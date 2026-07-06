İki şirketten biri elektrikliye niyetli

Yaklaşık 10 binden fazla yöneticinin katılımıyla, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu “Arval Mobility Observatory 2026” araştırmasının sonuçlarına göre, ülkemizde her iki şirketten biri elektrikli araçlara yeşil ışık yakıyor.Türkiye’de kurumların yönettikleri filo operasyonu durumunu ve mobilite trendlerinin gelişimini değerlendirmek üzere TEB Arval’in desteğiyle her yıl gerçekleştirilen Arval Mobility Observatory’nin 2026 yılı araştırma sonuçları açıklandı. 33 ülkede 10 bin 157 yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, şirketlerin filo ve mobilite yönetiminde artık strateji geliştirme aşamasını geride bırakarak, uygulama dönemine geçtiğini ortaya koydu. Araştırma sonuçları, elektrikli araç dönüşümünün hızla sürdüğünü, bununla birlikte şirketlerin odağını operasyonel verimlilik, alternatif mobilite çözümleri gibi konulara ve veri odaklı filo yönetimine çevirdiğini gösterdi.Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de şirketlerin yüzde 54’ü bataryalı elektrikli araçlar (BEV), şarj edilebilir hibrit araçlar (PHEV) veya hibrit araçlar (HEV) gibi alternatif enerji teknolojilerini kullanıyor ya da önümüzdeki üç yıl içinde kullanmayı planlıyor. Türkiye’de şirketlerin yüzde 27’si filolarında en az 1 elektrikli araca sahip görünürken, binek araç filolarındaki elektrikli araç oranının önümüzdeki üç yılda yüzde 12’ye ulaşması bekleniyor.Türkiye’de elektrikli araç kullanımının önündeki engellerden birinin şarj noktaları olduğunu belirten şirketlerin oranı yüzde 68’i buluyor. Buna rağmen, araştırmaya göre, şirketlerin büyük bölümü için elektrifikasyon artık kısa vadeli bir tercih değil, uzun vadeli dönüşüm stratejilerinin temel unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor.Araştırmada ikinci el araç pazarına ilişkin veriler de dikkat çekiyor. Türkiye’de şirketlerin yüzde 31’i filolarında ikinci el araç kullanırken, yüzde 44’ü önümüzdeki üç yıl içinde ikinci el araçları filolarına dahil etmeyi planlıyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 27’si ikinci el araç finansmanında operasyonel kiralamayı tercih ediyor veya etmeyi değerlendiriyor.AOS (Anadolu Otomotiv Sanayi) tarafından geliştirilen, tamamen elektrikli ticari “BIG.e”, İngiltere pazarına girdi. Kompakt yapısı, yüksek manevra kabiliyeti ve yenilikçi elektrikli motoru ile öne çıkıyor. Yaklaşık 4 metreküp iç hacme ve 1000 kg taşıma kapasitesine sahip olan araç, 9.4 kW gücündeki elektrikli motora sahip. BIG.e 10,5 kWh batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km ve 21 kWh batarya ile 170 km menzil sunuyor. Kullanıcı dostu şarj altyapısıyla tıpkı bir cep telefonu gibi standart prizden şarj edilebilmesi ve farklı şarj çözümleriyle kısa sürede tam kapasiteye ulaşabilmesi, BIG.e’yi rekabetçi yapan unsurlardan.Renault Trucks Türkiye, taşımacılık profesyonellerine sunduğu ürün gamını Renault Trucks Master Red EDITION ile genişletiyor. Bu yeni yapılanma ile Renault Trucks Türkiye, özellikle ticari kullanıcılar ve filo müşterilerine yönelik uzmanlığıyla hafif ticari araç segmentinde de çözüm sunarak ticari araç pazarındaki erişimini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Avrupa’da Fransa, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede başarıyla uygulanan bu yapı, Türkiye’de de profesyonel müşterilere daha kapsamlı çözümler sunacak.Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Egea’nın, 11 yıllık serüveni geçtiğimiz günlerde sona ererken, ardından bir dolu rakam, detay ve başarı bıraktı... İşte o rakamlar:Toplam üretim: 1.417.047 adetToplam ihracat: 671.005 adetİhracat pazarı: 40’tan fazla ülkeİç pazar satışı: 2015-2026 Haziran sonu 745.671 adet (Egea Sedan: 565.097, Egea Cross: 150.896, Egea HB & SW: 29.678 adetTürkiye’nin en çok satılan otomobili: 2016-2025 arası 10 yıl üst üsteEn yüksek toplam üretim: 2017; 178.587 adetEn yüksek ihracat: 2017; 128.623 adetMühendis ve teknik personel katkısı: 1.000+ kişiMühendislik çalışması: Yaklaşık 500.000 saatYol testi: 8 milyon kilometreTedarikçi sayısı: 171Yerli katkı oranı: 1.6 Egea yüzde 62,4, 1.4 Egea yüzde 54,77Ortalama doğrudan üretim çalışanı sayısı: 2.457Son üretilen Egea: Dinamik Mavi Egea Sedan Lounge 1.6 MJet DCT 130 HPEgea toplam yatırım tutarı: Yaklaşık 1 milyar EuroAlpine markasının tamamen elektrikli “Dream Garage” serisinin ikinci modeli A390, Türkiye’de satışa sunuldu. İddialı bir spor fastback olarak tasarlanan Alpine A390, Alpine ruhunu ve mirasını coupe siluetiyle birleştiriyor. Alpine A390’ın GT versiyonu, 6.300.000 TL’den başlayan fiyatla gelirken, GTS versiyonunun ise yıl sonunda satışa sunulması planlanıyor.3 elektrik motoruyla 4 tekerlekten çekişe sahip Alpine A390, GT versiyonunda 400 HP, GTS’deyse 470 HP güç sunuyor. A390, 89 kWsa batarya kapasitesi sayesinde, 20 inç jantlar ve Michelin PS EV lastiklerle 555 km’ye kadar (WLTP döngüsü), 21 inç jantlar ve Michelin PS 4S lastiklerle ise 503 km’ye kadar (WLTP döngüsü) menzil sunuyor.GT versiyonda DC hızlı şarj 150 kW güce, GTS versiyonda ise 190 kW güce ulaşıyor. 11 kW entegre şarj cihazı standart olup opsiyon olarak 22 kW seçilebiliyor.