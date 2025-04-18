Faiz ‘sürprizi’yle sıkı duruş mesajı

Merkez Bankası, beklentilerin ötesinde adım atarak politika faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti ve dezenflasyon sürecine bağlı kararlı duruş vurgusu yaptı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki beklentilerin aksine dün güçlü bir faiz artırımına gitti. Politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42.5’ten yüzde 46’ya yükseltildi. Gecelik borç verme faizi yüzde 49’a, borçlanma faizi ise yüzde 44.5’e çıkarıldı.Piyasaların bu toplantıdan ‘pas’ beklentisi vardı. Ankete katılan birçok kurum, faizlerin sabit tutulacağını düşünüyordu. Ancak Merkez Bankası tam tersini yaptı ve oldukça net bir mesaj verdi: “Sıkı para politikasından geri adım atılmayacak.”Bu karar, hem fiyat istikrarına yönelik kararlılığın altını çiziyor, hem de piyasalara bir tür uyarı niteliği taşıyor. Enflasyonda hâlâ istenen yöne doğru güçlü bir düşüş sinyali alınmış değil. Özellikle yurt içi talebin beklenenden yüksek seyretmesi, Merkez’in bu kararı almasında etkili olmuş gibi görünüyor. Kurulun bu hamlesi, TL varlıklarına olan ilgiyi artırabilir. Özellikle yabancı yatırımcı açısından, “carry trade” fırsatları yeniden cazip hale geliyor. Tabii tüm bu gelişmelerin kalıcı bir etkisi olup olmayacağı; enflasyon verilerinin nasıl geleceği, beklentilerin ne ölçüde kırılabileceği ve kur üzerindeki baskının ne kadar hafifleyebileceğiyle doğrudan bağlantılı. Özetle; Merkez Bankası bu kararla sadece faizleri artırmakla kalmadı, aynı zamanda şunu da net biçimde söyledi: “Gevşemek yok, mücadele devam ediyor.”Dezenflasyon süreciyle ilgili mesajların netleştiği metinde, mart ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı da olsa bir gerileme gözlemlendiği vurgulandı. Nisanda ise temel mal fiyatlarında geçici bir artış beklense de, hizmet enflasyonunun görece yatay seyredeceği öngörüsü korunuyor. Yurt içi talebin beklenenden güçlü seyretmesi dezenflasyonun önünde kısa vadeli bir engel oluştururken, küresel ölçekte artan korumacılık eğilimlerinin emtia fiyatları ve sermaye hareketleri yoluyla enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceğine dikkat çekildi.Bu nedenle, Merkez Bankası’nın para politikasındaki kararlı tutumu; talebi baskılayarak, TL’nin reel olarak değer kazanmasını sağlayarak ve beklentileri yöneterek dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Kısacası, Merkez Bankası bu kararla sadece bugünü değil, dezenflasyonun geleceğini de koruma altına alma iradesini ortaya koyuyor.TCMB, faiz kararlarını toplantı bazlı, ihtiyatlı ve enflasyon görünümüne göre şekillendireceğini belirtti. Enflasyonda kalıcı bir bozulma öngörülürse ek sıkılaşmaya gidileceği mesajı verildi. Likidite yönetimi araçlarının etkin şekilde kullanılacağı da açıklandı. Kurul, tüm politika araçlarını şeffaf ve veri temelli biçimde devrede tutacak. İşte faiz kararında öne çıkan 10 başlık tek satırda ve sade şekilde:1. Politika faizi yüzde 42.5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.2. Gecelik faiz oranları yukarı yönlü güncellendi.3. Enflasyonun ana eğilimi martta geriledi.4. Nisanda temel mal enflasyonunda artış bekleniyor.5. Yurt içi talep öngörülenden güçlü seyrediyor.6. Küresel korumacı eğilimler yakından izleniyor.7. Sıkı para politikası kararlılıkla sürdürülecek.8. Türk lirasında reel değerlenme vurgusu yapıldı.9. Maliye politikasıyla eşgüdüm artırılıyor.10. Faiz kararları toplantı bazlı ve veri odaklı alınacak.