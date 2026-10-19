Emeklinin gözü aralık zammında

Yıl sonu yaklaştıkça emeklilerin zam oranı konusunda beklentileri oluşuyor. Yılda iki kez maaşlarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. SSK ve Bağ-Kur’lular için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir. Son dönemde en düşük emekli aylığı rakamının artırılması ile enflasyon oranının üzerinde artış sağlanarak emekli aylıklarının satın alma gücü korunmaya çalışılıyor. Emeklinin gözü Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonunda. Bu oran sonrasında yıl sonu zammı tüm emekliler için belli olacak.SSK emeklileri kural olarak son altı aylık enflasyon oranında maaşlarına zam alıyorlar. Ocak ayında Temmuz – Aralık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar SSK emeklisinin maaşı zamlanıyor. Bu yıl şu an için yüzde 5.57 olarak gerçekleşen Temmuz – Eylül dönemi enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5.57’lik zam ortaya çıktı. Aralık ayı enflasyonu da açıklanınca altı aylık enflasyon ortaya çıkacak ve Ocak zammı belli olacak. Beklentiler yüzde 10 ila 12 aralığında bir zammın oluşması yönünde.



Bağ-Kur emeklileri için de aynı şartlar geçerli. Onlar da son altı aylık enflasyon oranında yılda iki kez maaşlarına zam alıyorlar. Bağ-Kur’lular genellikle en düşük basamaktan prim ödeyerek emekli oluyorlar. Bu nedenle de emekli aylıklarının genellikle düşük olması söz konusu oluyor.



SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin zammı, kök aylıklarına yapılacak. Dolayısıyla hali hazırda 23.552 TL aylık alan emeklilerin zammı enflasyon ile değil Mecliste yapılacak düzenleme sonrası belli olacak. En düşük emekli aylığı tutarının enflasyon ya da biraz üzerinde artırılması sağlandığında bu durumdaki kişilerin de Ocak aylıkları belli olacak.



Ne gözüküyor?



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en büyük beklentisi elbette ki intibak. 2000 öncesi emekliler için hayata geçirilen intibak düzenlemesi 2000 sonrası emekliler için yapılmamıştı. İntibak emekli aylıklarının düşük olması sorununu hafifletecektir. Ancak kalıcı çözüm için özellikle 2008 sonrası düşürülen emekli aylık bağlama oranlarının artırılması ve güncelleme katsayısının hesaplanmasındaki formülün emekliler lehine değiştirilmesi gerekiyor. Aksi halde geçici çözümler ile emekliler arasında ayrım yapılması gibi bir durum oluşuyor. Şu an için ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en büyük beklentisi en düşük emekli aylığı tutarı olan 23.552 TL’nin en az 30.000 TL’ye yükseltilmesi. Bu yönde yapılacak bir düzenleme ile emeklilerin önemli bir bölümünün yüzde 25 zam alması sağlanmış olacak. Memur emeklilerinin zam oranları ise iki yıl için yapılan toplu sözleşmeler ile belirleniyor. Toplu sözleşme uyarınca memur emeklileri Temmuz’da yüzde 5 zam alacaklar. Buna ilave olarak enflasyonun yüzde 7’yi aşan kısmı da enflasyon farkı olarak zamma eklenecek. Bu çerçevede hesaplanan zam oranı memur emeklilerinin SSK ve Bağ – Kur emeklilerinden daha düşük zam almaları sonucunu doğuruyor. Şu an için memur ve memur emeklilerinin zam oranı yalnızca yüzde 5. Çünkü üç aylık enflasyon henüz yüzde 7’yi aşmadı. Ancak yılsonu enflasyonu bu oranın üzerinde olacağı için enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin zam oranına eklenecek. Eğer altı aylık enflasyon yüzde 12 olursa memur ve memur emeklileri yüzde 9.9, yüzde 10 olursa yüzde 7.9 zam alacaklar. Dolayısıyla 2 puan zam farkı söz konusu olacak.



Peki talepler ne?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile görevdeki memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında bazı taleplerini dillendireceklerdir. Bu çerçevede emeklilerin taleplerinin şu şekilde sıralanması mümkün;



1- Aralık ayı enflasyon oranı sonrası ortaya çıkması beklenen yüzde 10–12 bandındaki zam oranının refah payı ile yüzde 15 – 20 düzeyine çıkartılması,



2- Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ – Kur emeklileri arasında oluşacak 2 puanlık farkın kapatılıp zam oranının refah payı ile eşitlenmesi,



3- 23.552 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı rakamının 30.000 TL’ye yükseltilmesi.



Bu taleplerin ne kadarının karşılanacağını ve Aralık ayı enflasyonun ne noktaya geleceğini önümüzdeki süreçte birlikte göreceğiz.