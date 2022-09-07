Borsa 6 ayda dolar bazında yüzde 31 kazandırdı. Yatırımcı sayısı 2 milyon 648 bine çıktı. Toplam piyasa değeri 204 milyar dolara yükseldi. Hacim 100 milyar TL’yi aştı. Düşük faiz ortamında yatırımcı borsaya yöneliyor. Yükseliş sürecek mi?Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 3.410 seviyesinde. Endeks dolar bazında 187,15. Son altı ayda borsada dolar bazında yüzde 30,91 oranında getiri oluştu. TL bazında kapanış rekorları kırılırken işlem hacmi olarak da 100 milyar liranın üzerine çıkıldı. Borsada ralli BIST Banka Endeks hisseleriyle hız kazandı. Defter değerinin altında olan banka hisselerine ilginin artması yükselişi destekledi.Borsada şirketlerin piyasa değeri 204 milyar dolara yükseldi. Pandemide şirketlerin piyasa değeri 137 milyar dolara kadar inmişti. En son Ağustos 2021’de piyasa değerinde 208 milyar dolar görülmüştü. Şimdi yeniden aynı seviyelere gelindi. Ancak bu veriler 2013 yılında görülen 340 milyar dolarlık piyasa değerinin çok altında.Endeks yükselirken son bir yılda borsadaki pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı da arttı. 2021 Ağustos’ta 2 milyon 407 bin olan yatırımcı sayısı 2 milyon 648 bine yükseldi.Peki, borsada ralli havası devam edecek mi? Yükselişi asıl desteleyen dinamik nedir? Hatırlanacağı gibi borsada büyük yükseliş dalgası pandemi döneminde başlamıştı. Sert düşüş yaşayan hisseler bir anda terse dönüp yükselen bir kanal içinde hareket etmeye başlamıştı. Bunun nedeni ülkelerin genişlemeci para politikaları, düşük faiz ortamı idi. Ülkemizde de faizlerdeki düşüş eğilimi hisse senetlerinde alımları güçlendiren ana etken oldu. Pandemi sonrası kur atağıyla birlikte ihracatçı şirketlere yönelimle sanayi hisseleri ile BIST 100 Endeksi bir kez daha atağa geçerken yabancı çıkışına rağmen endeks yükseldi. Gelinen aşamadaysa faizin 100 baz puan gerileyerek 14’ten 13’e çekilmesi banka hisselerine ilgiyi güçlendirmede etkili oldu. Bu defa da bankalar öncülüğünde endeksin yükselişi söz konusu oldu.BIST Banka Endeksi, dolar bazında son bir haftada yüzde 22 ve yılbaşından bu yana yüzde 80 değer kazandı.Temettü ve büyüme hisselerinden birikim yatırımı yapanlar, bütçelerini sarsmayacak büyüklükte aylık alımlarla birikime devam etmeli. Hisse senetlerinde getiriler uzun vadede oluşur. Yıllık olarak hisse senedinin getirisi ve temettü kazancı ile birlikte yeni tasarrufların da katılması giderek katlanan bir büyüklüğün ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle yatırım yaparken uzun vadeli hareket edilmeli.Hisselere ilgi, düşük faiz ortamı ve ilerleyen süreçte daha sıcak şekilde hissedeceğimiz seçim sürecinde devam etme potansiyeline sahip. Yatırımcıların dikkat etmesi gerekense hisse senetlerinde oluşacak kısa süredeki kârların realize edilebileceği hususudur. Banka hisselerinde yaşanan sert yükselişler kurumların hisse portföylerinde değişikliğe gitmesine neden olmakta.Birçok kurum bankalarda ağırlığı azaltmaya başladı. Yatırımcıların güçlü ve fiyatı göreceli olarak ucuz kalan hisseleri göz önünde bulundurmalarında fayda var.1 Borsada tedbir kapsamına alınan hisselerde olağan dışı fiyatlar oluşmaya başladı. Buna dikkat edilmeli.2 Sermayesi düşük hisselerde gözlenen hızlı yükselişler sert satışlara döndüğünde alıcı olmayabilir temkinli davranmalı.3 Kâr, satış ve yatırım büyümesi olan, ihracat yapan şirketlere ağırlık verilmeli.4 Gerek küresel gerekse yerel riskler nedeni ile ağırlıklı olarak sektöründe öncü pazar çeşitliliği olan şirketler tercih edilmeli.5 Sürekli hisseden hisseye geçilmemeli. Eğer yatırımda bulunulan şirketlerin mali yapılarında bir problem yoksa başka bir hisseye geçmek için hisselerin değerlenmesi beklenmeli.6 Borsada kazancı getiren disiplin ve sabırdır. Sabırlı olmalı.7 Enflasyonist süreçlerde şirketlerin hisselerinde enflasyona paralel getiriler oluşur. Bunun sürekliliğine bakılmalı.8 Küresel risklerin yüksek olduğu bir süreç yaşanıyor. Olası bir sürprizle aşağı dalga durumunda mutlaka “B planı” olmalı.9 Hisselerde hacim arttıkça açığa satış artar dikkat etmeli.10 Kredili işlemlerle yönelerek gereksiz risk alınmamalı.