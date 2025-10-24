Faizde temkinli gevşeme adımı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 40.5’ten yüzde 39.5’e indirdi. Karar metninde ise “fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruş sürecek” vurgusu dikkat çekti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39.5’e çekti. Gecelik borç verme faizi yüzde 42.5’e, borçlanma faizi ise yüzde 38’e indirildi. Faiz indirimine rağmen karar metninde, “fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu” ifadesiyle enflasyonla mücadelenin öncelikli olmaya devam edeceği mesajı verildi. Kurul, atılacak adımların enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileriyle uyumlu biçimde belirlenmeye devam edeceğini duyurdu.Eylül ayında enflasyonun ana eğiliminin yükseldiğine dikkat çeken Merkez Bankası, son dönemde özellikle gıda fiyatlarının ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon sürecini yavaşlattığını belirtti. Talep koşullarının genel olarak dengelendiği, ancak fiyat baskılarının devam ettiği ifade edildi. Bu çerçevede kurul, faiz indirimine hayli ihtiyatlı giderken söylem olarak politika sıkılığını koruyacağının altını çizdi.Karar metninde ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği vurgulandı. TCMB, likidite yönetim araçlarını etkin şekilde kullanmayı sürdüreceğini açıkladı. Bu ifadeler, para politikasının sadece faiz oranı üzerinden değil, ek önlemlerle destekleneceği anlamına geliyor.Piyasalar açısından karar, “temkinli gevşeme” mesajı olarak yorumlandı. Faiz indirimiyle birlikte kredi maliyetlerinde sınırlı bir gevşeme bekleniyor, ancak Merkez Bankası’nın metindeki ihtiyatlı dili, hızlı bir indirim sürecine kapı aralamıyor. TCMB, orta vadede yüzde 5 enflasyon hedefini korurken, “veri odaklı ve şeffaf” politika yaklaşımını sürdüreceğini dile getirdi.Son (Ekim 2025) Para Politikası Kurulu (PPK) metni, bir önceki (Eylül 2025) kararla büyük ölçüde aynı çerçeveyi korurken, vurgular, ton ve enflasyon değerlendirmelerinde dikkat çekici değişiklikler içeriyor. İşte bu değişiklikler:1.Politika faizi yüzde 40.5’ten yüzde 39.5’e indirildi; indirim hızı yavaşladı.2.Enflasyonun ana eğilimi eylülde yükseldi; önceki metinde düşüş denmişti.3.Dezenflasyon sürecinin yavaşladığı vurgusu yapıldı.4.Gıda fiyatları ve fiyatlama davranışları risk unsuru olarak öne çıkarıldı.5.Orta Vadeli Program’a yapılan atıf metinden çıkarıldı.6.Sıkı para politikasının talep, kur ve beklenti kanallarıyla destekleneceği eklendi.7.Enflasyon ara hedeflerden ayrışırsa yeniden sıkılaştırma yapılacağı daha belirgin ifade edildi.8.Kredi ve mevduat piyasalarına yönelik makroihtiyati uyarı korundu.9.Likidite yönetimi ve araç kullanımı bölümü aynı kaldı.10.Genel ton iyimserlikten temkine döndü; “riskler arttı” vurgusu öne çıktı.