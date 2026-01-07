Gençlik, Türkiye üretim çağına giriyor

Türkiye’de gençlik uzun zamandır aynı cümleyle anılıyor: potansiyel. Oysa potansiyel, harekete geçmediği sürece sadece ertelenmiş bir güçtür. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından ilan edilen GÜÇ – Gençliğin Üretim Çağı, tam da bu ertelemeye son veren bir eşik. Bu program, genç istihdamına dair alışıldık “teşvik paketi” mantığının ötesinde; gençliği yardım bekleyen bir kitle değil, üretimin asli unsuru olarak konumlandıran yeni bir devlet yaklaşımını temsil ediyor. Lansman programına bizzat katıldığım GÜÇ Programı ile Türkiye, ilk kez gençliği işgücü piyasasına tam olarak dahil edemeyen ve/ veya geçici çözümlerden, onu merkeze alan bütüncül bir istihdam mimarisine geçiyor.



Okuldan işe geçiş



Bugün gençler için temel sorun yalnızca işsizlik değil; eğitimden işe, okuldan üretime, gençlikten yetişkinliğe geçişin kopuk olması. GÜÇ Programı’nın asıl farkı tam da burada ortaya çıkıyor. Stajdan ilk işe, üniversiteden üretime, esnek çalışmadan nitelikli istihdama kadar tüm adımlar ilk kez aynı çerçeve içinde ele alınıyor. Bu, “bir gence bir destek” anlayışı değil; bir gence bir yol açma iradesi.



Gençler sırada beklemeyecek



Yıllardır gençler için sistem şöyle işledi: Oku, mezun ol, sonra bekle. GÜÇ Programı bu sırayı tersine çeviriyor. Program hayata geçirildiğinde belli ki gençler artık beklemeyecek, erken dönemde işverenle buluşacak; mezuniyet bir belirsizlik değil, geçiş kapısı haline gelecek. Böylece işgücü piyasasına daha hızlı ve kolay girecek, kendi ayakları üzerinde duracak ve hayatı ertelemeyecek.



Rakamdan önce ölçek



445 milyar TL’lik kaynak, 3 milyon genci kapsayan hedef… Toplam kaynağın 26,2 milyarı 3 yılda 800 bin öğrenci için staj desteğine, 107,3 milyarı 3 yılda 450 bin NEET genç için NEET İşgücü Uyum Programına, 215,8 milyarı 3 yılda 750 bin genç için İşe İlk Adım Programına ve 95,8 milyarı da 3 yılda 1 milyon öğrenci için İŞKUR Gençlik Programına ayrılacak. Ayrıca, Geleceğim Meslekte Programı’ndan da 3 yılda 750 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor.



İlk temas: Staj desteği



Staj Desteği, gençlerin hayatında belki de en kritik kırılma anına dokunuyor: ilk temas. Bugüne kadar staj, çoğu genç için CV’ye yazılan ama hayata temas etmeyen bir formaliteydi. Şimdi ise staj, üretime açılan gerçek bir kapıya dönüşüyor. Kamu ve özel sektörün aynı havuzda buluştuğu bu yeni sistem, gençleri bekleme odasından çıkarıp işyerinin içine alıyor. Erken yaşta kazanılan deneyim, yalnızca meslek öğretmiyor; özgüven, disiplin ve yön duygusu kazandırıyor. Staj artık geçici bir uğrak değil, istihdama giden yolun ilk basamağı.



Geleceğim Meslekte Programı



Geleceğim Meslekte Programı, mesleki eğitimin yıllardır yaşadığı en büyük soruna cesur bir cevap veriyor: Okul ile piyasa arasındaki kopukluk. Gençler, mezun olduktan sonra “şimdi ne yapacağım?” sorusuyla baş başa kalmadan, daha okuldayken işverenle tanışıyor. Doğru alana, doğru zamanda yönlendirilen gençler için mezuniyet bir belirsizlik değil, bir geçiş kapısı haline geliyor. Bu program, meslek lisesi ve MYO öğrencilerine açık bir mesaj veriyor: Alanında kal, yalnız değilsin, yolun var.



İlk adım: İlk iş



İşe İlk Adım Programı, genç işsizliğinin en önemli duvarını hedef alıyor: Tecrübesizlik. İşveren “deneyim” ararken, genç “ilk fırsat” bekliyor. Bu program, tam da bu kilidi açıyor. İlk kez iş hayatına atılacak 18-25 yaş arası gençler için program kapsamında ücret ve sigorta primi desteği sağlanacak. Program çerçevesinde, gençlerin ilk işe girişlerinde net asgari ücrete karşılık gelen ücret ve sigorta primleri altı aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.



İlk işe girişte ücret ve sigorta yükünün paylaşılması, gençleri risk olmaktan çıkarıp fırsata dönüştürüyor. İlk adımın güçlü atılması, yalnızca bir gencin değil, bir işyerinin ve bir sektörün geleceğini değiştiriyor. Kalıcı istihdam, işte tam da burada başlıyor. Türkiye, gençliğe ilk kez bu ölçekte ve bu bütünlükte sesleniyor: Üretimin tam merkezine hoş geldiniz. Ve belki de en önemlisi şu: Bu kez gençler için söylenen sözler, işgücü piyasasına uzanan yapısal bir dinamizme dönüşüyor.