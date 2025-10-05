Altın yükseldi borsa temkinli

Yeni fonlarda ‘çeşitlilik’

Ekim ayının ilk haftasında piyasaya dokuz yeni fon eklendi. Yeni ihraçların önemli kısmını serbest fonlar ve girişim sermayesi fonları oluşturdu. Girişim tarafında Neo Portföy Anka Ventures-1 GSYF, Tera Portföy BRKT Siber Güvenlik GSYF, Hedef Portföy Verim GSYF ve Maxis Portföy Astart GSYF gibi teknoloji, siber güvenlik ve verimlilik odaklı fonlar dikkat çekti. Serbest fonlarda ise MT Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon, Fiba Portföy Model Emtia Fon Sepeti ve Deniz Portföy İnşaat Sektörü HSYF yatırımcı ilgisini topladı. Ayrıca A1 Portföy Birinci GYF, gayrimenkul yatırım fonları tarafında çeşitlilik sağlayan yeni bir seçenek olarak öne çıktı. Bu dağılım, yatırımcı eğiliminin kısa vadeli getiri arayışından çok, büyüme potansiyeli yüksek tematik alanlara yöneldiğini gösteriyor.

Küresel piyasada enflasyon haftası

Geri alımda öne çıkanlar

Geçtiğimiz hafta içinde 10 şirket kendi paylarında geri alımlarını sürdürdü. Alım adetinde öne çıkan Enerya Enerji (3,8 milyon adet) ve Ahlatcı Doğalgaz (2,5 milyon adet) yatırımcı güvenini güçlendirme yönündeki işlemleriyle dikkat çekiyor. Mavi Giyim 39.5 milyon TL’lik işlemle öne çıkarken, Mercan Kimya, PC İletişim Medya ve Akfen Yenilenebilir Enerji de düzenli alımlarını sürdürdü. Gayrimenkul tarafında Akfen GMYO ve Asce GMYO’nun yaptığı geri alımlar, sektördeki istikrar arayışının da devam ettiğini gösteriyor. Genel tablo, şirketlerin fiyat dalgalanmalarına karşı hisse desteğini aktif biçimde kullandığını ortaya koyuyor.

Bu hafta hem yurt içinde hem de küresel cephede yoğun veri gündemi takip edilecek. Türkiye’de Reel Efektif Döviz Kuru, Hazine Nakit Dengesi ve Sanayi Üretimi öne çıkarken, haftanın son günü açıklanacak Perakende Satış Hacmi ve İnşaat Maliyet Endeksi iç talep ve maliyet dinamiklerine ışık tutacak. Sanayi üretiminde önceki ay görülen %5’lik artışın ardından olası yavaşlama sinyalleri yakından izlenecek. Yurt dışında ise ABD Fed tutanakları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi, küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacak. Almanya sanayi üretimi ve Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi Avrupa ekonomisinin seyrini ortaya koyarken, Japonya ÜFE ve Brezilya, Meksika, Rusya enflasyon verileri gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat baskılarını gündeme taşıyacak.