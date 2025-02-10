Bu yıl hedef 50 bin

BYD, Avrupa atağının yeni halkası ATTO 2 SUV modelini tanıttı. BYD Türkiye, yılın son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak ATTO 2 ile birlikte bu yıl toplamda 50 bin adetlik hedefe ulaşmayı planlıyor...Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa’daki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Avrupa’da son dönemde farklı markalardan birbiri ardına gelen B-SUV modellere bir yenisini ekleyen BYD, ATTO 2’yi önce Avrupa, ardından da ülkemizde satışa sunacak.ATTO 2 modelinin, elektrikli B-SUV segmentine yeni bir soluk getireceğini belirten BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Ürün gamımızı hızla genişletiyor ve bu alandaki iddiamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yılın son çeyreğinde Türkiye’de pazara sunmayı planladığımız ATTO 2, segmentinde önemli bir oyuncu olacak” dedi. 15 Kasım’daki büyük tanıtımdan sonra markaya gösterilen yoğun ilginin sürdüğünü söyleyen Ergun, “Geçen yıl 32 günde 6 bin 601 aracı müşterilerimizle buluşturduk ve bu satış performansı yılın son ayında BYD’yi hem şarj edilebilir hibrit pazarının hem de yeni enerjili araç pazarının lideri konumuna taşıdı” ifadelerini kullandı. Markaya ilginin Ocak ayında da devam ettiğini ve sınırlı tedarike rağmen 2 bin 750’nin üzerinde satış gerçekleştirdiklerini söyleyen İsmail Ergun, “2025 boyunca satış adetlerimizi ve hizmet ağımızı genişleterek bu ilgiyi karşılamaya devam edeceğiz. Tedarik koşullarına bağlı olarak, yıl sonuna kadar 50 bin adetlik satış hedefimize ulaşmayı öngörüyoruz” dedi.Yaklaşık 4.2 metrelik boyuyla kompakt bir araç olan ATTO 2 (Çin’deki adı Yuan Up), İspanya pazarında 29 bin 990 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. ATTO 2’nin en üst paketiyse 37 bin euro civarında. Türkiye’deki fiyatı henüz belli değil ancak Dolphin ile ATTO 3 arasında bir yerlerde olacağını söylemek gerek. ATTO 2’nin başlangıç versiyonu 130 kw (yaklaşık 175 HP) güç üretirken, 45.1 kWsa (kilowatt saat) kapasiteli Blade bataryasıyla ortalama 312 km (ş.içi 463 km) menzil sunabiliyor. Bir üst kapasiteli olanıysa ortalama 421 km menzile sunabiliyormuş. Bize, öncelikle 312 km menzillisi gelecek tabii... 65 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde, batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 37 dakikada, yüzde 30’dan yüzde 80’e ise 28 dakikada şarj edilebiliyor.Hayli zengin donanım listesi bulunan araçta Sürücü yorgunluk algılama sistemi (DFM), Adaptif ve Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Hız Sınırlama ve Kontrol sistemi, Şerit Takip ve Şerit Değiştirme Asistanı, Kör Nokta Algılama ve Kapı Açma Uyarısı, Trafik İşareti Algılama ve Otonom Acil Durum Freni, Çekiş Kontrol Sistemi ve Yokuş İniş Kontrolü, Ön Çapraz Trafik Uyarısı ve Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı gibi unsurları bulmak mümkün. Ayrıca standart 8.8 inçlik dijital gösterge paneli, orta konsolda elektrikli dönebilir dokunmatik ekran (donanım paketine göre 10.1 veya 12.8 inç), 360 derece kamera, panoramik cam tavan, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, 15W kablosuz şarj istasyonu, Araç Enerji Paylaşım (VtoL) teknolojisi de mevcut.Türkiye’de 530’un üzerinde üyesi bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nden (TAYSAD), 2025 ile ilgili dikkat çekici uyarılar geldi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, otomotiv sektörünün geçtiğimiz yıl ihracat açısından olumlu bir performans sergilediğini belirtirken, “Avrupa Birliği’nin regülasyon değişiklikleri, ana sanayilerden yeni platform ve projeler alamadığımız için 2025 yılı ihracatımızda yüzde 10’luk bir küçülme olacağını öngörüyoruz” dedi. Sektörün mevcut durumunu ve geleceğe yönelik atılması gereken adımları her platformda dile getirdiklerini vurgulayan Albert Saydam, şunları söyledi: “Türkiye’nin araç üretiminde dünya genelinde 12. sıradan 11’inci sıraya yükselmesi, önemli başarı olsa da, bu konumun korunması ve geliştirilmesi için daha büyük hedeflere yönelmek gerekiyor... Yerli üretimin payı giderek azalıyor. Bu durum, yerli üretim için ciddi tehdit oluşturuyor. Çözüm olarak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknoloji yatırımlarını artırmak ve katma değerli üretime yönelmek gerekiyor. Yerli üretimin iç pazardaki payını artırmak için devlet destekli teşvik programları ve ithalatı dengeleyici düzenlemeler hayata geçirilmeli. Küresel regülasyonlara uyum sağlamak adına Ar-Ge yatırımları artırılmalı ve firmaların dijitalleşme süreçleri desteklenmeli.”Fiat’ın ikonik modellerinden Panda, tamamen yeni Grande Panda ile yeni bir “boyut” kazanıyor. Elektrikli ve hibrit güç aktarım organlarıyla donatılmış olarak dünya sahnesine çıkan Grande Panda, kompakt boyutları, ilk nesline gönderme yapan zarif hatları ve özenle tasarlanmış iç mekânıyla dikkat çekici. Grande Panda’nın, yaz aylarında Türkiye’de, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin yanı sıra iki donanım paketiyle satışa sunulması hedefleniyor.