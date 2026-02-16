Avrupa’ya örnek oldu

Geçtiğimiz yılı 45 bin adetlik satışla kapatan Yüce Auto-Skoda, müşteri deneyimleri konusunda yaptığı çalışmalarla Avrupa’da ciddi bir örnek durumuna gelirken, zaman zaman diğer distribütörlerden ziyaretçiler ağırlamaya başladığı belirtildi



Sürekli bir büyüme içerisine giren Yüce Auto-Skoda, 2025 yılını 45 bin adetlik satışla kapatırken, müşteri deneyimi konusundaki uygulamalarıyla hem ödüller alıyor hem de Avrupa’da örnek olacak bir pozisyona geliyor.



Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Türkiye’de elde ettikleri adetlerin, tek bir yılın sonucu olmadığını, özellikle müşteri memnuniyeti ve markaya uzun vadeli bakışın meyvesi olduğunu kaydetti. Kendileri açısından belirleyici olanın, yalnızca “kaç adet satılabildiği” değil, bu adetlerin hangi altyapı ve hizmet kalitesiyle desteklendiği olduğunu kaydeden Başar, “Bizim için daha yüksek satış adetlerinden ziyade mevcut müşterimizi korumak ve daha yüksek müşteri memnuniyeti elde etmek daha önemli. Bu açıdan bütçemizin büyük bir kısmını müşteri deneyimine ve satış sonrası hizmetlere ayırıyoruz” dedi.



Ödüllere boğuldu Skoda’nın 130 yıllık tarihinde bir distribütörün aynı yıl içinde 4 ödül birden aldığı başka bir örnek bulunmadığını kaydeden Zafer Başar, “Türkiye olarak inovasyon, satış sonrası hizmetler, uluslararası satış performansı ve müşteri deneyimi alanlarında ödüller aldık. Bu başarı Türkiye’yi Skoda dünyasında bir benchmark noktası haline getirdi. Kurduğumuz Skoda Deneyim Akademisi yalnızca bir eğitim merkezi değil; aynı zamanda geleceğin tasarlandığı, uluslararası düzeyde fikirlerin tartışıldığı bir arena. Nitekim geçtiğimiz yıl Skoda iki uluslararası etkinliğini Türkiye’de gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.



Mevcut müşteri deneyimindeki başarı ve farklılığın, kendilerine yeni müşteri kazandırdığını, marka bağımlılığı yarattığını da kaydeden Başar, “Araştırmalar, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Daha önce Skoda almış olan müşterilerin tekrar markamızı seçme oranı çok yüksek. Satışların yüzde 22’si Škoda araçlarını yenileyenlerden oluşuyor ve kalanı diğer üst segment markalardan geliyor” dedi.



Hedef 75 bin



2026’yı istikrarlı büyümeyle 45-50 bin bandında bir yerde tamamlamayı planladıklarını da kaydeden Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Başar, yaklaşık 50 bin adetlik satışın 4 bin 500-5 bin adedinin elektrikli olması, yani yüzde 10 paya ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.



Skoda’nın Türkiye’de 7 içten yanmalı ve 3 elektrikli olmak üzere toplam 10 model sunduğunu, bunun da pazarın yaklaşık yüzde 95’ine hitap ettiğini kaydeden Başar, “İçten yanmalı motorlu araçlar ya da elektrikli modeller olsun hepsine hakim bir markayız. Hangi senaryo öne çıkarsa çıksın hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.



Bugün Türkiye’de yaklaşık yüzde 4.5 pazar payı seviyesinde olan Skoda’nın stratejik hedefinin, ilk 5 marka arasında yer almak ve yüzde 7 pazar payına ulaşmak olduğunu belirten Zafer Başar, “Bu hedef, tek bir yılın agresif büyümesiyle değil, üç yıllık bir zaman dilimi içinde, adım adım gerçekleştirilecek bir yolculuk olarak tanımlanıyor. Bugünkü pazar büyüklüğüyle değerlendirildiğinde bu oran, yaklaşık 75 bin adetlik bir satış hacmine karşılık geliyor” diye konuştu.



Türkiye’deki yenilikler sürecek



Skoda, bu yılın ilk çeyreğinde “Enyaq Coupe RS” ve “Fabia 130” versiyonlarını Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor. Bu modeller, mevcut ürün gamını güçlendiren ve farklı müşteri beklentilerine hitap eden tamamlayıcı adımlar olarak görülüyor.



Bu yılı, daha çok 2027’ye hazırlık dönemi olarak ele aldıklarını söyleyen Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, 2026’da model bulunurluğunun artmasıyla birlikte elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının kademeli olarak yükseltmeyi hedeflediklerini, 2027 itibariyle de iki yeni elektrikli model sunacaklarını kaydetti. Bunların ilki, “Vision 7S” konseptinden ilham alan B segmentindeki “Epiq” SUV modeli, ikinci önemli araç ise, skoda’nın ürün gamında ilk kez E segmentine adım atacağı “Peaq” modeli. Yedi koltuklu, büyük SUV formunda konumlanan bu model, markanın elektrikli taraftaki en üst seviye temsilcisi olacak.



İki nesil bir arada satılacak



Renault Mais, Bursa’da üretimine başlanan, tamamen yeni 6. nesil Clio’yu Türkiye pazarında satışa sundu. 5 ve 6. nesil Clio’lar bir süre için aynı anda satışalırken, başlangıç fiyatları da bir süreliğine birbirine yakın olacak.



Yeni Renault Clio, ilk etapta 3 silindir 1.2 lt 115 beygirlik motorla satışa sunuldu. Yılın ikinci yarısında ise 1.8 lt benzinli motora sahip 160 beygirlik tam hibritle gelecek. Ayrıca fabrika çıkışlı LPG seçeneği de, 1.2 lt motor ve 120 beygir güce sahip olacak. Yeni Clio’nun iç mekânı, çift 10,1 inçlik ekran kombinasyonu ve Renault Austral ile Rafale modellerinden ilham alan kompakt direksiyon simidiyle premium bir atmosfer sunuyor. 48 renkli ortam aydınlatması ve Esprit Alpine versiyonunda sunulan Alcantara döşeme seçenekleri, farklı bir hava yaratıyor.



Yapay zekâ



Araçta bulunan Google Entegre OpenR Link sistemi, Google Maps, Google Play ve Google Asistan ile eksiksiz dijital deneyim sağlarken, ilerleyen dönemlerde Google’ın yeni yapay zekâ asistanı Gemini, OpenR Link’e dahil olacak. Gemini; doğal sohbet yeteneği ve kesintisiz konuşma algılama özellikleriyle sürüş deneyimini asiste edecek. Bununla birlikte yeni Clio, 25 adet gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatılmış.



Efsane tekrar geldi



Honda’nın sportif temsilcisi olan ve bir dönem (az sayıda da olsa) Türkiye’de de satılan Prelude, yeni nesliyle satışa çıktı. 5 milyon 400 bin TL’den satışa sunulan 6. nesil Prelude, zarif hatlarıyla dikkat çekerken, Civic Type R’dan alınma süspansiyon, adaptif amortisörler ve Honda’nın Agile Handling Assist (AHA) sistemine sahip. Prelude, tam hibrit 184 PS gücündeki 2.0 lt benzinli motorla donatılmış.