapan Tofaş fabrikasını ziyaret ettiğini anımsatarak, bu fabrikada yapılan üretimin, kalite felsefeleriyle örtüştüğünü vurguladı.Markanın bir takım yenilikleri olacağını da vurgulayan Favey, 208 GTI’ın lansmanını 2026 Haziran’ında yapacaklarını, makyajlı 308’in tanıtım sürecinin sürdüğünü hatırlattı, en önemli yeniliğin ise, Türkiye’de de çok satılan ve Ocak ayında tanıtılması planlanan yeni 408 olacağını belirtti.Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan da, “Performansımızı en etkin şekilde kullanacağımız, her alanda sınırlarımızı zorlayacağımız ve başarımızın aslında tesadüf değil sürdürülebilir olduğunun altını çizeceğimiz bir 2025 yılı hedefliyoruz” dedi.Chery, Türkiye pazarındaki atağını, yenilenen TIGGO7 ve TIGGO8’i eş zamanlı olarak satışa sunarak sürdürüyor. Türkiye’de 130 bini aşan araç parkına ulaşan Chery’nin her iki modeli de, 145 HP’lik 1.6 TGDI motorla donatılmış ve 7DCT otomatik şanzımana sahip.Makyajlı TIGGO7, yenilenen tasarım dili, akıllı teknolojileri, gelişmiş güvenlik özellikleri ve sunulmaya başlanan 4X4 çekiş sistemiyle kullanıcılarının beklentilerine daha fazla hitap etmeyi amaçlıyor. Ön ve arka tasarında yeniliklerin yanı sıra LED teknolojili aydınlatma gruplarıyla dikkat çeken modelde, gelişmiş sensörler, radarlar ve kameralar aracılığıyla aracın etrafındaki alanı 540 derece tarayarak sürücüye kapsamlı bir görüş sağlayan Çevre Algılama Sistemi de bulunuyor.Markanın Türkiye’deki amiral gemisi olan ve premium özellikler sunan yenilenmiş TIGGO8 ise, bacak desteği, havalandırma, ısıtma ve masaj fonksiyonları bulunan tamamen elektrikli ön yolcu koltuğuyla geliyor.Yeni 15.6 inç yüksek çözünürlüklü merkezi ekran; koltuk kontrolleri, ses ayarları, navigasyon ve sürüş modları gibi tüm temel araç fonksiyonlarını tek bir yerde topluyor. 540 derece Çevre Görüş Sistemi daha net görüntüler, daha geniş açı ve daha kararlı bir görüntüleme sunuyor. Araçta 5 yeni akıllı güvenlik özelliği (Sürücü Dikkat Uyarısı - DAI, Öndeki Araç Kalkış Hatırlatıcısı, Sürücü İzleme Sistemi - DMS, Çocuk Varlığı Algılama - CPD ve Akıllı Uzun Far Kontrolü - IHC) de dikkat çekiyor.Daha önce standart menzilli versiyonuyla satışa çıkan yeni Citroen e-C3 Aircross, bu kez 54 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalı “uzun menzil” versiyonuyla da geldi. WLTP verilerine göre ortalama 399 km menzil sunan araçta, 113 HP’lik elektrikli motor var. Standart AC şarj ile yüzde 20‘den yüzde 80’e şarj, 7 kW ile yaklaşık 5 saat 5 dakikada; 11 kW ile 3 saat 25 dakikada tamamlanıyor. 100 kW DC hızlı şarjla %20’den %80’e şarj 28 dakika sürüyor. Fiyatıysa 1 milyon 704 bin TL.