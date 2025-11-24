Filonun araç parkı küçülüyor

Operasyonel araç kiralama sektörü, araç alımlarına devam ederken, filosundaki toplam araç sayısında ise düşüş yaşanıyor. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, filo kiralamanın avantajlarını anlatmaya devam edeceklerini söyledi.Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi “NielsenIQ” iş birliğiyle hazırladığı, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.Rapora göre, 2025 yılının ilk 3 çeyreğinde operasyonel araç kiralama yani filo kiralama sektörünün aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine oranla artış göstererek 314.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ancak sektörün filosunda bulunan araç adedi azalmaya devam ediyor. Nitekim bu yılın 3. çeyreğinde sektörün filosundaki araç sayısı 235 bin adedi bulurken, geçen yılın sonu itibariyle bu rakam 252 bin adetti.Sektör, bu yıl 3. çeyrek sonu itibariyle 77,8 milyar TL’lik araç alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, 2024 yılı genelinde 95,8 milyar TL seviyesindeydi. Yılın ilk 3 çeyreğinde operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 21 bin 800’e geriledi. 2024 yılı sonunda bu rakam 27 bin 800 seviyesindeydi. Bununla birlikte müşteri başına düşen araç sayısı bu yılın 3. çeyreği sonu itibariyle 10 adet olarak gerçekleşerek 2024 toplamındaki 8,3 adedi geride bıraktı. Raporu değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, “Enflasyondaki artışla beraber kira fiyatlarının artması ve finansman kaynaklarına erişimdeki engeller sebebiyle, sektörümüz, 2025’in 3. çeyreğini 1. yarıyıl sonundaki filo adetlerini koruyarak tamamladı. Yılın son çeyreğinde bu trendin bir miktar azalarak 2025’i kapatacağımızı öngörüyorum” dedi. 2024 sonuna göre küçülmenin sürdüğünü kaydeden Tangün, “Enflasyonun kontrol altına alınması ve finansmana erişimin olması durumunda sektörümüz tekrar büyüme sürecine girecektir... Verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi açısından sunduğu birçok avantaja rağmen, ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10 kadarı filo kiralamayla finanse edilmiş durumda” diye konuştu.Operasyonel kiralamanın faydalarını anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Tangün, 2026’da sektörün gelişimini ekonomik aktivitenin seyri, finansmana erişim ve maliyetlerin belirleyeceğini kaydetti.ABD’de bu sıralar popüler olan ve aranan spor otomobiller arasında yer alan 8. nesil Chevrolet Corvette, özellikle de yüksek performanslı “ZR1” ve “ZR1X” versiyonlarıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden bazı kişilerin, yeni teslim aldıkları C8 Corvette’leri kar amacıyla satarak hızlı para kazanmaya çalıştığı belirtilirken, General Motors’un, buna “tanıdık” bir yöntem bulduğu belirtiliyor. Daha önce Corvette’nin belirli versiyonlarına 6 aylık satış yasağı getiren GM, artık 2025 ve 2026 model “ZR1” ile 2026 “ZR1X” yüksek performanslı (1.268 bg) Corvette’lere “1 yıllık saklama süresi” koydu. Yani orijinal perakende müşterisi, teslimattan sonraki ilk 12 ay içinde “ZR1” veya “ZR1X”ini satmaya veya mülkiyetini devredemeyecek. Yaparsa, aracın garantisi iptal olabilecek ya da kara listeye girecek ve bir daha Corvette alamayacak.Otomotiv ithalatına ek mali yükümlülük getiren düzenleme, dün yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunan ülkeler dışındaki tüm otomobil ithalatını kapsıyor. Bu kapsamda farklı araç türlerine göre ek mali yükümlülükler devreye alındı. Karara göre; Güney Afrika, Japonya, Meksika, Tayland gibi Gümrük Birliği’nde yer almayan ve STA imzalanmamış ülkelerden gelen konvansiyonel ve hibrit otomobillere yüzde 25 ek mali yükümlülük (minimum 6 bin dolar) geldi. Yine bu ülkelerden gelen şarj edilebilir hibrit araçlarda (PHEV) yüzde 30 ek mali yükümlülük (minimum 7 bin dolar), elektrikli otomobillerde yüzde 30 ek mali yükümlülük (minimum 8 bin 500 dolar) olacak. Bu yükümlülükler, mevcut yüzde 10 taban gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un pazara yeni sunduğu liftback karoserili “T10F”, tek şarjla İstanbul’dan İzmir’e kesintisiz ulaştı. Bir test basın etkinliği kapsamında yapılan sürüşte, 623 kilometreye varan menzili bulunan araç, ortalama 115 km/s hızla, yolda hiç şarj edilmeden İzmir’e ulaştı.Chery’nin, orta-büyük SUV segmentindeki amiral gemisi modeli yeni TIGGO8, Türkiye’de satışa sunuldu. “Prestige” donanım paketiyle alınabilen yeni TIGGO8, lansmana özel 2 milyon 599 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Chery TIGGO8, yenilenmiş dış ve iç tasarımı, güçlü ses sistemi, konforu artırılan koltukları, 9 hava yastığı, Euro NCAP testlerinde elde ettiği 5 yıldızlı güvenliği, geliştirilen ADAS sistemi ve 19 farklı gelişmiş sürüş destek sistemiyle dikkat çekiyor.