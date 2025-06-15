Altın roketledi borsa tedirgin

Euro fark yaratıyor

Bankalar ve sanayi direniyor

Endeksteki gerilemeye karşın BIST 30 hisselerinde seçici yükselişler öne çıktı. Haftalık bazda en çok kazandıran hisse yüzde 5.8 ile Akbank oldu. Onu yüzde 5.3 ile Ereğli Demir Çelik yüzde 1.43 prim yaptı. Mevcut tablo, hem bilançoya hem de hikâyeye sahip hisselerde yatırımcının kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Faiz ne olacak?









Seçicilik önemli Haziran ayının ilk haftasında daha net bir tablo söz konusu. Portföyünde altın bulunduran korunurken, hissede ise seçici davrananlar öne çıktı. Faiz patikasına dair net bir yönlendirme gelene kadar, BIST 100 Endeksinin 9.000 – 10.000 aralığında dalgalanması daha güçlü bir senaryo. Bu dönem kısa süreli işlemlerden ziyade, uzun vadede sağlam temelli strateji gerektiriyor. Büyüyen ve hikayesi olan şirketler kendisini ayrıştırıyor. Küresel borsalarda farklılaşma Dünya genelinde borsalar karışık seyrediyor. Güney Kore KOSPI haftayı yüzde 3.84 artışla kapatarak öne çıktı. Japonya Nikkei yüzde 1.14, Hong Kong Hang Seng yüzde 1.02 yükseliş kaydeden diğer borsalar oldu. Avrupa’da Almanya DAX endeksi yüzde 2.19 düşüş yaşarken, Fransa CAC 40 yüzde 0.51 geriledi. ABD’de Nasdaq yüzde 0.68 artarken, S&P 500 yüzde 0.39 ve Dow Jones yüzde 1.32 geriledi. Mevcut tablo, küresel yatırımcının hâlâ yön değil, korunma aradığını ortaya koyuyor. Faiz beklentileri BIST 100’deki baskının temel nedenlerinden biri. Enflasyonda belirgin düşüş sinyali gelmemesi ve faiz indirimi beklentisinin ötelenmesi, hisse piyasasında ilgiyi sınırlıyor. Likidite gevşese de yatırımcı hâlâ güçlü bir işaret bekliyor. Bu ortamda yönden ziyade pozisyon yönetimi öne çıkıyor.

Kur cephesinde hareketlilik euro lehine döndü. Euro haftalık yüzde 1.80 artışla dikkat çekerken, son 1 aylık getirisi yüzde 5.22’ye ulaştı. Yılbaşından bu yana ise yüzde 23.65 değer kazandı. Dolar ise haftayı yüzde 0.80 primle kapattı ve yılbaşından bu yana getirisi yüzde 11.61 oldu. Euro/dolar paritesindeki güçlenme, özellikle ihracat odaklı sanayi şirketleri için ikinci çeyrek bilançoları açısından pozitif sinyal veriyor.