Emtia rallisi devam edecek mi?

Aralık ayının ilk haftasında yatırımcı tercihlerinde emtialar öne çıkıyor. Gümüş haftayı yüzde 2.73 yükselişle kapatarak getiri liginde ilk sıraya yerleşirken, hisse senetlerinde bankacılık grubu dikkat çekici bir güç sergiledi. Döviz sakin, altın ise hafif geri çekilmesine rağmen portföylerdeki yerini koruyor. Yeni ayın ilk verileri, yatırımcının yıl dönümüne yaklaşırken hangi enstrümanlara ağırlık verdiğini gösteriyor.

Gümüş haftalık bazda yüzde 2.73 artış sağladı ve yılbaşından bu yana çıkışı yüzde 101.67’ye ulaştı. Böylece 2025’in en güçlü performans sergileyen enstrümanlarından biri olmaya devam ediyor. Altın ons fiyatında bu hafta yüzde 0.36’lık sınırlı bir geri çekilme görülse de yılbaşından bu yana yüzde 60’ı aşan artış, değerli metallere olan ilgiyi canlı tutuyor. Mevduatta haftalık getiri yüzde 0.74, kira sertifikalarında yüzde 0.68 ile yatay seyrin sürdüğünü gösteriyor. Mevduatın aylık getirisi yüzde 3.41.

Hisse tarafında bankalar

BIST 100 haftayı yüzde 1’lik yükselişle tamamlarken BIST Bankacılık Endeksi (XBANK) haftayı yüzde 3 yükselişle tamamladı. BIST 30’un haftalık kazananları listesinde de ağırlığını hissettirdi. İş Bankası yüzde 3.68, Akbank yüzde 3.47, Yapı Kredi yüzde 4.75 ve Garanti BBVA yüzde 4.28 artışla öne çıktı. Türkiye Altın İşletmeleri’nin yüzde 15.86 ile listenin zirvesinde yer alması, madencilik sektöründeki ivmenin sürdüğünü ortaya koyarken; Astor Enerji, Turkcell ve Sabancı Holding gibi geniş portföy etkisi olan şirketler de ilk 10’da yer aldı.

Verilerin ortak mesajı yatırımcının yılın son ayında koruma ile getiri arayışı arasında daha keskin bir tercih yaptığını işaret ediyor. Mevduat ve kira sertifikalarının enflasyon karşısında reel getiri sağlamalarına rağmen yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme eğilimleri güçlü. Gümüş ve bankacılık hisseleri bu hafta en fazla ilgi gören başlıklar oldu. Küresel piyasalardaki toparlanma rüzgârı da risk iştahını destekliyor. Aralık ayının geri kalanında değerli metaller, bankalar ve şirket bazlı güçlü hikâyeleri olan hisseler fiyatlamada etkisini sürdürmesi sürpriz olmayacak.

Sermaye akışının hızlandığı bir dönemeç

Enerji, sağlık, savunma ve perakende tarafında eş zamanlı hareketliliğin öne çıktığı bir hafta geride kaldı. Bir yanda şirketler yeni yatırımlar, tesis alımları ve ihracat siparişleriyle kapasitelerini büyütürken, diğer yanda borç yapılandırma adımları, proje gelir beklentileri ve dolar bazlı fiyat avantajı gündemi belirledi. Haber akışı, farklı sektörlerde sermaye hareketinin yeniden hız kazandığını ve büyüme arayışının güçlü biçimde sürdüğünü gösteriyor.

¦ Park Elektrik’in iştiraki, rödovansla işlettiği sahadan 10.000 ton kömür satışı için anlaştı.

¦ MLP Sağlık, 403 yataklı hastaneyi ve 84 cihazlı GOP Diyaliz Merkezi’ni bünyeye kattı.

¦ Peker GYO’nun iştiraki, Almanya’daki projeden 9,5 milyon euroya kadar gelir bekliyor.

¦ Borlease Otomotiv, borçlarını yapılandırmak için Halkbank’a başvuruda bulundu.

¦ Koç Holding, Göcek’teki iki marina ve işletmesini devralma sürecini tamamladı.

¦ Alves Kablo, Polatlı OSB’de toplam 2,9 milyar TL’lik yeni tesis yatırımına başlıyor.

¦ Akfen Enerji, portföyünün %65’ini gelecek yıl dolar bazlı fiyat garantisiyle çalıştıracak.

¦ İşbir Sentetik, Hindistan’daki kapasitesini artırmak için kiraladığı alanda yatırıma gidiyor.

¦ Otokar, zırhlı araç ihracatında toplam 83,6 milyon dolar tutarında yeni sipariş aldı.

¦ Blume Metal Kimya, Eskişehir’de 2,5 milyon dolara entegre kapı üretim hattı kuruyor.

¦ Ofis Yem, Samsun’da kurmakta olduğu tesisi için 3 milyon dolarlık makina alıyor.

¦ Kalyon Güneş Teknolojileri, yurtiçi bir şirkete 1,08 milyar TL’ye güneş paneli satacak.

¦ Fonet, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdür-lüğü’nün 113,4 milyon TL’lik ihalesini kazandı.

¦ Birleşim Enerji, şubat sonuna kadar santrallerinde %12’ye varan artış gerçekleştirecek.

¦ Türk İlaç, Gürcistan’ın en büyük ilaç dağıtım firması Aversi ile anlaşmaya vardı.

Pandemi sürecinde hızla yükselip Mayıs 2022’de 136’ya kadar çıkan Bloomberg Emtia Endeksi, sonrasında geri çekildi. Son bir yılı aşkın süredir yeniden yukarı yönlü hareketlenen Endeks, Eylül 2024’te 94 seviyesindeyken şimdilerde 112 civarında. Peki bu yükselişin devamı gelir mi?Şimdilerde 112,00 seviyesinden bulunan Bloomberg Emtia Endeksi (BCOM), 23 farklı emtianın ağırlıklandırılmış sepetinden oluşuyor. Son bir yılda Endeksin belirgin bir şekilde yükseldiği gözleniyor. Eylül 2024’te 94’lerden başlayan yükseliş eğilimi dalgalı bir seyirle günümüze kadar gelerek 112’ye ulaştı.Bir yılı geçkin süredür küresel bazda emtialara yönelik ciddi bir yönelim var. Teknoloji ürünlerinin üretim sürecinde önemli bir yere sahip olan nadir elementler ülkeler arasında gerilimin ana kaynaklarından biri konumuna gelebiliyor. Öte yandan merkez bankalarının altına yönelik ciddi bir yönelimi söz konusu. Tüm bunlar emtiaları ister istemez ilgi odağına taşırken, Emtia Endeksi de 94’lerden 112’ye yükseldi. Son 3 aylık sürede ise yükselişte belirgin bir ivme gözleniyor. Bu durum, aynı zamanda fonların yeniden emtia hedge pozisyonu oluşturduğunu işaret ediyor. 112 seviyesi ise güçlü bir direnç bölgesi. Aşılması ve 116’nın üzerinde kalması hedef bandı yeniden 126–130 bölgesine taşıyacak. Pandemi çıkışında test edilen 136’nın tekrar görülmesi ise emtialara yönelik talebin devam etmesiyle yakından alakalı. Bloomberg Emtia Endeksi’nin tarihi zirvesiyse Haziran 2008’de 236 ile test edilmişti.