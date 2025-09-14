Döviz Kuru
Altın yükselişte borsa soluklandı

Zeynep Aktaş
14.09.2025 09:11
Güvenli liman arayışları geçen hafta altını yüzde 3’ü aşan getirisiyle öne çıkardı. Borsa yüzde 3.3 gerileyerek aylık bazda eksiye geçti. Bankacılık hisselerinde kayıplar gözlendi.

Yatırımcıların bu haftaya yönelik tercihleri, güvenli liman arayışının güçlendiğini işaret etti. Serbest piyasada altın haftalık yüzde 3.15, aylık bazda da yüzde 12’nin üzerinde değer kazandı. Mevduat ve kira sertifikaları düzenli kazanç sağlamaya devam ederken, dolar yüzde 0.5 yükseldi, euro ise değişmedi. Buna karşılık BIST 100 Endeksi yüzde 3.33 değer kaybederek aylık bazda yüzde 5’in üzerinde düşüş yaşadı. Bu tablo, kısa vadede hisse senetlerinden güvenli limanlara yönelimin hızlandığını ortaya koydu.



Öne çıkan hisseler
 
BIST 30 hisselerinde haftanın en dikkat çekeni Tofaş oldu; hisse yüzde 6.8’lik yükselişiyle endekse destek verdi. Tüpraş yüzde 3.5, Astor Enerji yüzde 3.1 artış kaydederek pozitif tarafta kaldı. Yapı Kredi ve İş Bankası da sınırlı artışlarla öne çıktı. Ancak Aselsan, Garanti Bankası, Turkcell ve Akbank gibi endekste ağırlığı yüksek hisselerde gözlenen düşüş, endeksin genel seyrini aşağı çekti. Sabancı Holding ise yatay bir performans sergiledi.
 
Geri alım hamleleri
 
Borsada farklı sektörlerden şirketler geri alım programlarına devam ediyor. Enerji, gayrimenkul, faktoring ve sağlık alanında öne çıkan alımlar, hem adet hem de tutar bazında dikkat çekiyor. Hafta içi verilerine göre en yüksek geri alım Enerya Enerji gerçekleştirildi. Şirket, 3.05 milyon adet hisseyi 33.3 milyon TL karşılığında ortalama 10.92 TL maliyetle geri aldı. Akfen GMYO ise 2.5 milyon adet hisseyi 6.57 milyon TL’ye geri alarak öne çıktı. Tutar bazında öne çıkan işlemlerden biri de Gen İlaç tarafından yapıldı. Şirket 300 bin adet hisse için 48.75 milyon TL ayırarak geri alım programının en yüksek maliyetli adımını attı.



Yeni haftada gündem
 
Bu hafta küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları ve konut sektörü verileri öne çıkıyor. Fed, BoE, ECB, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya merkez bankalarının faiz kararları, para politikasına dair yön arayışını belirleyecek. Türkiye’de ise bütçe dengesi, hizmet ve inşaat üretimi ile konut fiyatı ve satış istatistikleri izlenecek. Ayrıca ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve konut başlangıçları; Euro Bölgesi’nde TÜFE ve sanayi üretimi verileri büyüme görünümünü netleştirecek. Japonya, Almanya ve İngiltere’den gelecek enflasyon ve perakende verileri de haftanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.



8 yeni fon geldi
 
Geride bıraktığımız işlem haftasında yatırım fonu piyasasına 8 yeni fon eklendi. Gelenlerden Serbest fonlar öne çıkarken, fon sepeti ve girişim sermayesi tarafında da yeni ihraçlar gerçekleşti. 11 Eylül’de A1 Capital üç yeni ürününü piyasaya sundu: Döviz bazlı Serbest Fon (DA1), İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonu (AJ1) ve Hisse Senedi Serbest Fonu (CAH). Aynı gün Bulls Portföy de Algoritmik Hisse Senedi Serbest Fonunu (BLA) kurarak yatırımcılara sundu. 9 Eylül’de Neo Portföy, Borçlanma Araçları Fonları Fon Sepeti (NBO) ile çeşitliliğe katkı yaparken, Deniz Portföy hem Para Piyasası Katılım Serbest Fonunu (DNP) hem de FMV Işık Üniversitesi Eğitim Destek Serbest Fonunu (FMV) hayata geçirdi. 8 Eylül’de İstanbul Portföy, Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu (ITN) duyurarak girişim sermayesi tarafında yeni bir adım attı. Böylece bir hafta içinde farklı stratejilere sahip 8 yeni fon yatırımcılara sunuldu; özellikle A1 Capital’in serbest fon hamlesi ile piyasada hareketlilik gözlendi.



