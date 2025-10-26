Borsa sahnede altın nefeslendi

Altın sert düştü

Yatırım araçları arasında altın bu kez gerileyen tarafta yer aldı. Serbest piyasada gram altın bir haftada yüzde 5.33 düşerken, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 94’ün üzerinde kalmaya devam etti. Dolar ve euro zayıf bir haftayı geride bıraktı; sırasıyla yüzde 0.31 ve yüzde 0.51 geriledi. Buna karşılık mevduat ve kira sertifikaları aylık bazda yüzde 3 civarında getirisini korudu.

Öne çıkanlar

İş Bankası (C) yüzde 16.84, Kardemir (D) yüzde 16.56, Yapı Kredi Bankası yüzde 16.50 ve TAV Havalimanları yüzde 16.14’lük kazançlarla haftanın öne çıkanları arasına girdi. Garanti Bankası, Tüpraş, Koç Holding ve Gübre Fabrikaları da çift haneli artışlarla dikkat çekti.

Küresel piyasalarda da riski göze alma isteği arttı. Güney Kore KOSPI yüzde 5.14, Hong Kong Hang Seng yüzde 2.86 ve FTSE 100 yüzde 2.39 endeksleri pozitif seyrederken, ABD borsaları haftayı ortalama yüzde 1’in üzerinde getiriyle tamamladı.









HİSSE GERİ ALIMLARDA BİM VE MAVİ ÖNE ÇIKTI Geçen hafta borsada dikkat çeken gelişmelerden biri, büyük şirketlerin hisse geri alımlarını sürdürmesi oldu. Özellikle perakende, enerji ve inşaat sektörlerinden gelen işlemler öne çıktı. Bim Mağazalar 105 bin adet hisseyi 55.5 milyon TL tutarla geri alarak haftanın en yüksek işlemine imza attı. Mavi Giyim 975 bin adet alımla 38 milyon TL’lik işlem yaptı. Enerji tarafında Enerya 2.1 milyon adet hisse geri alımıyla öne çıktı. Escar Filo, Akfen GMYO ve Ahlatcı Doğalgaz da alım yapan şirketler arasında yer aldı.







SON BİR HAFTADA 8 YENİ FON KURULDU







15 ŞİRKETTEN YENİ SÖZLEŞME Bu hafta borsada işlem gören şirketler üretim, ihracat ve kapasite artışı odaklı açıklamalar yaptı. Koç Metalurji’nin 3.5 milyon dolarlık makine alımı, CVK Maden’in 18.5 milyon dolarlık saha yatırımı ve Dof Robotik’in Barcelona’ya 2.66 milyon dolarlık satışı öne çıktı. Şirketler, temkinli ancak yatırım isteğini koruyan bir strateji izliyor. 1) Koç Metalurji, 3.5 milyon dolarlık sürekli döküm makinesi aldı. Yedi ay içinde geliyor. 2) Forte Bilgi’nin iştiraki MSB’den aldığı 500 milyon TL’lik ihale için sözleşme daveti aldı. 3) Kuyaş Yatırım, Borsakule-2 projesinde 102 bağımsız bölümü toplu satmak için görüşüyor. 4) CVK Maden, Sarıalan Altın Projesi’ni büyütüyor. 18.5 milyon dolarlık maden sahası aldı. 5) Dof Robotik, Barcelona’daki fuarda 2.66 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. 6) İmaş Makina, Balkanlar ve Dubai merkezli iki yeni şirket kuruyor. 7) Lila Kağıt, Çorlu Kojenerasyon Santrali’ndeki gaz motoru yerine dizel jeneratöre geçiyor. 8) Söktaş Tekstil, Söke’deki fabrikalarının çatılarında kurduğu GES’i devreye aldı. 9) Desa Deri, parçalanabilir yeni nesil materyallerin geliştirmek için ortak girişim arayışında. 10) SDT Uzay, sattığı savunma sistemlerine, iş ortaklığı aracılığıyla bakım desteği verecek. 11) Katılımevim’in büyük ortağı paylarını kendi şirketine devretti. Kontrol değişmedi. 12) Tofaş, Egea’yı 30 Haziran’a kadar uzattı. K0 modelini Kuzey Amerikaya da ihraç edecek. 13) Euro Yatırım Holding, çeşitlendirme amacıyla madenciliğe yönelik yatırım arayışında. 14) Boğaziçi Beton, 420 milyon TL’ye iki ayrı hazır beton sözleşmesi imzaladı. 15) Kardemir, yurt içine 14.56 milyon euro tutarında ray satış sözleşmesi imzaladı. Ekim ayının üçüncü haftasında 8 yeni fon kuruldu. Girişim sermayesi, gayrimenkul ve serbest fonlar öne çıktı. Anatolia Portföy İkinci GSYF (NGK) büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yaparken, Global MD Portföy Serbest Fonu (GMN) kısa vadeli TL varlıklara yöneliyor. Aktif Portföy Üçüncü (MUG) ve İsra Portföy İkinci Gayrimenkul Fonu (IY2) kira geliri ve değer artışı hedefliyor. Bulls Portföy Altıncı HSYF (BOS) Borsa İstanbul hisselerine, Emaa Blue Serbest Döviz Fonu (EBS) dolar cinsi tahvillere yatırım yapıyor. Rota Portföy Seba Center GYF (RZB) ticari gayrimenkullere, Nurol Portföy Onikinci GYF (NPO) ise yeni projelere odaklanıyor. Ayrıca Akfen Yenilenebilir Enerji ve Boğaziçi Beton 67 milyon TL aralığında alım yaparken, Net Holding ve Ofis Yem yüksek fiyatlı işlemleriyle dikkat çekti. Vakıflar Bankası, Orge Enerji ve Lokman Hekim Sağlık ise daha sınırlı geri alımlarla listede yer aldı. Ana tabloya bakıldığında geçen hafta kazanan taraf borsa oldu. Altın, yılın genelinde gücünü korusa da kısa vadede yeni seviyelerine alışmaya çalışıyor; yatırımcılar yeniden hisse senetlerine yöneldi.

Geçen hafta piyasalarda yön değişti; yatırımcı ilgisi yeniden borsaya döndü. BIST 100 Endeksi yüzde 7.18 artışla haftayı güçlü bir yükselişle 10.941’den tamamladı. Harekette özellikle bankacılık hisseleri ivmenin lokomotifi oldu. Endeks 8.20 ve 50 günlük ortalamaların üzerine çıktı. Hacmin de desteklemesi alıcıların güçlendiğini gösteriyor. Sektörel bazda sigorta yüzde 15.33, banka yüzde 12.53 ve faktoring yüzde 10.17 getiri ile başı çekerken, mali endeksin haftalık getirisi yüzde 9.82 oldu. Sanayi ve teknoloji endeksleri de genel eğilimi destekleyerek pozitif bölgede kaldı. Göstergeler, borsada son haftalardaki düzeltme hareketinin ardından güven tazelemesi anlamına geliyor. Endeksin 10.600-10.800 aralığındaki ortalamaların üzerinde tutunmayı başarması halinde güçlü seyrini sürdürmesi beklenmeli.