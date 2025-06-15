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Altın roketledi borsa tedirgin

Zeynep Aktaş
15.06.2025 09:07
Altın yükseliyor, borsa düşüyor ama meselenin sadece yön olmadığı bir gerçek. Disiplinli duruş sergileyenlerin daha fazla avantaj sağladığı piyasalarda reflekslere dikkat edilmeli.

Yatırımcı artık “ne alırsam çıkar” değil, “hangisi daha kazançlı” sorusunun cevabını arıyor. Piyasalar ise yön arıyor. Ama bu defa yön, alışılmış veri akışlarıyla değil; jeopolitik riskler, büyüme revizyonları ve merkez bankalarının sessizliğinden doğan kırılganlıklarla belirleniyor. Haftanın son işlem gününde Ortadoğu kaynaklı tansiyon borsalarda satışları tetiklerken, altın ve petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. BIST 100 Endeksi, haftalık bazda yüzde 1.84 değer kaybederek 9.311 puana geriledi. Aynı süreçte, serbest piyasada Cumhuriyet altını yüzde 2.52 yükseldi ve yatırımcısını korumaya devam etti. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri takip ederken, ABD’de mayıs ayı TÜFE verisi yüzde 0.08 artışla beklentilerin altında kaldı. Ancak aynı hafta IMF, OECD ve Dünya Bankası’nın 2025 küresel büyüme beklentilerini aşağı çekmesi, kısa vadeli iyimserliği gölgeledi. 

En güçlüsü yine altın 
 
Hafta boyunca tüm yatırım araçları arasında en fazla kazandıran enstrüman, serbest piyasa Cumhuriyet altını oldu. Altın, haftayı yüzde 2.52 artışla kapatırken, son 1 aylık getirisi yüzde 7.17’ye, yılbaşından bu yana çıkışı da yüzde 45.39’a ulaştı. Son 1 yılda yüzde 81.37 yükselişle güvenli liman niteliğini güçlendirdi. Buna karşın BIST 100 Endeksi, haftalık yüzde 1.84, aylık yüzde 4 ve yılbaşından bu yana yüzde 5.28 düşüş yaşadı. Son 1 yıldaki kaybı ise yüzde 10.39 seviyesinde gerçekleşti. 



Mevduat risksiz alternatif 
 
1 aylık TL mevduat haftalık bazda yüzde 0.74 artışla istikrarını korurken, yıllık getirisi yüzde 53.93’e çıktı. Özel sektör kira sertifikaları haftayı yüzde 0.64’lük kazançla tamamladı. Yılbaşından bu yana getiri yüzde 19 oldu. Bu araçlar, BIST’teki oynaklıktan uzak durmak isteyen yatırımcı için hâlâ öne çıkan alternatifler olarak dikkat çekiyor. 



Euro fark yaratıyor 
 
Kur cephesinde hareketlilik euro lehine döndü. Euro haftalık yüzde 1.80 artışla dikkat çekerken, son 1 aylık getirisi yüzde 5.22’ye ulaştı. Yılbaşından bu yana ise yüzde 23.65 değer kazandı. Dolar ise haftayı yüzde 0.80 primle kapattı ve yılbaşından bu yana getirisi yüzde 11.61 oldu. Euro/dolar paritesindeki güçlenme, özellikle ihracat odaklı sanayi şirketleri için ikinci çeyrek bilançoları açısından pozitif sinyal veriyor. 



Bankalar ve sanayi direniyor
 
Endeksteki gerilemeye karşın BIST 30 hisselerinde seçici yükselişler öne çıktı. Haftalık bazda en çok kazandıran hisse yüzde 5.8 ile Akbank oldu. Onu yüzde 5.3 ile Ereğli Demir Çelik yüzde 1.43 prim yaptı. Mevcut tablo, hem bilançoya hem de hikâyeye sahip hisselerde yatırımcının kalmaya devam ettiğini gösteriyor. 
 
Faiz ne olacak? 
 
Faiz beklentileri BIST 100’deki baskının temel nedenlerinden biri. Enflasyonda belirgin düşüş sinyali gelmemesi ve faiz indirimi beklentisinin ötelenmesi, hisse piyasasında ilgiyi sınırlıyor. Likidite gevşese de yatırımcı hâlâ güçlü bir işaret bekliyor. Bu ortamda yönden ziyade pozisyon yönetimi öne çıkıyor. 



Seçicilik önemli 
 
Haziran ayının ilk haftasında daha net bir tablo söz konusu. Portföyünde altın bulunduran korunurken, hissede ise seçici davrananlar öne çıktı. Faiz patikasına dair net bir yönlendirme gelene kadar, BIST 100 Endeksinin 9.000 – 10.000 aralığında dalgalanması daha güçlü bir senaryo. Bu dönem kısa süreli işlemlerden ziyade, uzun vadede sağlam temelli strateji gerektiriyor. Büyüyen ve hikayesi olan şirketler kendisini ayrıştırıyor. 
 
Küresel borsalarda farklılaşma 
 
Dünya genelinde borsalar karışık seyrediyor. Güney Kore KOSPI haftayı yüzde 3.84 artışla kapatarak öne çıktı. Japonya Nikkei yüzde 1.14, Hong Kong Hang Seng yüzde 1.02 yükseliş kaydeden diğer borsalar oldu. Avrupa’da Almanya DAX endeksi yüzde 2.19 düşüş yaşarken, Fransa CAC 40 yüzde 0.51 geriledi. ABD’de Nasdaq yüzde 0.68 artarken, S&P 500 yüzde 0.39 ve Dow Jones yüzde 1.32 geriledi. Mevcut tablo, küresel yatırımcının hâlâ yön değil, korunma aradığını ortaya koyuyor. 



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