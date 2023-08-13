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Borsanın terazisi kârları tartıyor

Zeynep Aktaş
13.08.2023 13:44
Borsa şirketleri ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşıyor. 282 şirket 351 milyar lira kâr açıkladı. Şirketlerin kârı yüzde 29 arttı. En yüksek kâr artışı sanayi sektöründen geldi. İlk 10 sanayi şirketinin kâr artışı yüzde 75 olurken bankalarda kâr artışı yüzde 34 oldu
 
Yatırım dünyasının nabzı Borsa İstanbul’da atmaya devam ediyor. İkinci çeyrek bilanço döneminin ortasına geldik. Şirketler ve bankalar teraziye çıkarken yatırımcılar da finansal sonuçlarını masaya yatırıyor. İçten içe tüm gözler bu tabloların ardındaki sırları bulmaya yönelik çalışıyor. Kimisi hisse fiyatlarını gözden geçiriyor, kimisi geleceğe dair stratejilerini revize ediyor.

Açıklanan verilere göre borsada işlem gören 282 şirketin ilk yarı kârları 351 milyar TL seviyesinde. Firmaların dönem kârlılıkları ortalama yüzde 29 artış kaydetti. 10 milyar liranın üzerinde kâr açıklayan 10 şirket var.
 
En yüksek kârı açıklayan ilk 10 şirketin kâr artışı yüzde 47 oldu. 282 şirket içerisinde Koç Holding en yüksek kârı açıklayan firma oldu.
 
Bankaların performansı
 
Borsada işlem gören bankaların kâr artışı yüzde 34 seviyesinde bulunuyor. 10 bankanın kârı 102 milyar liradan 138 milyar liraya çıktı. Yüzde 34 oranında artış kaydetti. En yüksek kârı açıklayan banka olarak Garanti Bankası öne çıktı. Vakıfbank kârını azaltan tek oyuncu oldu. Halkbank ise en az artış gösteren banka olarak dikkat çekti.
 
Sanayide ilk 10
 
Sanayi şirketlerinin kâr artışlarında en yüksek artışları otomotiv sektörü şirketleri gerçekleştirdi. İlk 10 sanayi şirketi firmalarının toplam kârı 52 milyar lirayı buldu ve yüzde 75,7 oranında büyüme gösterdi. Türk Traktör, kârını yüzde 273 oranında artırarak dikkat çekti. Tofaş Fabrika yüzde 145 artışla güçlü büyümesini korudu.
 
Son kavşağa girildi
 
Konsolide olmayan sonuçların son gönderim tarihi 9 Ağustos günü sona erdi. Şimdi sıra konsolide sonuçlarını açıklayacak banka ve şirketlerde. En geç 21 Ağustos’ta kalan mali veriler de paylaşılacak. Kimi hissedarlar bir fincan kahve eşliğinde sonuçları beklerken, kimisi en küçük detayı kaçırmamak için pür dikkat izlemeye devam ediyor.

Kritik tarihler
 
Ağustos ayının en çarpıcı tarihleri bile belli. 14 ile 18 Ağustos tarihleri arasında kritik veriler açıklanacak. 14 Ağustos’ta Pegasus, 15 Ağustos Aksa Enerji ve Aselsan, 16 Ağustos Enka ve Şok Marketler, 17 Ağustos’ta Bim Mağazalar, Turkcell ve Şok Marketler, 18 Ağustos’ta Alarko Holding mali tablolarını açıklayacak.

Borsanın terazisi kârları tartıyor

Küresel piyasalarda öne çıkan gelişmeler

Öte yandan yurt dışı piyasaları yakından izliyoruz. Haftaya baktığımızda, Amerikan endeksleri enflasyonun beklentilerin altında sınırlı gelmesi sonrası yüzde 0,50 ila yüzde 1,50 arasında düşüş sergiledi. Avrupa’da ise endeksler yaklaşık yüzde 2 oranında aşağı kaydı. Ancak Borsa İstanbul, kaynak girişi beklentisi, yabancı payında artış, ekonomiye dair olumlu söylemlerle pozitif ayrıştı. BIST 100 Endeksi 7.766 puan bölgesini test ederek yeni zirvesine dokundu. Haftalık bazda ise yüzde 3,3’lük bir yükseliş gösterdi.

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Borsa Endeksi 7.714 seviyesinde ve bir haftalık yükselişi yüzde 4,24 oldu. Endeksin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 40,03 seviyesinde bulunuyor. Endeks yılbaşına göre değer kazanmasına rağmen getiriler hala enflasyonun altında. Endeks en az enflasyon kadar bir yükselişi yıl sonunda yakalaması beklenmeli. Ancak hisse bazında çok daha yüksek getiriler görmek şaşırtmamalı. Bu nedenle yatırımcılar bilançoları iyi okumalı ve büyüme hızını artıran özvarlık kârlılığı yüksek şirketleri takip etmeli.

Türkiye’nin risk göstergesi

Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi, hafif bir kasvet havası taşısa da 400 puanın altına geriledi. Haftayı 384 baz puan seviyesinde tamamladı. Gelişmekte olan ülkelerin 5 yıllık CDS primleri de biraz kıpırdandı, ama panik yok gibi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 17,08’de, uzun vadeli tahvil getirileri ise yüzde 18,43’te haftayı tamamladı.
Borsanın terazisi kârları tartıyor
Borsanın terazisi kârları tartıyor
Borsanın terazisi kârları tartıyor




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