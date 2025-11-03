Anadolu Isuzu’dan Özbekistan atılımı

Anadolu Isuzu, Özbekistan’da kurulu SamAuto’nun yüzde 75 hissesini satın alarak yurtdışı tesis yatırımı yaptı. Şirket, diğer yatırımlarla birlikte yaklaşık 150 milyon dolara çıkacak bu satın almayla, Orta Asya ve Afrika pazarlarına açılacak.Türkiye’nin önemli ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, Özbekistan’da kurulu “SamAuto” şirketinin yüzde 75’ini satın alıyor. Model geliştirme ve benzeri yatırımlarla 150 milyon dolara ulaşacak bu yatırımla birlikte Anadolu Isuzu, uluslararası büyümenin yanı sıra yeni pazarlara girme hedeflerine de bir adım daha yaklaşmış olacak.Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Grubu’nun Özbekistan’da farklı sektörlerde faaliyet içinde olduğunu ve üretim tesisi bulunduğunu hatırlatarak, kamu kuruluşu olan SamAuto’nun özelleştirilmesini fırsat olarak görüp satın alma teklifi verdiklerini kaydetti. Halen Türkiye’de de ortakları olan Japon Isuzu ve Itochu’nun, SamAuto’da yüzde 25 hisseye sahip olduğunu hatırlatan Arıkan, yılbaşına kadar yüzde 75.2’lik kısmın devir işlemlerinin tamamlanacağına dikkat çekti.Söz konusu satın almanın 80 milyon dolara mal olduğunu belirten Arıkan, 60-70 milyon dolarlık bir miktarı da, burada üretilecek yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi süreçler için harcayacaklarını kaydetti.Bu satın almanın, Anadolu Isuzu’nun global büyüme stratejisi kapsamında ilk yurt dışı üretim yatırımı olma özelliğini taşıdığını, böylelikle Orta Asya’nın yanı sıra Afrika’da kendilerinin bulunmadığı pazarlara da girmek istediklerini belirten Tuğrul Arıkan, bunun genelde SamAuto üzerinden ve bu markanın modelleriyle olabileceğini kaydetti.SamAuto’nun ürettiği bazı modellerin Anadolu Isuzu’nun ürün gamına eklenmesi ve tersine, bazı modellerinin de SamAuto’da üretilmesinin hedeflendiğini kaydeden Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan, “Üretim kapasitemizi ve operasyonel verimliliğimizi artıracak bu yatırımın sonucunda oluşturulacak yeni ve farklı ürünler ile yüksek potansiyele sahip pek çok pazara doğrudan erişim olanağı sağlayacağız” dedi.SamAuto’nun otobüs konusunda önemli bir ürün gamı bulunduğunu hatırlatan Arıkan, “Biz ne katkı sağlayabiliriz diye baktık. Ürün bazında, 9 metre üzeri otobüslerde bölgede ciddi bir talep var. Yenileme talebi özellikle gazlı otobüslerde görülüyor. Orada katkı sağlayabileceğimiz bazı şeyler var. İleride ağır kamyonların yanı sıra küçük ve hafif ticari araçlarda da katkı sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı. Arıkan, ileriki dönemde hafif ticari araç ve ağır kamyon konusunda model hazırlıkları olacağını da vurguladı.Tuğrul Arıkan, Özbekistan’ın ciddi bir yan sanayi parkı bulunmadığını, dolayısıyla bazı Türk tedarik firmalarını da orada yatırıma teşvik edebileceklerini, bununla birlikte SamAuto’daki bazı yetkinliklerden Türkiye’deki üretim için de faydalanabileceklerinin altını çizdi.Söz konusu şirketin, Afrika ve Orta Doğu’daki bazı pazarlarda başarılı olabilecek modelleri olduğunu, böylelikle kendilerinin bulunmadığı pazarlara da girme şansları olduğunu söyleyen Arıkan, “Hedefimiz, önümüzdeki 5 yılda, buranın mevcut iş hacmini en az yüzde 50, hatta yüzde 100’e kadar artırmak. Şu anda yaklaşık 180-200 milyon dolar civarında, 4 bin adetlik bir iş hacmi var” diye konuştu.Farklı pazarlarda da benzer fırsatları değerlendirebileceklerini hatırlatan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Her yeri takip ediyoruz” dedi. Arıkan, söz konusu satın almanın, Türkiye’deki kapasite fazlasının değerlendirilmesini de sağlayacağını vurgulayarak, “Türkiye’de kurulu ciddi bir kapasite var. Otobüs tarafında da kamyon tarafında da durum aynı. Özellikle son 7-8 yıldır, iç pazar talebi hayli düşük. Otobüs satışları düşük, midibüs satışları da öyle... Bu yatırım, kapasite açısından da katkı sağlayacak. Türkiye’deki kapasite kullanımını artıracak, oraya götüreceğimiz işler buradaki üretim hacmini de büyütecek” diye konuştu.Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Türkiye’deki kapasite açığını kapatmak açısından yurt dışındaki firmalarla iş birlikleri yapılmasının gerekli olduğunu dile getirirken, “Şu anda bizim doğrudan bu yönde baktığımız, üzerinde çalıştığımız somut bir iş yok. Fakat zaman zaman talepler geliyor; o talepler geldiğinde de elbette dikkatle değerlendiriyoruz. Çünkü bu tür işlerin zamanlamasını kestirmek kolay değil. Bugün kapasite açığınız olur, yarın fazlanız olur, koşullar değişir, karar da değişir. Ama biz her zaman bu tür iş birliklerine açığız” ifadelerini kullandı. Arıkan, Çinli firmalardan bu yönde talep gelip gelmediğine ilişkin bir soruyla ise, “Tabii ki, sürekli gelirler. Her yıl” yanıtını verdi.Toyota, “Japonya Mobilite Show”da 13. nesil Corolla olması beklenen “Corolla konsepti” tanıttı. 