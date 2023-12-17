Borsada bankalar ‘pozitif’ ayrışıyor

Moody’s notu değerlendirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu “B3” ve not görünümünü “durağan” olarak değerlendiriyor. Piyasada Moody’s’in en azından görünümde değişikliğe gitmesini bekliyordu. Moody’s mevcut durumda Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altında notlandırdığı için bir basamaklık artış da yeterli olmayacaktı. Bununla birlikte eğilimi göstermesi açısından not artışı önemliydi.













İş Bankası % 150 bedelsiz verecek



Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiğinde elinde 100 adet hissesi olan 150 adet hisse alacak. Böylece toplam hisse sayısı 250 adete çıkacak. Dokuz aylık mali tablolarında kârını yüzde 36,9 artıran banka, performansında değişiklik olmaması halinde yıl sonunda da kârını artırmasını sürdürebilecek. Bedelsiz sürecini yatırımcı nasıl takip edecek? ¦ Bedelsiz hisseden yararlanmak isteyen yatırımcıların en geç bedelsize hak kazanma tarihinden bir gün önce almaları yeterlidir. ¦ Bedelsize hak kazanma tarihini, bedelsiz sermaye artırımına gidecek şirket öncesinden açıklar. Bu nedenle yatırımcının bu tarihi takip etmesi gerekiyor. ¦ Bedelsize hak kazanma tarihinden bir iş günü sonra ise kimlerin bedelsize hak kazandığı tespit edilir. Bu tarihe de tespit tarihi denir. ¦ Bedelsize hak kazanma tarihinden iki iş günü sonra da bedelsiz hisseler ortakların hesabına aktarılır. ¦ Bedelsiz hisseye hak kazanma ve hesaplara geçme süreci borsa yatırımcısı açısından bu şeklide sonlanmış olur.

İş Bankası 10 milyar TL olan sermayesini tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere bedelsiz olarak yüzde 150 artırarak 15 milyar TL’lik artışla 25 milyar TL’ye çıkaracak. Takvimden ayrı olarak önümüzdeki dönemde bir değerlendirme gelebilir. Kredi kuruluşları mevcut kriterlerine uyum süreçleri çerçevesinde gelişmeler gördükçe iyileştirmeler yapacaktır.

Yılın son ayında Moody’s’in kredi notu değerlendirmesi bekleniyordu. Moody’s bir değerlendirme yapmadı. Kurumdan yapılan açıklamada hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.