Faiz, döviz dengeli rota borsa olur mu?

Savunma gücü

9 YENİ FON KURULDU

Kasım ayının ilk haftasında sermaye piyasalarına 9 yeni fon eklendi. Bu fonlarda özellikle döviz, kıymetli maden ve gayrimenkul temalı stratejiler öne çıktı.

¦ HLN, gayrimenkul varlıklarına yatırım yaparak düzenli gelir yaratmayı amaçlıyor.

¦ RK7, özel girişim yatırımlarına yönelerek büyüme potansiyeli yüksek şirketleri hedef alıyor.

¦ SHP, teknoloji ve KOBİ ölçekli firmalara sermaye aktarımı sağlayarak girişim finansmanı alanında farklılaşıyor.

¦ Döviz bazlı fonlar arasında GP3 ve GOF, portföylerinin ağırlığını euro cinsinden ihraçlara yatırarak döviz bazında getiri sağlamayı amaçlıyor.

¦ NUH, yerli hisse senetlerine odaklanan aktif bir strateji izlerken, EPK ile FAL altın, gümüş, platin ve paladyum gibi madenlere dayalı yatırımlarıyla öne çıkıyor.

¦ GUK fonu faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde gümüşe dayalı yatırım araçlarına odaklanarak farklı bir alternatif sunuyor.









BÜYÜME VE FİNANSMAN HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR Bu hafta borsada işlem gören şirketlerden yeni yatırım, kredi, ortaklık ve satış anlaşmalarına ilişkin önemli haber akışları geldi. Enerji, ulaştırma, gıda ve çimento gibi farklı sektörlerden gelen açıklamalar, hem büyüme planlarını hem de finansman arayışlarını öne çıkardı. Anlaşmalar, kapasite artırımları ve fon girişleriyle öne çıkan gelişmeler, şirketlerin yıl sonu hedeflerine olumlu yönde katkıda bulunacak. ¦ Şişecam, IFC’den 550 milyon euroluk kredi aldı. 296 milyon euroluk kısmını kullandı. ¦ Orge, Antalya’da iki hastanenin elektrik işlerini 74.7 milyon TL’ye üstleniyor. ¦ CW Enerji, LC Waikiki’nin arazi tipi GES kurulumu için 13.2 milyon dolara anlaştı. ¦ Kalyon, yurt içi bir firmayla yaklaşık 1.1 milyar TL’lik güneş paneli satışı için anlaştı. ¦ Çimsa, Mersin fabrikası için EBRD’den 50 milyon euro kredi alımı için anlaştı. ¦ THY, 75 adet Boeing 787 Dreamliner uçağı için motor tedarikçisiyle anlaşmaya vardı. ¦ Kuzey Boru, Aydın’daki EGE-1 Termoplastik Boru Üretim Tesisini faaliyete geçirdi. ¦ Pasifik Eurasia, iştirakine 1.17 milyar TL nakitle Arkas Lojistik’i ortaklığa alıyor. ¦ Ulusoy Un, İspanya merkezli Cerealto Pasta’yı almak üzere teklifte bulundu. ¦ Borlease Otomotiv, üç firmayla toplam 317 araçlık kiralama anlaşmasına gitti. ¦ Türk Prysmian, TEİAŞ’ın ihalesinde 934 milyon TL ile en uygun teklifi verdi. ¦ Alfa Enerji, fabrika binasını 422 milyon TL’ye sat-geri kirala yöntemiyle devretti. ¦ RGH, Borsa İstanbul’daki hisse senetlerine yoğunlaşarak esnek bir getiri stratejisi benimsiyor.

Mevcut tablo, piyasanın genelinde yatay bir görünüm hâkim olsa da, yatırımcının seçici davranarak savunma gücü yüksek sektörlere yöneldiğini işaret ediyor. Tüketim ve gıda şirketleri bu dönemde istikrarlı büyüme vadeden yapılarıyla ön plana çıkarken, perakende hisselerinin artan işlem hacmi sermaye hareketliliğinin sinyalini veriyor. Diğer yatırım araçlarında ise dengeli bir tablo dikkat çekti. 1 aylık TL mevduat haftalık yüzde 0.74, aylık yüzde 3.58 getiri sağlarken, kira sertifikaları yüzde 0.69 kazandırdı. Dolar yüzde 0.45, euro yüzde 0.66 artış gösterdi. Altın ise yüzde 0.37 geriledi. TÜFE’nin aylık yüzde 2.55 seviyesinde gerçekleşmesiyle birlikte, faiz gelirinin reel kazancı oldukça sınırlı kaldı. Küresel ölçekte de benzer bir tablo var. Asya ve Avrupa borsalarında yıllık getiriler çift haneli düzeylerde. Önümüzdeki haftalarda ticaret, gıda ve iletişim sektörlerinin yanı sıra, ihracat bağlantılı şirketlerde de bu eğilimin devam etmesi beklenmeli.