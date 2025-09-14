Altın yükselişte borsa soluklandı

Yeni haftada gündem

8 yeni fon geldi

Geride bıraktığımız işlem haftasında yatırım fonu piyasasına 8 yeni fon eklendi. Gelenlerden Serbest fonlar öne çıkarken, fon sepeti ve girişim sermayesi tarafında da yeni ihraçlar gerçekleşti. 11 Eylül’de A1 Capital üç yeni ürününü piyasaya sundu: Döviz bazlı Serbest Fon (DA1), İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonu (AJ1) ve Hisse Senedi Serbest Fonu (CAH). Aynı gün Bulls Portföy de Algoritmik Hisse Senedi Serbest Fonunu (BLA) kurarak yatırımcılara sundu. 9 Eylül’de Neo Portföy, Borçlanma Araçları Fonları Fon Sepeti (NBO) ile çeşitliliğe katkı yaparken, Deniz Portföy hem Para Piyasası Katılım Serbest Fonunu (DNP) hem de FMV Işık Üniversitesi Eğitim Destek Serbest Fonunu (FMV) hayata geçirdi. 8 Eylül’de İstanbul Portföy, Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu (ITN) duyurarak girişim sermayesi tarafında yeni bir adım attı. Böylece bir hafta içinde farklı stratejilere sahip 8 yeni fon yatırımcılara sunuldu; özellikle A1 Capital’in serbest fon hamlesi ile piyasada hareketlilik gözlendi.

Bu hafta küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları ve konut sektörü verileri öne çıkıyor. Fed, BoE, ECB, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya merkez bankalarının faiz kararları, para politikasına dair yön arayışını belirleyecek. Türkiye’de ise bütçe dengesi, hizmet ve inşaat üretimi ile konut fiyatı ve satış istatistikleri izlenecek. Ayrıca ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve konut başlangıçları; Euro Bölgesi’nde TÜFE ve sanayi üretimi verileri büyüme görünümünü netleştirecek. Japonya, Almanya ve İngiltere’den gelecek enflasyon ve perakende verileri de haftanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.