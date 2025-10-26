Borsa sahnede altın nefeslendi

Ayrıca Akfen Yenilenebilir Enerji ve Boğaziçi Beton 67 milyon TL aralığında alım yaparken, Net Holding ve Ofis Yem yüksek fiyatlı işlemleriyle dikkat çekti. Vakıflar Bankası, Orge Enerji ve Lokman Hekim Sağlık ise daha sınırlı geri alımlarla listede yer aldı.
Ekim ayının üçüncü haftasında 8 yeni fon kuruldu. Girişim sermayesi, gayrimenkul ve serbest fonlar öne çıktı. Anatolia Portföy İkinci GSYF (NGK) büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yaparken, Global MD Portföy Serbest Fonu (GMN) kısa vadeli TL varlıklara yöneliyor. Aktif Portföy Üçüncü (MUG) ve İsra Portföy İkinci Gayrimenkul Fonu (IY2) kira geliri ve değer artışı hedefliyor. Bulls Portföy Altıncı HSYF (BOS) Borsa İstanbul hisselerine, Emaa Blue Serbest Döviz Fonu (EBS) dolar cinsi tahvillere yatırım yapıyor. Rota Portföy Seba Center GYF (RZB) ticari gayrimenkullere, Nurol Portföy Onikinci GYF (NPO) ise yeni projelere odaklanıyor.
15 ŞİRKETTEN YENİ SÖZLEŞME
Bu hafta borsada işlem gören şirketler üretim, ihracat ve kapasite artışı odaklı açıklamalar yaptı. Koç Metalurji’nin 3.5 milyon dolarlık makine alımı, CVK Maden’in 18.5 milyon dolarlık saha yatırımı ve Dof Robotik’in Barcelona’ya 2.66 milyon dolarlık satışı öne çıktı. Şirketler, temkinli ancak yatırım isteğini koruyan bir strateji izliyor.
1) Koç Metalurji, 3.5 milyon dolarlık sürekli döküm makinesi aldı. Yedi ay içinde geliyor.
2) Forte Bilgi’nin iştiraki MSB’den aldığı 500 milyon TL’lik ihale için sözleşme daveti aldı.
3) Kuyaş Yatırım, Borsakule-2 projesinde 102 bağımsız bölümü toplu satmak için görüşüyor.
4) CVK Maden, Sarıalan Altın Projesi’ni büyütüyor. 18.5 milyon dolarlık maden sahası aldı.
5) Dof Robotik, Barcelona’daki fuarda 2.66 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
6) İmaş Makina, Balkanlar ve Dubai merkezli iki yeni şirket kuruyor.
7) Lila Kağıt, Çorlu Kojenerasyon Santrali’ndeki gaz motoru yerine dizel jeneratöre geçiyor.
8) Söktaş Tekstil, Söke’deki fabrikalarının çatılarında kurduğu GES’i devreye aldı.
9) Desa Deri, parçalanabilir yeni nesil materyallerin geliştirmek için ortak girişim arayışında.
10) SDT Uzay, sattığı savunma sistemlerine, iş ortaklığı aracılığıyla bakım desteği verecek.
11) Katılımevim’in büyük ortağı paylarını kendi şirketine devretti. Kontrol değişmedi.
12) Tofaş, Egea’yı 30 Haziran’a kadar uzattı. K0 modelini Kuzey Amerikaya da ihraç edecek.
13) Euro Yatırım Holding, çeşitlendirme amacıyla madenciliğe yönelik yatırım arayışında.
14) Boğaziçi Beton, 420 milyon TL’ye iki ayrı hazır beton sözleşmesi imzaladı.
15) Kardemir, yurt içine 14.56 milyon euro tutarında ray satış sözleşmesi imzaladı.