Faizde indirim marjı sürüyor

TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon yükselirken ürün geneline yayıldı. Çekirdek enflasyon 16.76’dan 16.98’e çıktı. 318 maddenin fiyatı arttı. Çekirdek enflasyona göre faiz indirim marjı devam ediyor.Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Eylül ayında manşet enflasyon yıllık yüzde 19.58 olurken çekirdek enflasyon yüzde 16.98 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 43.96 arttı. Manşet enflasyon beklentilere paralel gelirken, politika faiziyle makas 1.58 puana çıktı.Enflasyon artarken alanını da genişletti. 415 ürünü kapsayan sepet içinde fiyatı artan ürünlerin sayısındaki artış da sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında sepette 318 maddenin fiyatı arttı. Böylece fiyatı artan ürün sayısı 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1.25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.55 artış gösterdi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararında işaret ettiği çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerine çıkarak 16,98 seviyesine yükselmesi gözleri yeniden bu ay gerçekleşecek PPK toplantısına çevirecek. TCMB 21 Ekim faiz kararında faiz indirimlerine devam edebilir. Zira politika faizi yüzde 18 ve çekirdek enflasyon yüzde 16.98 seviyesinde bulunuyor.Beklentilere baktığımızda Barclays, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9’a çıkardı. Kurum, Türkiye’den dördüncü çeyrekte 75’er baz puanlık 3 faiz indirimi bekliyor. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan raporda, birçok ülkede enflasyonun gelecek altı ayda tepe yapacağı yönündeki beklenti ifade edildi.Mevcut enflasyon düzeyi ile kur bulunduğu seviyelerde katılaşması şaşırtmayacak. Enflasyon yükseldikçe bireysel yatırımcıların döviz talebinin artması kaçınılmaz olmakta. Maaşını alan emekliden, mahalledeki kasaba kadar hemen herkesin küçük birikimlerini dolarda tutma eğiliminde gevşeme gözlenmiyor.Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana dolar bazında getiri sağlayan 6 şirket var. Bu şirketler arasında: Sasa, Vestel, Ford Otosan, Petkim, Ereğli Demir Çelik ve TAV Havalimanları yer alıyor.Söz konusu şirketler yılbaşından bu yana yatırımcısına kur artışının da üzerinde getiri sağladı. Kur artışının yılbaşından bu yana yüzde 19 oranında gerçekleştiği düşünüldüğünde bu hisselerdeki getirilerin yüksek olduğu görülecektir.1) Size kendinizi iyi hissettiren şirketler olsun.