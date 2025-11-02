Faizler düşük kaldı yeni yıldız ne olur?

Son haftada bir aylık TL mevduatın getirisi yüzde 0.75, aylık bazda yüzde 3.60 seviyesinde gerçekleşti. Son bir aydaki enflasyon oranı ise yüzde 3.23. Mevduattaki aylık nominal kazanç, enflasyonun üzerinde kalsa da reel olarak sınırlı bir fark yaratıyor. Veriler yatırımcının parasını korusa da büyütmede zorlandığını söylüyor. İlerleyen aylarda farkın daha da kapanma olasılığı nazara alındığında yatırımcı açısından mevduat artık eski cazibesini taşımaz noktaya gelmiş görünüyor. Bu da faiz getirisinin doyum noktasına ulaştığı anlamına geliyor. Gelinen aşamada kazanç istikrarlı ama artık eskisi kadar tatmin edici değil.







Altın dinleniyor mu?







Küresel tablo da bu eğilimi destekliyor. ABD’de tahvil faizleri zirveye yakın seyrederken, Asya borsalarındaki çift haneli yıllık getiriler yatırımcılara “risk almanın zamanı” mesajı veriyor. Faizlerde yeni bir artış beklentisinin kalmaması, sabit getirili yatırımın sınırına gelindiği anlamına geliyor. Faiz doygunluğu, genellikle piyasada yön değişiminin eşiğini oluşturur. Getirinin artmadığı, ama enflasyonun da düşmediği bir dönemde yatırımcı, sermayesini korurken değer yaratma yollarını arar. Bu nedenle önümüzdeki dönemde hisse senetleri, yatırım fonları yeniden yatırımcının ilgi alanları arasında yer alacak. Geri alımlar sürüyor



Öne çıkan 5 kritik detay 1- Faiz kazancı koruma sağlıyor ama büyüme fırsatı sunmuyor. 2- Borsa, altın ve döviz arasında yeni denge arayışı başladı. 3- Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, TL varlıklar dipten toparlanma sinyali veriyor. 4- Sabit getiri doygunluğu, portföylerde çeşitliliği zorunlu kılıyor.







Anlaşmalar arttı yatırımlar geliyor Bu hafta borsa şirketlerinden art arda dikkat çekici açıklamalar geldi. Enerji, savunma, finans ve inşaat gibi farklı sektörlerde yeni sözleşmeler, kredi anlaşmaları ve kapasite artırımı adımları öne çıktı. Bazı şirketler yıl sonu hedeflerini yukarı revize ederken, bazıları da yurt dışı pazarlarda yeni iş bağlantılarıyla büyüme sinyali verdi. * Enerjisa Enerji, yıl sonu net kâr tahminini 5–6 milyar TL’den 7.5 milyar TL’ye çıkardı. * SDT Uzay, 2025–2028 yıllarını kapsayan toplam 2.6 milyon dolarlık yeni iş aldı. * Sabancı Holding’in iştiraki Enerjisa Üretim yıl sonuna kadar santral sayısını 33’e çıkarıyor. * Garanti Bankası, yıl sonunda güçlü komisyon geliri ile özkaynak kârlılığı hedefini koruyor. * Smart Güneş Enerjisi, yurt dışından yeşil kredi niteliğinde 20.6 milyon euroluk kredi alıyor. * Altınay Savunma, 6 milyon dolar ve 995 milyon TL tutarında iki ayrı sözleşmeye imza attı. * Çelebi, Nairobi’deki yer hizmeti şirketini 40.1 milyon dolara satın alıyor. * Astor Enerji, ABD merkezli firmayla 41.4 milyon dolarlık güç transformatörü için anlaştı. * Margün Enerji, bağlı iştiraki üzerinden 9 jeotermal ruhsatı devraldı. Gayrimenkul ve döviz öne çıktı Ekim ayının son haftasında 7 yeni fon kuruldu. Fonların ağırlıklı kısmı serbest ve gayrimenkul yatırım fonları olurken, borsa yatırım fonları ve altın temalı ürünler de dikkat çekti. Nurol Portföy Altıncı Serbest Döviz Fonu (NUG), döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak dolar bazında getiri sağlamayı hedefliyor. Ziraat Portföy tarafından kurulan BIST TLREFK (ZTK) ve TLREF (ZTR) endeksini takip eden borsa yatırım fonları, kısa vadeli TL faiz oranlarına dayalı işlemleri esas alıyor. A1 Capital Portföy Altın Fonu (AU1), altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dayalı getiri arayışındaki yatırımcılara hitap ediyor. Diğer yandan Deniz Portföy HVI, holding ve iştirak hisselerine yoğunlaşarak Borsa İstanbul’daki geniş ölçekli şirketlerden oluşan bir portföy yönetimi sunuyor. QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest Fon (KRV) ise döviz cinsi borçlanma araçları ve kira sertifikalarından elde ettiği getirinin bir kısmını yatırımcısına kar payı olarak dağıtmayı amaçlıyor. Gayrimenkul tarafında Rota Portföy Seba Center GYF (RZB) ticari gayrimenkullere, Nurol Portföy Onikinci GYF (NPO) ise yeni proje yatırımlarına yöneliyor. Yeni fonlar, yatırımcılara döviz, altın, borsa ve gayrimenkul arasında farklı risk getiri profillerine sahip alternatifler sunarak portföy çeşitliliğini artırdı. 5- Yatırımcı artık “faizle yetinmek” yerine “fırsat kovalamak” istiyor. Bu hafta borsada şirketlerin hisse geri alımları sürdü. Özellikle perakende, enerji ve inşaat sektörlerinden gelen işlemler dikkat çekti. BİM (BIMAS) 50 bin adet hisseyi 27 milyon TL tutarla geri alarak haftanın en yüksek hacimli işlemini yaptı. Kıraç Galvaniz (TCKRC) 130 bin adet hisse alımıyla 6.1 milyon TL, Enerya Enerji (ENERY) ise 550 bin adet alımla 5.3 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirdi. Gayrimenkul tarafında Akfen GMYO (AKFGY) 1.8 milyon adet hisseyi 4.6 milyon TL bedelle geri alırken, Net Holding (NTHOL) 50 bin adet hisseyi 2.3 milyon TL’ye aldı. Altın, yüksek getiri atağını tamamlayarak son haftada yüzde 4.27 geriledi. Dolar ve euro sınırlı hareket ederken borsa yüzde 0.27 artışla pozitif bölgede kaldı. Göstergeler paranın yeniden hisse senetlerine yöneldiğini söylüyor. Bu da yatırımcının “durağan kazançtan dinamik kazanca” geçme sinyali olarak okunmalı.

Mevduatın cazibesi azalıyor, yatırımcı ise alternatif arayışına geçme zamanının geldiğini fark ediyor. Faiz oranları yüksek, kazanç görünürde tatmin edici ama artık reel getiri azaldı. Bu tablo, yatırımcının “güvende kalmakla yetinmek” yerine “fırsat kovalamaya” yöneldiği yeni bir döneme işaret ediyor.