Bursalı RAM ABD yolcusu

Tofaş’ın 2024’te Bursa’da üretimine başladığı “K0” kodlu Fiat Scudo, RAM ProMaster City adıyla ABD’ye gitmeye hazırlanıyor. 40 bin doların altında bir fiyatla satılması planlanan araç, ABD pazarında bu sınıfta doğan açığı tamamlayacak.Tofaş’ın, Stellantis ile imzaladığı anlaşma uyarınca 2024’ün Kasım ayında Bursa’da üretimine başladığını duyurduğu “K0” kodlu Fiat Scudo, ABD pazarına ihraç edilmek için gün saymaya başladı. Nitekim Stellantis’in RAM ticari araç markasıyla 2027 model olarak satışına başlanacak araç, tıpkı daha önce Bursalı Doblo gibi “ProMaster City” olarak satılacak.Tofaş, 2025 yılının Ekim ayında KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada, Bursa fabrikasında üretilen yeni nesil hafif ticari araç projesi “K0”ı Kuzey Amerika pazarına ihraç etmek için Stellantis ile anlaşma imzaladığını, ABD’ye 230 bin adet gönderilmesinin hedeflendiğini ve bu proje için toplam 386 milyon Euro yatırım revizesi yapıldığını bildirmişti. Stellantis bünyesindeki RAM de, geçtiğimiz günlerde düzenlediği toplantıda, resmi açıklamayı yaptı.Stellantis’in Kuzey Amerika markaları, SRT Performans Bölümü ve Perakende Pazarlama Başkanı Tim Kuniskis, yeni ProMaster City’nin, 2027’nin ilk çeyreğinde bayilere ulaştığında ABD’de satışta olan tek orta boy ticari ünvanını alacağını söyledi.“Tradesman” ve “SLT” donanım seviyelerinde, 5 veya 8 kişilik oturma kapasitesine sahip kargo van veya yolcu versiyonuyla satışa çıkacak ProMaster City’nin, 40 bin doların altında başlangıç fiyatıyla satılması hedefleniyor.Araçta ilk etapta tek motor seçeneği bulunacak. Turbo beslemeli 1.6 lt 4 silindirli motoru, 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilirken, 166 HP güç üretiyor.2022’de satışına son verilen ProMaster City, yine Türkiye’de üretilen Ford Transit Connect’in ilk neslinin açtığı yoldan ilerlemişti. Nitekim bu pazarda, söz konusu boyutlarda ticari araç satışı yok gibiydi. Bu iki modeli, Chevrolet, Nissan gibi markaların sunduğu araçlar izledi. Ancak hepsi de, pazara birer birer veda etmişti. Tofaş, Fiat Scudo’nun yanı sıra bu aracı “Citroen Jumpy”, “Peugeot Expert”, “Opel Vivaro” versiyonlarıyla da üretiyor.Volkswagen’in yeni tasarım diliyle geliştirilen tam elektrikli “ID.Cross”, bu yılın son çeyreğinde Türkiye’de de satışa çıkacak. 116, 135 ve 211 HP’lik güç, 37 ve 52 kWsa batarya seçenekleriyle üretilecek ID.Cross, yeni gümrük tarifeleri nedeniyle pazardan çekilen Polo’dan doğan boşluğu doldurmaya yardımcı olacak.Henüz seri üretimine başlanmadığı için, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, “kamuflajlı ön üretim haliyle” denediğimiz ID.Cross, bir anlamda tamamen elektrikli “ID.Polo”nun SUV görünümlü ve yükseltilmiş versiyonu olarak da kabul edilebilir. 2026 sonbaharında üretimine başlanacak araç, önden çekişli. “MEB+” platformu üzerine inşa edilen model, 4.153 mm uzunluk, 1.794 mm genişlik ve 1.581 mm yüksekliğe sahip. 2.601 mm aks mesafesi, içten yanmalı kardeşi “T-Cross”a göre 50 mm daha uzun. Bu da iç mekanı biraz daha genişletiyor.475 litre bagaj hacmi, ön kaput altında 22 lt ek bagaj alanı sunan araç, pek çok teknolojik donanımın yanı sıra, özellikle “Golf Mk2”yi fazlaca anımsatan dijital gösterge paneli, fiziki kontrol düğmeleriyle dikkat çekiyor.37 kWsa seçeneğinde LFP olan bataryası, sadece 211 beygirlik versiyonda sunulan 52 kWsa olanında ise NMC (Nikel Manganez Kobalt) olarak seçilmiş. 37 kWsa versiyonda 90 kW olan DC şarj kapasitesi, 52’lik versiyonda 105 kW. Bataryalar için açıklanan menziller ise, sırasıyla 316 ve 436 km.Mercedes-Benz Türk, 2025 yılında kamyon, otobüs ve hizmet ihracatından toplam 1,6 milyar euro gelir elde etti. Şirketin Türkiye’deki toplam yatırımı ise kuruluşundan bu yana bugünkü değerle 4,5 milyar euro’ya ulaştı. Daimler Buses ağının en büyük entegre otobüs üretim tesislerinden biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Daimler Truck AG’nin önemli üretim merkezlerinden Aksaray Kamyon Fabrikası ile faaliyet gösteren şirket MB-Türk, 2025’te kamyon ihracatından 676 milyon euro, otobüs ihracatından 759 milyon euro, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatıyla da 113 milyon euro elde etti.Özellikle elektrikli mobilite ve otonom ulaşım konularında önemli ataklar yapan Karsan, Avrupa’nın yanı sıra ABD’de ciddi başarılar elde ederken, hedefine “^dünya markası olmayı” koydu.Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan’ı dünya markası yapma hayalimiz var. Adım adım oraya gidiyoruz. Elektriklide bir yere geldik, şimdi de aynı şeyi otonom sürüşle başarmayı istiyoruz” dedi. 7 yıl önce yola çıktıkları “elektrikli mobilite ürünlerinde” 10 kat büyüme kaydettiklerini, bu sürede 27 ülke ve 3 kıtaya toplamda 2 bin 130 elektrikli otobüs sattıklarını anlatan Okan Baş, Türkiye’nin elektrikli toplu taşıma araçları ihracatının da yüzde 87’sini gerçekleştirdiklerini kaydetti, Avrupa’da yüzde 5 pazar payı elde ettiklerine dikkat çekti.Bu yıl da yeni pazarlara girmeye hazırlandıklarını, gelecek yıl ise otonom modelleri için Avrupa’da tip onayı almayı beklediklerini kaydeden Karsan CEO’su, tip onayı sayesinde yeni bir aşamaya geçeceklerini, Almanya pazarı için bunun çok önemli olduğunu vurguladı. Bu yıl yeni bir modelin lansmanını yapacaklarını, 700 adet elektrikli otobüs satışı yapacaklarını kaydeden Okan Baş, 40 milyon euro’luk yatırım hedeflediklerini, farklı firmalarla ortaklık ya da iş birliği için görüştüklerini sözlerine ekledi.