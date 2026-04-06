‘Kriz çabuk bitmeyebilir!’

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, İran krizinin çabuk sona ereceğini düşünmediğini, ancak uzaması halinde ciddi etkileri olabileceğini vurguladı. Bozkurt, pazarla ilgili net bir öngörünün de zor olduğunu kaydettiABD ile İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar ve Tahran’ın misillemelerinin yanı sıra Hürmüz Boğazı’nı fiilen büyük ölçüde kapatması, tüm dünyada, pek çok sektörü olduğu gibi otomotivi de etkiliyor. Henüz otomotiv açısından çok büyük bir krizden söz edilmezken, savaşın uzun sürmesinin, bunu kaçınılmaz hale getireceği belirtiliyor.Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, savaşın otomotiv sektörüne etkisinin, ne kadar süreceğiyle alakalı olduğunu belirterek, “Kişisel olarak çabuk toparlanıp biteceğini öngörmüyorum” dedi. Krizin bir ayı geçtiğini ve petrol fiyatlarındaki artışla birlikte maliyetleri etkilemeye başladığını vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:“Şayet 1-3 ay gibi sürerse, lojistik süreçler kritik hale geliyor. Örneğin; Uzak Doğu’dan gelen bir ürünün yeni rotalarla 45-50 günde gelmesi, hem sürenin artması hem de mesafenin uzaması nedeniyle maliyetleri ciddi şekilde artırıyor. Uzakdoğu’dan gelenler için hesaplama yapılmış ve yüzde 30 civarında navlun maliyetlerinin artacağı konuşuluyor. Eğer 3 aydan fazla sürerse de, tedarik zincirinde kırılmalar başlar. Dünyanın her yerinde otomotiv üretim tesisleri var ancak bu tesislere parça gönderen tedarikçiler farklı farklı ülkelerde yer alıyor. Bunu pandemi zamanı yaşadık...”Türkiye pazarında yaşanan düşüşle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, maliyetlerin fiyatlara yansıyacağının bilindiğini, normal şartlarda tüketicilerin “zam gelir” diyerek fırsat alımlarına yönelmesi gerektiğini hatırlattı. Bozkurt’a göre düşüşteki en önemli neden, emtia fiyatlarında artış olacağı beklentisiyle tüketicinin altın ve benzeri yatırımlara yönelmesi veya bu yatırımlarından zarar etmiş olması.Avrupa ve Türkiye’de elektrikli araç satışlarındaki artışın, savaşın etkisiyle olduğunu söylemenin pek mümkün görünmediğini vurgulayan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yakıt fiyatlarının artmaya devam etmesinin, bu artışı körükleyebileceğini kaydetti.Pazarın gidişatı konusunda, önümüzdeki aylardaki gelişmelerin belirleyeceğini, geçen yıla göre bir miktar küçülmesinin mümkün olabileceğini kaydeden Bozkurt, normal şartlarda geçen yıla paralel bir satış düşünürken, ortamın ne getireceğine bakacaklarını vurguladı.Toyota, yeni nesil RAV4’ü geçtiğimiz günlerde tanıttı. Yılın ikinci yarısında, ilk etapta Türkiye’ye 500 adet getirilecek RAV4’ün, sadece hibrit ve 4x4 versiyonla satılması planlanıyor. Bu versiyonda 2.5 lt benzinli motor, hibrit sistemler birlikte toplamda 194 HP güç üretiyor.Yeni RAV4, modern ve kaslı tasarımıyla dikkat çekerken, kabininde ve teknolojilerinde yapılan kapsamlı geliştirmelerle de iddialı. Sportif dokunuşlu “GR” versiyonu da bulunan yeni nesil RAV4, direksiyon üzerinden rahatça görülebilen yeni 12.3 inçlik dijital göstergeleri, 12.9 inçlik multimedya ekranıyla sürücü odaklı bir araç. Toyota’nın multimedya sisteminde kullandığı yeni nesil işletim sistemiyse, önceki nesle göre 4 kat daha güçlü işlemci ve daha yüksek depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor.Ford Türkiye, yenilikçi tasarım ve ileri teknolojiyle donatılan Tourneo Custom modelinin turizm taşımacılığı, servis hatları ve havalimanı transferleri gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri hedefleyen “9+1” koltuk dizilimine sahip versiyonunu satışa sundu.Tourneo Custom 9+1, satın alma sırasında veya sonrasında ek bir işlem gerektirmeksizin doğrudan kullanıma uygun şekilde satılıyor. Yolcu taşıma belgeleri ve güncel regülasyonlarla tam uyumlu olan araç, konfor odaklı tasarım unsurları, esnek koltuk yerleşimi ve bağlantı teknolojileriyle dikkat çekiyor. Araç, 2.0 lt 170 PS dizel motor seçeneği ve 8 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor.Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), yeni yönetimini belirledi. İstanbul Park’ta düzenlenen genel kurulda, Murat Öztürk, başkanlık görevini 12 yıldır görevde olan Ufuk Sandık’tan devraldı. 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Otomotiv Gazetecileri Derneği, Türkiye’de otomotiv haberciliğinin gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. OGD’nin her yıl düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili” organizasyonu, sektörde referans kabul edilerek hem tüketiciler hem de markalar tarafından yakından takip ediliyor.Chery Grubu’nun tek marka olarak birleştirdiği Omoda & Jaecoo, Türkiye’de Omoda 7 ve yeni Omoda 5’i tanıtırken, grubun başka markalarının da Türk pazarına getirileceği belirtildi.Chery Otomobil Grubu Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, Türkiye’de gelişimlerinin sürdüğünü, bugüne kadar sırasıyla Chery, Jaecoo ve Omoda markalarını getirdiklerini hatırlatırken, Chery grubunun diğer markaları olan “Exeed”, “Lepas”, “Icar”, “Jetour” ve “Luxeed”i de Türk tüketicilerle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.Tamamen elektrikli, 5 ve 7 kişilik seçenekleri bulunan yeni Mercedes-Benz “GLB”, Türkiye’ye özel motoruyla satışa sunuldu. GLB 200+ AMG, 590 kilometreye varan menziliyle dikkat çekerken, 218 beygir güce sahip ve 85 kWsa kullanılabilir enerji kapasitesine sahip lityum iyon bataryayla sunuluyor. 800 voltluk şarj istasyonlarında 320 kW’a kadar kapasiteyle hızlı DC şarj mümkün. Bu yolla araç, sadece 10 dakikada 260 kilometreye kadar (WLTP) menzil kazanabiliyor. Karma tüketimiyse 100 km’de 18,3-15,8 kWsa olarak veriliyor.Önümüzdeki aylarda GLB’nin 48V hibrit versiyonu da getirilecek.