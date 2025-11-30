Altını bırak gümüşe bak

Kasımın son haftası yatırım tercihlerindeki yön değişimini belirgin biçimde ortaya koyuyor. Haftalık getiriler tablosunda gümüş yüzde 13.58’lik yükselişle tüm yatırım araçlarının önüne geçti. Aynı dönemde altın yüzde 3.71 artış

kaydetti. Mevduatın haftalık getirisi yüzde 0.73, kira sertifikalarının ise yüzde 0.68 oldu.

Buna karşın döviz cephesi zayıftı; dolar haftayı yüzde 0.07 kayıp, euro ise yüzde 0.37 artış olmak üzere dar bir bant içinde tamamladı. Borsa tarafında banka endeksi yüzde 5.5 ve Finansal Kiralama Endeksi yüzde 1.5 yükseldi. Enflasyonun aylık yüzde 2.5 olduğu ortamda dövizde reel kayıp devam ediyor. Altının yanı sıra

gümüşün artan yükseliş ivmesinin dikkat çekici hale geldiği görülüyor.



Altın pahalı, yön gümüş

Altını pahalı bulan gümüşe yöneliyor. Önümüzdeki dönemde gümüş fonlarının sayısının arttığı görmek şaşırtmayacak. Gümüş önemli bir direnç noktası olan 54.40 dolar seviyesinin üzerine çıktı. 56.39 dolardan alıcı buluyor. Devamının gelmesi halinde 63 dolar yeni hedef seviyesi olarak öne çıkıyor. Altının onsu 4 bin 215 dolar seviyesinde ve talepteki canlılığın sürdüğü gözleniyor. Analistler ise artık daha temkinli bir hareketten bahsediyor. Bununla birlikte trend devam ediyor.