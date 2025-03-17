Cirosunun yarısı elektrikli

Kendi markasıyla ürettiği araçların yanı sıra Renault’ya yaptığı üretimle geçen yıl 300 milyon euro ciro yapan Karsan, bu gelirin yarısını elektrikli araçlarından elde etti. Bununla birlikte Karsan, Megane için 3 vardiyaya çıktı...Türkiye’nin köklü otomotiv üreticilerinden Karsan, bir yandan kendi ürettiği toplu taşıma araçlarıyla iddiasını sürdürürken diğer yandan da Renault adına Megane Sedan üretimini 3 vardiya ile devam ettiriyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 300 milyon euro’ya yakın ciro elde eden Karsan, bunun yüzde 54’ünü elektrikli araçlarıyla gerçekleştirdi.Karsan CEO’su Okan Baş, cirosunda artış yaşayan bir üretici olduklarının altını çizerken, bunda yenilikçi ürün gamının da etkisi olduğunu belirtiyor. Okan Baş, “Bir önceki yıl (2023’de) 240 milyon euro olan ciromuzu, 2024’te 300 milyon euro’ya çıkarttık. Elektrikli araçlardan elde ettiğimiz cironun toplam ciro içindeki payı, yüzde 54’ün üzerine çıktı. Elektrikli ciromuz 106 milyon euro’yken 161 milyon euro’ya yükseldi. Yani elektrikli ciromuz da büyüyor” dedi.2019 ile 2024 sonu arasında Türkiye’den Avrupa’ya 1.258 elektrikli toplu taşıma aracı ihraç edildiğini belirten Okan Baş, “Bunun bin 33 adedi Karsan markalı. Yani Türkiye’den Avrupa’ya son 6 yılda yapılan elektrikli toplu taşıma ihracatının yüzde 82’si Karsan’a ait. Bu da bizi çok gururlandırıyor... Aynı şekilde 2019 - 2024 arasında Avrupa’da satılan elektrikli toplu ulaşım araçlarının yaklaşık yüzde 5’i de Karsan markalı oldu” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıl ilan edilen, hidrojenli araçlar konusunda Karsan ile Toyota arasındaki iş birliğine de dikkat çeken Karsan CEO’su, “Başta hidrojen konusunda kendimiz bir prototip çalışması ve bunun lansmanını yapmıştık. Şimdi de bu konuda Toyota ile bir iş birliği içerisindeyiz. Toyota hidrojen konusunu çok önemsiyor” dedi. Karsan’ın Toyota’yı değil, otobüs için Toyota’nın Karsan’ı seçtiğini vurgulayan Okan Baş, “Bizi özellikle otobüs konusunda stratejik ortak seçtiler. Onlar geldi bize, biz gitmedik Toyota’ya. Sizin öncü olma yaklaşımınızla beraber, daha farklı işler yapabiliriz diye geldiler. Yani biz bir adım önde başladık ve artık ismimiz duyulmaya başladı” ifadelerini kullandı.Baş, “Dünya platformunda Karsan olarak ilk akla gelen markalardan olmaya başladık. Yani özetle bizim şu anda hem elektriklide hem otonomda hem hidrojende Karsan markası ilk akla gelen markalardan biri oldu diyebilirim” değerlendirmesini yaptı.Renault’la yaptıkları anlaşma çerçevesinde 2028’e kadar yılda 55 bin araç üretme taahhütleri bulunduğunu hatırlatan Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu yıl 51 bin adedin üzerinde bir üretimimiz olacak. Yeniden 3 vardiyaya geçtik bu ayın başında. Türkiye’de otomotiv dünyası küçülürken, kapasitelerini düşürürken, biz tekrar 3 vardiyaya tekrar giriyoruz ve 2025’te 51 bin adet Megane üretimi hedefliyoruz” dedi.Ford’un Avrupa’daki ticari araç üssü olan Ford Otosan, kendisine ait Romanya’daki Craiova fabrikasında, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni “E-Transit Courier”, “E-Tourneo Courier” ve “Puma Gen-E”nin üretimine “resmen” başladı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Motor Company Ticari Araç Direktörü John Davis, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Josephine Payne’in ev sahipliğini yaptığı törene, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu da katıldı.Törende konuşan Ali Koç, Ford Otosan’ın, 2022’de Craiova fabrikasının devralınmasıyla, Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekti, Romanya’da üretilen araçlar için Türkiye’den 60’tan fazla tedarikçiyle iş birliği yapıldığını hatırlattı.Jeep’in keyifli modeli Compass’ın yeni “North Star” özel serisi, Türkiye’de de satışa sunuldu. Kullanıcılara, konfor ve macerayı bir arada sunmak için geliştirilen bu özel seri, güçlü dış görünümü, dayanıklı ve kullanışlı iç mekanı ile dikkat çekiyor. Geniş bir sunroof’a da sahip bu versiyon, yine 1.5lt 130 HP hibrit motorla satılıyor.Mercedes, yeni nesil CLA’sını tanıttı. İki yıl önce gösterilen konsept CLA’nın birkaç düzenlemeyle seri üretime taşınmış hali gibi duran araçta, boyca yıldız kullanımı göze çarpıyor. Nitekim, ön radyatör ızgarasında 142 tane ışıklı yıldızla da alınabiliyor. 10,25 inçlik gösterge ekranının yanı sıra iki adet de 14 inçlik ekranı mevcutken, yeni yapay zekalı “Sanal Asistan” sürücüyle karşılıklı konuşabilecek. 85 kWh bataryaya ve iki farklı tam elektrikli güç seçeneğine sahip olacak aracın, ayrıca 1.5 lt motorlu, 48V hibrit sistemli versiyonu da bulunuyor.