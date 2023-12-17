Borsada bankalar ‘pozitif’ ayrışıyor

17.12.2023 09:31
Sektörel bazda banka hisseleri pozitif yönde ayrıştı. BIST Banka Endeksi, bir haftada yüzde 9, yılbaşından bu yana yüzde 87 yükseldi.
Son bir haftalık sektör performanslarına göre, Bankacılık Endeksi (XBANK), diğer sektör endekslerine göre belirgin bir şekilde pozitif ayrışıyor. Bankacılık Endeksi bir haftada yüzde 9 oranında yükseldi. Ancak bu pozitif ayrışma sadece son haftada değil, 2023’ün ilk gününden bu yana da devam ediyor. Bankacılık Endeksi’nin yılbaşından bu yana değer artışı yüzde 87 oldu.
Bununla birlikte 2023 yılbaşından bu yana da XBANK Endeksi’nin birçok sektör endeksinden çok daha iyi performans gösterdiği dikkat çekmekte. Yılbaşından bu yana Sigorta Sektör Endeksi’nin yüzde 149 yükseldiği ve Bankacılık Sektör Endeksi’ne göre yüzde 33 daha iyi bir performans göstererek öne çıktığı gözlenmekte. Madencilik, tekstil, elektrik, kâğıt, metal ana sektörlerinin de 2023 yılbaşından bu yana Bankacılık Endeksi’ne göre belirgin bir şekilde negatif ayrıştıkları dikkat çekmekte.
Öte yandan Bank of America, JPMorgan gibi kurumlar bankalar için hedef fiyatları yüzde 40-50’lere varan oranlarda yukarı yönlü revize etmeleri hisselerin fiyat hareketlerine olumlu yönde yansıdı.
Akbank haftayı yüzde 11 getiri ile tamamlarken Yapı ve Kredi Bankası yüzde 10,02 yükseldi. İş Bankası C hisseleri yüzde 9,52 değer kazandı.
Halka arz hisseleri
Halka arzlarda tavandan çözülme serisi geriliyor. Geçtiğimiz çeyrekte tavan bozma ve negatife dönme süresi ortalama 9 gün olarak gerçekleşirken son çeyrekte tavandan bozma süresi ortalama 6 güne kadar düştü.
Son dönemdeki halka arzlar, yüksek talep ve getirilerle dikkat çekmiş durumdayken, özellikle aralık ayında işlem görmeye başlayan halka arz hisseleri, erken tavan bozma eğilimine girmiş durumda.
Yatırımcıların önümüzdeki dönemde halka arzlarda daha seçici davrandıkları görülebilir.
Moody’s notu değerlendirmedi
Yılın son ayında Moody’s’in kredi notu değerlendirmesi bekleniyordu. Moody’s bir değerlendirme yapmadı. Kurumdan yapılan açıklamada hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.
Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu “B3” ve not görünümünü “durağan” olarak değerlendiriyor. Piyasada Moody’s’in en azından görünümde değişikliğe gitmesini bekliyordu. Moody’s mevcut durumda Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altında notlandırdığı için bir basamaklık artış da yeterli olmayacaktı. Bununla birlikte eğilimi göstermesi açısından not artışı önemliydi.
Takvimden ayrı olarak önümüzdeki dönemde bir değerlendirme gelebilir. Kredi kuruluşları mevcut kriterlerine uyum süreçleri çerçevesinde gelişmeler gördükçe iyileştirmeler yapacaktır.
İş Bankası % 150 bedelsiz verecek
İş Bankası 10 milyar TL olan sermayesini tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere bedelsiz olarak yüzde 150 artırarak 15 milyar TL’lik artışla 25 milyar TL’ye çıkaracak.
Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiğinde elinde 100 adet hissesi olan 150 adet hisse alacak. Böylece toplam hisse sayısı 250 adete çıkacak.
Dokuz aylık mali tablolarında kârını yüzde 36,9 artıran banka, performansında değişiklik olmaması halinde yıl sonunda da kârını artırmasını sürdürebilecek.
Bedelsiz sürecini yatırımcı nasıl takip edecek?
¦ Bedelsiz hisseden yararlanmak isteyen yatırımcıların en geç bedelsize hak kazanma tarihinden bir gün önce almaları yeterlidir.
¦ Bedelsize hak kazanma tarihini, bedelsiz sermaye artırımına gidecek şirket öncesinden açıklar. Bu nedenle yatırımcının bu tarihi takip etmesi gerekiyor.
¦ Bedelsize hak kazanma tarihinden bir iş günü sonra ise kimlerin bedelsize hak kazandığı tespit edilir. Bu tarihe de tespit tarihi denir.
¦ Bedelsize hak kazanma tarihinden iki iş günü sonra da bedelsiz hisseler ortakların hesabına aktarılır.
¦ Bedelsiz hisseye hak kazanma ve hesaplara geçme süreci borsa yatırımcısı açısından bu şeklide sonlanmış olur.