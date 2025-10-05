Altın yükseldi borsa temkinli

Altın haftayı yüzde 3.7’lik yükselişle tamamlarken, borsa yüzde 2.6 geriledi. Dövizde sınırlı artışlar görülürken, mevduat ve kira sertifikaları düşük ama düzenli getirilerini sürdürüyor.
Piyasalar ekimin ilk haftasında altına yöneldi. Enflasyonun yüksek seyri, güvende kalma kaygısı altını gündemde tutmaya devam ediyor. Küresel bazda jeopolitik riskler yatırımcıları sarı metalde konumlandırıyor. Altın son bir haftada yüzde 3.7 ve yılbaşından bu yana yüzde 78’lik yükselişle yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Döviz tarafında dolar yüzde 0.46, euro yüzde 1.10 artış kaydederken, mevduat yüzde 0.76 ve kira sertifikaları yüzde 0.73 yükselişle defansif rolünü korudu. Buna karşılık BIST 100 endeksi yüzde 2.62 düşüşle haftayı ekside kapattı. Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3.2 gelmesi ve yıllık oranın yüzde 33.3’e çıkması, yatırımcının reel getiri arayışında daha temkinli davranmasına yol açtı.
BIST 30 hisselerinde tablo sınırlı pozitif ayrışmaya işaret etti. Perakende tarafında Bim yüzde 7.13 ve Migros yüzde 5.96 getiriyle öne çıktı. Tofaş yüzde 3.41, Emlak Konut yüzde 2.79 ve Pegasus yüzde 1.51 yükseliş kaydederken, sanayi ve savunma hisselerinde zayıf bir seyir izlendi. Aselsan, Ülker ve Tüpraş haftayı hafif kayıpla kapattı. Bu tablo, yatırımcıların kısa vadeli fırsatları perakende ve iç talep odaklı sektörlerde ararken, sanayi hisselerinde frene bastığını gösteriyor. Enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi, yatırımcının korunma refleksini güçlendiriyor. Altın, güçlü talebiyle portföylerdeki ağırlığını artırırken, borsa cephesinde seçiciliğin belirleyici olduğu bir süreçten geçiliyor. Önümüzdeki haftalarda fiyat istikrarına dair sinyaller netleşene kadar, yatırımcının pozisyonunu koruması bekleniyor.
Şirketlerden haber var
¦ Şeker GMYO, Şeker Kule projesinde ofisleri konuta dönüştürdü ve iskan belgelerini aldı.
¦ Frigo-Pak Gıda, Renovation Tohum’u satın alarak dikey büyüme girişimini hayata geçirdi.
¦ Afyon Çimento, Kordsa’nın inşaat güçlendirme firması Kratos’u 10 milyon dolara satın aldı.
¦ Biotrend Enerji, önümüzdeki 5 yılda 11 milyon tonluk karbon kredisi sertifikası üretecek.
¦ Hitit Bilgisayar, 2018 yılından beri iş ortağı Pakistan Airlines’a Ekip Yönetimi yazılım sattı.
¦ Petkim, Star Rafineri’den üst hakkı bedeli olarak tek seferde 6.1 milyar TL alacak.
¦ Anadolu Isuzu, Özbekistan’daki üretici JV SamAuto’un %75.2’sini 80 milyon dolara alıyor.
Yeni fonlarda ‘çeşitlilik’
Ekim ayının ilk haftasında piyasaya dokuz yeni fon eklendi. Yeni ihraçların önemli kısmını serbest fonlar ve girişim sermayesi fonları oluşturdu. Girişim tarafında Neo Portföy Anka Ventures-1 GSYF, Tera Portföy BRKT Siber Güvenlik GSYF, Hedef Portföy Verim GSYF ve Maxis Portföy Astart GSYF gibi teknoloji, siber güvenlik ve verimlilik odaklı fonlar dikkat çekti. Serbest fonlarda ise MT Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon, Fiba Portföy Model Emtia Fon Sepeti ve Deniz Portföy İnşaat Sektörü HSYF yatırımcı ilgisini topladı. Ayrıca A1 Portföy Birinci GYF, gayrimenkul yatırım fonları tarafında çeşitlilik sağlayan yeni bir seçenek olarak öne çıktı. Bu dağılım, yatırımcı eğiliminin kısa vadeli getiri arayışından çok, büyüme potansiyeli yüksek tematik alanlara yöneldiğini gösteriyor.
Küresel piyasada enflasyon haftası
Bu hafta hem yurt içinde hem de küresel cephede yoğun veri gündemi takip edilecek. Türkiye’de Reel Efektif Döviz Kuru, Hazine Nakit Dengesi ve Sanayi Üretimi öne çıkarken, haftanın son günü açıklanacak Perakende Satış Hacmi ve İnşaat Maliyet Endeksi iç talep ve maliyet dinamiklerine ışık tutacak. Sanayi üretiminde önceki ay görülen %5’lik artışın ardından olası yavaşlama sinyalleri yakından izlenecek. Yurt dışında ise ABD Fed tutanakları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi, küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacak. Almanya sanayi üretimi ve Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi Avrupa ekonomisinin seyrini ortaya koyarken, Japonya ÜFE ve Brezilya, Meksika, Rusya enflasyon verileri gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat baskılarını gündeme taşıyacak.
Geri alımda öne çıkanlar
Geçtiğimiz hafta içinde 10 şirket kendi paylarında geri alımlarını sürdürdü. Alım adetinde öne çıkan Enerya Enerji (3,8 milyon adet) ve Ahlatcı Doğalgaz (2,5 milyon adet) yatırımcı güvenini güçlendirme yönündeki işlemleriyle dikkat çekiyor. Mavi Giyim 39.5 milyon TL’lik işlemle öne çıkarken, Mercan Kimya, PC İletişim Medya ve Akfen Yenilenebilir Enerji de düzenli alımlarını sürdürdü. Gayrimenkul tarafında Akfen GMYO ve Asce GMYO’nun yaptığı geri alımlar, sektördeki istikrar arayışının da devam ettiğini gösteriyor. Genel tablo, şirketlerin fiyat dalgalanmalarına karşı hisse desteğini aktif biçimde kullandığını ortaya koyuyor.