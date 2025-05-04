Fon temkinli ‘borsa’ seçici

Bilançolar ‘zorlayıcı’

Koç Holding; otomotiv ve dayanıklı tüketim segmentlerindeki daralma nedeniyle 1.4 milyar TL net zarar açıklarken, Tüpraş ve Ford Otosan gibi büyük aktörlerde de kârlılıkta ciddi gerilemeler yaşadı. Aselsan’ın ihracat destekli sipariş yapısı ve Akbank’ın dijital gelir kalemleri görece güçlü performans sundu.

Fon piyasaları sınırlı büyüdü

Çıkış sürüyor mu?

Hisse senedi fonlarından toplamda 3 milyar TL’ye yakın çıkış yaşandı. Endeks fonları ve yabancı hisse fonlarında da benzer bir çıkış gözlendi. Bu durum, bireysel yatırımcının hisse senedi piyasasına karşı mesafeli duruşunu güçlendirdiğini gösteriyor. Kısa vadeli yön belirsizliği yatırımcıları daha defansif alanlara yönlendiriyor. Serbest fonlar haftayı 26 milyar TL’lik net girişle kapattı. Bu fonlar, profesyonel yönetim ve esnek strateji avantajı sayesinde yatırımcılar için bir “koruma kalkanı” işlevi görüyor. Aynı zamanda döviz bazlı stratejilere de açık olmaları, bu tür fonlara yönelimi artırıyor. Para piyasası fonları ile birlikte sermayenin güvenli limanı konumunu pekiştiriyor.

TL’yi teşvik edici hamle!

Son dönemde rezervlerinde ciddi dolar satışına giden Merkez Bankası, TL’ye geçişi teşvik etmek amacıyla zorunlu karşılık oranlarını artırdı, ayrıca ihracat döviz gelirlerinin dönüşümünü teşvik eden bir dizi yeni düzenleme açıkladı. Yabancı para mevduatlar için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz ve telafi oranlarında da değişikliğe gidildi. Bu artışlar, TL cinsinden kaynaklara olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Ayrıca firmaların ihracat dövizlerini TL’ye dönüştürmesini teşvik etmeye yönelik uygulama kapsamında sağlanan döviz dönüşüm desteği oranı da artırıldı. Mevcut destek oranı, 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 3 olarak uygulanacak.

HAFTANIN ODAK NOKTASI

¦ Yatırım Fonlarında seçici genişleme var. Toplamda 27.5 milyar TL’lik büyüme var ama bu büyüme hisse fonlarını kapsamıyor.

¦ BIST’te dar kapsamlı yükseliş söz konusu. Sadece 3-4 sektör pozitif ayrıştı, geri kalan sektörlerde düşüş var.

¦ Faktoring hisseleri öne çıktı. Finansal kiralama sektörü yüzde 4.88’lik haftalık getiri ile dikkat çekti.

¦ Hisse fonlarında nakit çıkışı yaşanıyor. 3 milyar TL’ye yakın çıkış, yatırımcının temkinli tavrını gösteriyor.

¦ Serbest fonlar güçleniyor. Profesyonel yönetime olan güven, bu fonlara rekor girişle yansıdı.

Yatırım fonları genel toplamda 27.5 milyar TL büyüme kaydetti. Ancak bu artışın yüzde 95’i serbest fonlar (26 milyar TL) ve para piyasası fonlarından (3.4 milyar TL) kaynaklandı. Hisse senedi, kıymetli maden ve borçlanma araçları fonlarında ise net para çıkışı yaşandı. Özellikle endeks fonları ve hisse fonlarında yönün aşağı olması, risk alma isteği noktasında pek de istekli olunmadığını yansıtıyor.