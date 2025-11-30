Altını bırak gümüşe bak

30.11.2025 09:29
Yatırım liginde 2025’in yıldız adayı gümüş yılın son ayına haftalık yüzde 13.6’lık artışla hızlı girdi, altının onsu 4 bin 200 doları aştı. Borsada ise banka hisselerindeki yükseliş dikkat çekiyor.
Kasımın son haftası yatırım tercihlerindeki yön değişimini belirgin biçimde ortaya koyuyor. Haftalık getiriler tablosunda gümüş yüzde 13.58’lik yükselişle tüm yatırım araçlarının önüne geçti. Aynı dönemde altın yüzde 3.71 artış
kaydetti. Mevduatın haftalık getirisi yüzde 0.73, kira sertifikalarının ise yüzde 0.68 oldu.
Buna karşın döviz cephesi zayıftı; dolar haftayı yüzde 0.07 kayıp, euro ise yüzde 0.37 artış olmak üzere dar bir bant içinde tamamladı. Borsa tarafında banka endeksi yüzde 5.5 ve Finansal Kiralama Endeksi yüzde 1.5 yükseldi. Enflasyonun aylık yüzde 2.5 olduğu ortamda dövizde reel kayıp devam ediyor. Altının yanı sıra
gümüşün artan yükseliş ivmesinin dikkat çekici hale geldiği görülüyor.
Altın pahalı, yön gümüş
Altını pahalı bulan gümüşe yöneliyor. Önümüzdeki dönemde gümüş fonlarının sayısının arttığı görmek şaşırtmayacak. Gümüş önemli bir direnç noktası olan 54.40 dolar seviyesinin üzerine çıktı. 56.39 dolardan alıcı buluyor. Devamının gelmesi halinde 63 dolar yeni hedef seviyesi olarak öne çıkıyor. Altının onsu 4 bin 215 dolar seviyesinde ve talepteki canlılığın sürdüğü gözleniyor. Analistler ise artık daha temkinli bir hareketten bahsediyor. Bununla birlikte trend devam ediyor.
Altının 8, 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerindeki hareketini sürdürmesi trendin de devamı anlamına geliyor.
Küresel rüzgâr iyimserleşiyor
Küresel piyasalarda ise daha iyimser bir tablo vardı. ABD endeksleri güçlü bir haftayı geride bıraktı; Nasdaq yüzde 4.23, S&P 500 yüzde 3.73, Dow Jones yüzde 3.18 arttı. Asya’da Hang Seng yüzde 2.88, Nikkei yüzde 3.17, Kospi yüzde 1.90 yükseldi. Avrupa borsalarında da benzer bir eğilim izlendi; DAX yüzde 2.93, CAC 40 yüzde 1.46, FTSE 100 yüzde 1.62 artışla haftayı pozitif kapattı. Küreseldeki bu eşzamanlı toparlanma, risk algısında yumuşamanın başladığına işaret ederken, özellikle teknoloji ağırlıklı endekslerin güçlü görünümü dikkat çekiyor.
Borsada bankalar belirleyici
Borsa tarafında haftalık getiri sınırlı kalmasına rağmen, BIST 30 haftayı yüzde 0.39 artışla kapatırken, içerisindeki bankaların hareketi öne çıktı. Endeks 30 kapsamında haftanın en yüksek artışı İş Bankası (C) hissesinde yüzde 6.85 ile gerçekleşti. Onu yüzde 5.62 ile Anadolu Efes ve yüzde 4.97 ile Emlak Konut GMYO izledi. Bankalar sıralamada ağırlıklı biçimde yer aldı: Akbank yüzde 4.77, Yapı Kredi yüzde 4.75, Garanti BBVA yüzde 4.28 prim yaptı. Mevcut tablo, BIST 30 içinde geniş tabanlı bir yükselişten ziyade, banka, finansal kiralama, faktoring gibi mali sektörlerde yoğunlaşan bir harekete işaret ediyor. Endeks genelinin sınırlı seyrine rağmen, bankacılık grubunun haftalık yüzde 5.5’lik performansı BIST tarafındaki görünümü ayakta tutan unsur oldu.