Avrupa’nın favorisi T-Roc yenilendi

Volkswagen SUV ailesinin en beğenilen modellerinden biri olan T-Roc, tamamen yenilenen iç ve dış tasarımı, gelişmiş motor ve yürür aksam teknolojileri, yeni nesil sürüş asistan sistemleriyle, başarılarla dolu hikayesinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.Volkswagen’in dünyada Tiguan’dan sonra en başarılı, Avrupa’nın ise en çok tercih edilen SUV modeli T-Roc tamamen yenilendi. 2017’de pazara sunulmasından bu yana 2 milyon adetten fazla üretilen model, ikinci nesliyle birlikte tasarım ve teknolojide standartları bir kez daha yukarı taşıyor.Yeni T-Roc; IQ.LIGHT LED Matrix farlar, Araçtan Çıkış Uyarı Sistemi ‘Exit Warning System’, Yarı Otonom Sürüş Asistanı ‘Travel Assist’ ve Hafıza Fonksiyonlu Akıllı Park Asistanı ‘Park Assist Plus’ gibi çok sayıda gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemiyle donatıldı. Yeni T-Roc Türkiye’de 3 farklı donanım seviyesi ve hafif hibrit (eTSI) motoruyla Mart ayından itibaren Volkswagen Binek Araç showroomlarında yerini almaya hazırlanıyor.Yeni T-Roc, Volkswagen’in en gelişmiş motor teknolojilerinden biri olan 48 V hafif hibrit (eTSI) sistemine sahip 1.5 litrelik turboşarjlı 150 PS (110 kW) güç seçeneğiyle sunuluyor. T-Roc’ta ilk kez kullanılan 1.5 eTSI motor, yüksek verimlilik sağlayan gelişmiş hafif hibrit sistemlerle donatıldı. Rejeneratif fren teknolojisi sayesinde, frenleme sırasında açığa çıkan kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülerek kompakt bir lityum-iyon bataryada depolanıyor. Bu sayede, verimli içten yanmalı motor seyir halindeyken belirli koşullarda devre dışı kalabiliyor. ‘Süzülme modu’ olarak adlandırılan bu özellik, yakıt tüketimini azaltırken emisyon değerlerini de düşürüyor. Ayrıca bu sistem, ilk hareket esnasında ve anlık ekstra güce ihtiyaç duyulan zamanlarda, herhangi bir gecikme olmadan yaklaşık 18 PS (14 kW) ekstra güç ve 56 Nm ek tork desteği sunarak hem performansı hem de verimliliği destekliyor. Söz konusu hafif hibrit sistem sayesinde 100 km’de 0.5 litreye kadar ek yakıt tasarrufu elde ediyor.Yeni T-Roc, önceki nesline kıyasla 12.2 cm daha uzun gövdesi ve 2.8 cm artan aks mesafesiyle çok daha geniş bir iç hacim ve diz mesafesi sunuyor. Modelin geliştirme sürecinde, beş yolcu ve bagaj için mümkün olan en ferah yaşam alanını sunmak ön planda yer almış. Uzayan gövde sayesinde bagaj hacmi 30 litre artarak 475 litreye ulaşırken, arka koltukların bağımsız olarak katlanabilir yapısı ise kullanım esnekliğini artırıyor. Arka koltuklar yatırıldığında, Yeni T-Roc’ta 1.350 litrelik bagaj kapasitesine ulaşılıyor.Türkiye’de ve Avrupa’da tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştığını açıklayan Toyota, global satış rakamlarını da paylaştı. Toyota 2025 Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirdiği 11 milyon 322 bin 575 adetlik satışla, bir önceki yıla göre yüzde 4.6 büyüme gerçekleştirdi. Bu rakamlarla birlikte Toyota, altı yıldır üst üste dünyanın en büyük üreticisi olmayı başardı. Toyota, 2025 yılında global tam hibrit satışlarını yüzde 7 artırarak 4 milyon 433 bin adetlik satış elde etti. Markanın şarj edilebilir hibrit araç satışları yüzde 19.5 artarak 183 bin 845 adede ve tamamen elektrikli satışları yüzde 42 artarak yaklaşık 200 bine ulaştı. Toyota’nın düşük ve sıfır emisyonlu araç satışı ise yüzde 10 artarak yaklaşık 5 milyon adet oldu.Otomotiv dünyasının en dinamik markalarından PEUGEOT, yenilikçi modellerinin öncüsü niteliğindeki POLYGON CONCEPT prototipini dünya tanıtımının ardından şimdi de POLYGON ROADSHOW adında Avrupa genelini kapsayan bir tanıtım turuna çıkardı. Ocak ayında başlayan ve tüm yılı kapsayacak olan POLYGON ROADSHOW, medya temsilcileri, marka ortakları ve PEUGEOT severler için halka açık sunumlar, interaktif gösteriler ve özel deneyimler sunuyor. Bu gezici sergi, başta Avrupa genelindeki PEUGEOT müşterilerine, yeni nesil PEUGEOT araçlarını şekillendirecek olan devrim niteliğindeki yenilikleri ilk elden deneyimleme fırsatı sunuyor.