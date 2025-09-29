Almanlar buna sevinemedi!

ABD Başkanı Donald Trump, AB’den gelen otomobillere uyguladığı vergiyi yüzde 15’e indirse de, Alman devleri buna sevinemedi. Almanya’da otomotiv üreticileri 100 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı düşünüyor.Avrupa otomotiv sektörü, ABD’nin Temmuz ayında Avrupa Birliği ile varılan ticaret anlaşmasına uygun olarak, ithal ettiği otomobillere uyguladığı vergiyi yüzde 27.5’ten yüzde 15’e indirmesiyle rahat bir nefes alırken, Almanya bunu hissedemedi. Nitekim Alman otomotiv devlerinin, 2030 yılına kadar 100 bine yakın çalışanıyla yollarını ayırmayı düşünüyor.ABD federal sicilinde yayımlanan bildiride, ABD’nin verdiği söz doğrultusunda bu düzenlemenin 1 Ağustos’tan itibaren geriye dönük olarak geçerli olacağı doğrulandı. AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşme sonrası sosyal medyadan biur açıklama yaparak, “Ortak taahhütlerimizin hayata geçmesinin yolunda gitmesinden memnunum:; otomobil ve yedek parça vergileri 1 Ağustos’tan itibaren geriye dönük olarak yüzde 15’e indi, üst sınır muafiyetleri 1 Eylül’den itibaren devreye girdi” dedi. Muafiyet, uçakları, bazı ilaçları, kimyasalları ve bazı doğal kaynakları da kapsayacak. AB ile ABD, yoğun tartışmalar sonrası geçtiğimiz Temmuz’da bir ticaret anlaşması yapmıştı.Buna karşın, Alman otomotiv devlerinin küçülme ve tasarruf çalışmaları sürüyor. ABD’nin gümrük tarifelerinin yanı sıra, azalan talep, artan işçilik ve enerji maliyetleri, hızla büyüyen Çinli rakiplerinin artan rekabeti gibi etkenler, Almanya’da ortaya çıkan krizi büyütüyor. Elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş oluşu ve buraya gömülen devasa yatırımlar da cabası... Nitekim son olarak Robert Bosch’un 13 bin kişiyi daha işten çıkarma planı, Alman otomotiv endüstrisindeki gerilemenin etkilerini göstermek açısından hayli dramatik. Bosch’ta bu sayının 18 bine kadar çıkabileceği belirtilirken, Volkswagen 35 bin kişiyle yollarını ayıracağını duyurmuştu. Bosch’un rakipleri Continental, Schaeffler ve ZF Friedrichshafen da işten çıkarmaları gündemine alırken, Porsche ve Ford gibi ana üreticiler de, gelirlerindeki düşüşü dengelemek için personel ve üretim azaltımına gitmeyi kararlaştırmıştı.Almanya otomotiv sektöründe son iki yılda yaklaşık 55 bin kişi işini kaybederken, 700 binden fazla kişiye istihdam sağlayan sektörde 2030’a kadar işten çıkarılacakların sayısının 100 bini bulması bekleniyor.Ford Trucks, ağır ticari araç sınıfının popüler araçlarından olan “F-MAX”in yenilenen versiyonunu tanıttı. Ford Otosan mühendisleri tarafından Türkiye’de geliştirilip üretilen yeni F-MAX, iç ve dış tasarımındaki yeniliklere ek olarak Ecotorq GEN2 motoruyla en verimli, konforlu ve teknolojik versiyonuyla Ekim ayından itibaren satışa sunulacak.Yenilenen F-Max, fikri mülkiyet hakları tamamen Ford Otosan’a ait olan ve Eskişehir fabrikasında üretilen Ecotorq Gen2 motor sayesinde yüzde 11,3’e varan yakıt tasarrufu, yüksek performans, dayanıklılık ve verimliliği bir arada sunuyor. Türk ve Avrupalı kullanıcıların fikirleriyle şekillenen yenilenme operasyonuyla F-MAX’in ön ızgarası farklılaştı ve gövdeyle aynı renk oldu. Dijital Ayna Sistemi. ‘Gözcü Modu’, 12 inç dijital gösterge ekranı ve 12.4 inç multimedya ekranı, anahtarsız çalıştırma, kablosuz şarj bölmesi, elektronik park freni gibi yeni özellikler de, konforu artıran unsurlar arasında. Ayrıca araca eklenen “Max Güvenlik Kilidi”, park sırasında sürücü ve araç için ekstra güvenlik sağlıyor.Karsan, gelecek hafta Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenecek “Busworld 2025”te gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Karsan, ikinci sürücüsüz aracı otonom e-Jest’in dünya lansmanını ve Toyota iş birliği ile geliştirilen e-ATA Hidrojen’in de tanıtımını gerçekleştirecek. Dar sokaklar ve tarihi şehir merkezleri için özel olarak geliştirilen e-Jest, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle güvenli, çevreci ve verimli bir toplu ulaşım çözümü sunuyor.Chery, sportif tarz ve premium teknoloji sunan Tiggo7 PRO MAX Black Edition’ı Türkiye’de 2 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Sınırlı sayıdaki bu özel versiyon, dış tasarımındaki 9 ana unsurda yer verilen “siyah Artemis” rengi ve modele özgü detaylarla dikkat çekiyor. Chery Tiggo7 PRO MAX Black Edition, özenle işlenmiş lüks iç mekânı, ileri akıllı özellikleri ve yüksek performanslı güç aktarma sistemiyle birlikte tüketicilerin beğenisine sunuluyor.