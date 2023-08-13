Borsanın terazisi kârları tartıyor

Kritik tarihler

Ağustos ayının en çarpıcı tarihleri bile belli. 14 ile 18 Ağustos tarihleri arasında kritik veriler açıklanacak. 14 Ağustos’ta Pegasus, 15 Ağustos Aksa Enerji ve Aselsan, 16 Ağustos Enka ve Şok Marketler, 17 Ağustos’ta Bim Mağazalar, Turkcell ve Şok Marketler, 18 Ağustos’ta Alarko Holding mali tablolarını açıklayacak.

Küresel piyasalarda öne çıkan gelişmeler

Öte yandan yurt dışı piyasaları yakından izliyoruz. Haftaya baktığımızda, Amerikan endeksleri enflasyonun beklentilerin altında sınırlı gelmesi sonrası yüzde 0,50 ila yüzde 1,50 arasında düşüş sergiledi. Avrupa’da ise endeksler yaklaşık yüzde 2 oranında aşağı kaydı. Ancak Borsa İstanbul, kaynak girişi beklentisi, yabancı payında artış, ekonomiye dair olumlu söylemlerle pozitif ayrıştı. BIST 100 Endeksi 7.766 puan bölgesini test ederek yeni zirvesine dokundu. Haftalık bazda ise yüzde 3,3’lük bir yükseliş gösterdi.

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Borsa Endeksi 7.714 seviyesinde ve bir haftalık yükselişi yüzde 4,24 oldu. Endeksin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 40,03 seviyesinde bulunuyor. Endeks yılbaşına göre değer kazanmasına rağmen getiriler hala enflasyonun altında. Endeks en az enflasyon kadar bir yükselişi yıl sonunda yakalaması beklenmeli. Ancak hisse bazında çok daha yüksek getiriler görmek şaşırtmamalı. Bu nedenle yatırımcılar bilançoları iyi okumalı ve büyüme hızını artıran özvarlık kârlılığı yüksek şirketleri takip etmeli.



Türkiye’nin risk göstergesi

Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi, hafif bir kasvet havası taşısa da 400 puanın altına geriledi. Haftayı 384 baz puan seviyesinde tamamladı. Gelişmekte olan ülkelerin 5 yıllık CDS primleri de biraz kıpırdandı, ama panik yok gibi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 17,08’de, uzun vadeli tahvil getirileri ise yüzde 18,43’te haftayı tamamladı.





