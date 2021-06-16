Fed güçlü mesajlarla piyasayı yönlendirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda gerçekleşen faiz kararı sonrası asıl etkiyi Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları oluşturdu. Powell ekonomi için risklerin hala sürdüğüne işaret etmesine karşın, ekonomiye ilişkin beklentileri yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Powell açıklamalarında hala tedarik risklerinin devam ettiğini bunun ise enflasyonu yukarı yönlü baskıladığını belirtti. Öte yandan değişen varyantlar nedeniyle azalsa da pandeminin hala ekonomi için ciddi riskler teşkil ettiği belirtildi. İyileşme için tüm enstrümanların Fed tarafından kullanılacağı mesajı piyasalar açısından önemli bir göstergedir. Piyasaların gelecekle ilgili olumlu beklentilerini artıracaktır.



Fed’in istihdam ve enflasyonda önemli ilerleme kaydedilene kadar aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarına devam etme sözü vermesi ise Amerikan on yıllık tahvil faizlerinin %4,55’lik artışla 1,560 seviyelerini görmesini sağladı. Tahvil faizlerindeki bu artış doğal olarak dolar kurunun TL karşısında 8,60-8,70 seviyelerini görmesini de beraberinde getirdi. Tahvil faizlerindeki yükselme gelişen ülke para birimlerinin tamamını uzun vadede negatif etkileyecek bir unsurdur. Fed’in hazine tahvili varlıkları alımını fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine ulaşana kadar artırmaya devam edeceği de açıktır. Tahvil alımlarında bir değişiklik olacağı zaman öncesinde bunun sinyalini vereceğini belirtmesi kısa vadede tahvil alımlarında herhangi bir azalma olmayacağının göstergesidir. Nitekim bu açıklamalar sonrası dolar endeksinin 90,5 seviyelerinden %0,8’lik artışla 91,2 seviyelerine yükselmesi Amerikan ekonomisinin geleceğine dönük önemli bir göstergedir.



Öte yandan Fed, manşet enflasyon beklentisini artırarak yüzde 3,4'e yükseltti. Ancak bu artışın geçici olduğu vurgusu da yapıldı. Fed bu açıklamalarıyla anlaşılan bir süre daha enflasyondaki artışı kabullenecek gözüküyor. Fed ABD deki enflasyon artışının geçici olduğunu söylese de verilerin durumun tersini gösterdiği açıktır. Ancak uzun vadede %2’lik enflasyon hedefinin de hala geçerli olduğu açıktır.



Fed’in 2021 yılı büyüme ve enflasyon beklentilerini yükseltmesi hem de 2023 yılı sonuna kadar öngörülmeyen faiz artışı beklentisini 2023 yılı içerisinde iki defa faiz artırılabileceği beklentisine çevirmiş olması, Amerikan ekonomisi açısından olumlu ve yukarı yönlü ancak gelişmekte olan ekonomiler açısından negatif algılanabilecek bir durumdur. Nitekim hem Amerikan tahvil faizleri hem de dolar endeksindeki yükseliş bunun göstergesidir. Ayrıca altının ons fiyatının bu mesajları takiben 1860 dolar seviyelerinden % 1,58 oranında sert bir düşüşle 1829 dolar seviyelerine düşüşü de, Amerikan ekonomisine dönük risk algısının değişimiyle alakalıdır. Bu durum altında oluşan 1840 direnç noktasının da kırılmasına yol açmıştır. Yarın TCMB vereceği faiz kararı daha da önemli hale gelmiştir.