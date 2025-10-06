Çin rekabetine karşı Türk lokumu

Özellikle Avrupa’da, elektrikli otobüsler konusunda ciddi oyuncu haline gelen Çinli markalar, karşılarında Türk markalarını görmeye başladı. Bunlardan biri olan Karsan, Avrupalılara göre avantajlı durumda olduklarını belirtiyor.Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada alternatif yakıtlı araçlar konusundaki gelişmeler, elektrikli ve hidrojenli otobüs pazarını da tetiklerken, bu konuda erken davranan Çinli markaların ciddi satışlar yaptığı dikkat çekiyor. Avrupa’da ortak üretimlerle birlikte elektrikli otobüs konusunda söz sahibi olmaya başlayan Çinli markalar, biraz da Avrupalı üreticilerin “yavaş davranmasından” güç alıyor. Karsan, Temsa, Isuzu ve Otokar gibi Türk markaları ise, Avrupa pazarında Çinli markalarla ciddi rekabete girişerek, varlıklarını ispatlama yolunda. Geçtiğimiz hafta sonu Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen, dünyanın sayılı ticari araç etkinliklerinden biri olan “Busworld Europe 2025” de, bir anlamda bu rekabete ev sahipliği yaptı. Nitekim fuara Çinli markaların elektrikli otobüs modelleriyle ciddi katılımda bulunduğu dikkat çekerken, Türk markaları da, model zenginliği ve teknolojileriyle pazardaki iddialarını kanıtladı.Fuarda yeni otonom ve tam elektrikli “e-Jest” modelinin lansmanını gerçekleştiren Karsan’ın CEO’su Okan Baş, Avrupalı üreticilerin, elektrikli otobüs konusunda yavaş davrandığını ve bir şekilde elektrikliler konusunda Çinli markaların gerisinde kaldığını, hatta bazı markaların ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.Avrupalı üreticilerin teknoloji konusunda Çinlilerin gerisinde kaldığını, “hızlı cevap vermekte zorlandığını belirten Okan Baş, “Avrupalılar biraz defansta, Çinliler de atakta. Bence elektrikli dünyada teknolojinin sahibi Çinliler, bu net!” ifadesini kullandı. Kendilerinin 2018’den bu yana toplamda 3 bin adedin üzerinde elektrikli otobüs ve minibüs sattığını anımsatan Karsan CEO’su, “Bizim aslında biraz Çinli bir tarafımız var. Hızlı davranabiliyoruz...” dedi ve şöyle devam etti:“2018’den bu yana, elektrikli dışında hiçbir yeni yatırım yapmadık, tek kuruş harcamadık. Bütün gücümüzle kendimizi oraya verdik. Diğer markaların konfor alanları var. Yani onların dizel satışları vs bunlardan beslenen, arkasında bir sürü organizasyonu var, bayi teşkilatı var, satış takımları var, satıcıları var. Bizim öyle bir derdimiz yok, bizim dizel geçmişimiz çok yok ya da bir CNG ürün gamımız yok. Biz zaten elektrikliyle doğduğumuz için, oraya daha fazla konsantre olup ordaki yenilikleri çok daha güncel olarak takip edebiliyoruz.”Yeni tanıtılan “Otonom e-Jest”in Avrupa’dan önce ilk kez ABD’ye gideceğini belirten Okan Baş, “Henüz daha netleşmedi ama elektrikli farkındalığının hızlı gittiği iki eyalet var; California’da Los Angeles civarı ikincisi de Florida taraflarında. Muhtemelen buraları olabilir” dedi.Son 5 yılda tasarladığı 7 yeni araç ve farklı sektörler için geliştirdiği batarya çözümleriyle önemli Türk üreticiler arasında yer alan Temsa, fuarda, 9 metrelik elektrikli otobüsü “Avenue Neo”yu tanıttı. 2016 yılından bu yana dünyanın birbirinden farklı coğrafyalarında bulunan MD9 Electricity’nin 5 milyon kilometrelik tecrübesi üzerine inşa edilen Avenue Neo’nun menzili, yüksek kapasiteli batarya seçeneğiyle 600 kilometreye kadar çıkıyor.Anadolu Isuzu, Busworld Europe 2025 Fuarı’na yeni geliştirdiği “Grand Toro XL” ve “Citiport 12 Class 2”nin yanı sıra, tam elektrikli Novociti Volt, Novo Volt ve Citivolt 12 modelleriyle katıldı. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu’nun uluslararası faaliyetleri stratejik bir büyüme alanı ve sürdürülebilir değer yaratmanın temel direklerinden biri olarak gördüklerini belirtti. Arıkan, “Global ayak izimizi daha da genişletmek için çalışıyoruz. Uluslararası ölçekte uzun süreli, katma değerli ilişkiler kuruyoruz” dedi.Otokar, 4-9 Ekim tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük otobüs fuarı “Busworld Europe 2025”e güçlü katılım sağlayan Türk üreticilerden. Busworld’de elektrikli araç portföyüne odaklanan Otokar, “e-Centro”, “Navigo U Giga”, “Ulyso”, “e-Kent” ve e-Territo” modellerinin yanı sıra otonom e-Centro’yu gösterdi. Otokar’ın Avrupa’daki konumunu her geçen gün güçlendirdiğini belirten Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, şirketin otobüs segmentindeki üç ana hedefindeki gelişmeler hakkında bilgiler verdi: “Otokar, Avrupa’nın en modern ve entegre otobüs üretim tesislerinden biri olma, Avrupa pazarında sürdürülebilir büyümeyi güçlendirme ve ürün gamını modernize ederek elektrifikasyona odaklanma hedefleri ile güçlü bir şekilde yol alıyor” dedi.