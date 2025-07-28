Çin`de kurallar değişecek

Türkiye’de de kimi sürücüler tarafından bilinçsiz kullanılan “destekli sürüş sistemleri” konusunda Çin’de çalışma başlatıldı. Çin yönetimi, “otonom olmayan bu sistemler” için üreticilere ültimatom verdi, kurallar ve ehliyet sınavlarının değiştirileceğini bildirdi.Çin’in başkenti Pekin’de, Mart ayında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kazada, aracın, “destekli sürüş modunda” olduğunun ortaya çıkmasından bu yana ülkede ciddi incelemeler ve araştırmalar yürütülüyor. Nitekim Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, araçlarda giderek daha çok sayıda “destekli sürüş sistemleri” kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla karayolu trafik düzenlemelerini sıkılaştıracağını ve yasal sorumluluklar belirleneceğini açıkladı.“Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri” (ADAS) olarak da adlandırılan, destekli sürüş sistemleri, otomobillerde sürücülere yardımcı olmak ve sürüş güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir dizi teknolojiyi kapsıyor. Tıpkı Şerit Destek Sistemi ya da Adaptif Hız Sabitleyici gibi... Ancak bu sistemler, “otonom yani sürücüsüz” değil, sürücünün müdahalesine de ihtiyaç duymakta. Ancak Türkiye’de de bu sistemler, bazı araç sahipleri tarafından tehlikeli bir şekilde “sürücüsüzmüş gibi” değerlendirilip, kullanılabiliyor.Pekin yönetimi, Mart ayında bir “Xiaomi SU7 Sedan”ın kazadan saniyeler önce destekli sürüş modunda olması nedeniyle meydana gelen ölümcül kazanın ardından teknolojiye yönelik incelemeleri artırmıştı.Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilisi Wang Qiang, otomobil üreticilerinin bu tür sistemler için daha fazla test ve doğrulamaya ihtiyaç duyacağını, kullandıkları bu tür sistemlerin sınırlarını ve güvenlik tepkilerini açıkça ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Wang, ülke piyasasında satılan araçlardaki akıllı sürüş sistemlerinin “otonom sürüş fonksiyonuna sahip olmadığını” hatırlattı, “destekli sürüş” kategorisine girdiğini vurguladı. Bakanlık Sözcüsü, destekli sürüş özelliği açıkken elleri veya gözleri başka bir işle meşgulken kazaya karışan sürücülerin, güvenlik ve yasal risklerle karşı karşıya kalabileceklerini de sözlerine ekledi.Çin, otomobil üreticilerinin sürüş destek sistemlerinin özelliklerini “abartmalarını ve yanlış tanıtım yapmalarını” yasaklayacağını da ifade ediyor. Hatta Kamu Güvenliği Bakanlığı, ayrıca otonom sürüş ve standart destekli sürüş standartlarını da kapsayacak şekilde ehliyet sınavlarında bile değişiklikler yapmayı düşünüyor.Zira gerçekten de bu tür sistemler şakaya gelebilecek türden değil ve gerektiği gibi kullanılmaması halinde ölümcül kazalara yol açması mümkün.Fiat Professional, yeni seçeneklerle büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen yerli Scudo modelinin yeni “Combi” gövde tipi de ürün gamına eklendi. Scudo’nun 5+1 kişilik, ikinci sıra koltuklu versiyonlarında sunulan “Combimix” gövde seçeneğine ek olarak sunduğu Combi, ikinci sıra sabit koltukları ve sabit camlı ara bölmesi, 17 inç alaşım jantları, üçüncü sıra ışık camı ve yukarı doğru açılan arka bagaj kapısıyla Combimix’ten ayrışıyor. Combimix ve Combi, standart (kısa) ve maxi (uzun) şasi seçeneklerine sahip.Standart (kısa) şasi Scudo Combi, 3,2 m3 yükleme hacmi sağlarken, Combimix, yolcu taşınmadığı durumlarda katlanarak ek 1,5 metreküplük yükleme hacmi sunan ikinci sıra kızaklı koltuklarıyla dikkat çekiyor.Scudo Combimix’in yeni satışa sunulan standart gövdesi bu kızaklı koltuklar ile 4,7 m3’lük hacme kadar çıkıyor. Mevcut Combimix’te sunulan maxi (uzun) şasideyse bu hacim 5,5 m3’e ulaşıyor. Scudo Combi 2.0 lt 145 HP güç sunan motor, otomatik ve manuel vites seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Scudo Combimix maxi şaside de aynı motor bulunurken, yeni sunulan standart şasi seçeneğinde 1.5 lt 120 HP gücündeki motor eşlik ediyor.SIXT Türkiye, 2025 itibarıyla 21 kurumsal ofis ve 23 franchise şubesiyle hizmet verirken, franchise vererek, yıl sonuna kadar farklı illerde açılması planlanan yeni şubelerle büyümeyi hedefliyor. Bor Holding iştiraklerinden olan SIXT Türkiye, yeni nesil bayilik modeliyle fark yaratıyor. Paydaşlarına yeni bir iş ortaklığı sunan bu sistemde, Magdeburger Sigorta, Borlease ve Tardigrad gibi iştiraklerle birlikte oluşturulan bu ekosistem; müşterilerin ve iş ortaklarının tüm ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmayı hedefliyor. 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