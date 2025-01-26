Borsa sakin, fonlar canlı

Piyasaların genel havası temkinli iyimserlik

Piyasaların genel havası “temkinli iyimserlik” diyebiliriz. Borsa, psikolojik seviyelerde tutunmaya çalışırken fon piyasasında çeşitliliğin artması, yatırımcılara farklı kapılar açıyor. Ancak yatırımcılar için asıl önemli olan, makroekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir politikaların etkisini göstermesi. Bu dengede kimin kazandığını ve kimin kaybettiğini görmek için beklemeye devam edeceğiz. Çünkü borsada ve fon piyasasında sabır, en değerli yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Moody’s ve Türkiye değerlendirmesi

Döviz kurunda hareketlilik var

Son günlerde döviz piyasasında hareketlilik gözleniyor. TL karşısında doların sakin, ancak euro daha hızlı bir yükseliş sergiliyor. USD/TL, son bir haftada sadece yüzde 0,32’lik artışla 35,68 TL seviyesinde seyrederken, Euro/TL aynı dönemde yüzde 2,74 yükselerek 37,46 TL’ye ulaştı. Bu fark, euronun TL karşısında kısa vadede daha güçlü bir ivme kazandığını gösteriyor.

Yılbaşından bu yana performansa baktığımızda, USD/TL yüzde 0,85; Euro/TL ise yüzde 2,14 değer kazandı. Ancak son bir yılda dolar yüzde 18, euro ise yüzde 13,93 artış gösterdi. Görünen o ki, uzun vadede dolar, TL karşısındaki gücünü korusa da, euronun temposu hızlanmış durumda.

Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini pas geçmesi, piyasalarda kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ancak yapılan açıklama önemli mesajlar içeriyor. Moody’s, Türkiye’nin büyük ve dirençli ekonomisine dikkat çekerken, ortodoks politikalara dönüşün olumlu etkilerine vurgu yaptı. Elbette bu dönüşümün etkilerinin uzun vadede ortaya çıkacağını unutmamak gerek. 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30 seviyelerine inebileceği tahmini, piyasalarda bir miktar umut ışığı yaratsa da uygulanan politikaların sürdürülebilirliği hala bir soru işareti.