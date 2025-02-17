İhracat 2025’e rekorla başladı

Otomotiv ihracatı, yaklaşık 3 milyar dolarla, yeni yıla aylık bazda rekor kırarak başladı. Üretim ise, ticari araçlar ağırlıklı olmak üzere bir miktar düşüş yaşadı.Geçtiğimiz yılı rekorla kapatan otomotiv sektörü, yeni yılın ilk ayında da 3 milyar dolara ulaşan dış satımla bugüne kadarki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına ulaştı ve 2025’e hızlı bir giriş yaptı. Buna karşılık üretim, ticari araç pazarındaki daralmanın da etkisiyle düşüş yaşadı.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) verilerine göre, son 19 yılda 18 kez ihracat şampiyonu olmayı başaran otomotiv sektörü, 2025’in ilk ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 artış yaşadı ve 2 milyar 999 milyon 898 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv sanayi, bu performansla, bugüne kadarki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına ulaştı. Ocak’ta ihracat yapan sektörler arasında birinciliği yeniden ele geçiren sektör, Türkiye ihracatından da yüzde 14,2 pay elde etti.Otomotiv endüstrisinin ihracatında yan sanayi yani tedarik ürünleri ilk sırada yer alırken, binek otomobil ihracatında yüzde 23’ten fazla artış yaşandı. Yan sanayi ihracatındaki artış ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artış gösterdi ve 1 milyar 257 milyon 22 bin dolara çıktı. Geçen yılın aynı ayında 771 milyon 933 bin dolar olan binek otomobil ihracatı ise, bu yıl Ocak ayında 951 milyon 14 bin dolara ulaştı.Sektörün ana pazarı Almanya’ya otomotiv ihracatı Ocak’ta, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11 artışla 462 milyon dolara çıktı. İkinci sıradaki Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 1 düşerken, Fransa’ya ihracat ise yüzde 20 artarak 324 milyon 826 bin dolar oldu.Bununla birlikte, ticari araçta iç pazar performansı ve üretilen yerli modellerin azalmasının da etkisiyle, Ocak ayında taşıt üretimi yaklaşık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük düşüş yaşadı. Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD) verilerine göre, Ocak ayında toplam otomotiv üretimi 105 bin 397 adede geriledi. Otomobil üretimi yüzde 1 artışla 67 bin 795 adet olurken, ticari araç üretimi yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 51, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 3 düşüş yaşandı.Volvo Cars’ın amiral gemisi SUV modeli XC90 Türkiye’de tanıtıldı. Sınırlı sayıda araçta olmak üzere XC90 B5 Mild Hybrid versiyonu 6 milyon 790 bin TL, XC90 T8 Plug-in Hybrid versiyonu ise 7 milyon 570 bin TL fiyattan satışa sunulacak. Her ikisi versiyon da dört tekerlekten çekişli.455 HP’lik XC90 Plug-in Hybrid, WLTP test sonuçlarına göre tek şarjla 69 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunuyor. Hibrit sistem, içten yanmalı motorla birlikte 800 km’den fazla menzil sağlayabiliyormuş. Elektrikli motorla birlikte torku ise 709 Nm... B5 Mild Hybrid versiyon ise, 250 HP güce sahip. 48V hibrit teknolojisi bulunuyor.Hyundai ile Kibar Holding’in yüzde 50’şer ortaklığıyla kurulan ve “Hyundai Assan” olarak Türkiye’de yolculuğuna başlayan şirket, ortaklık yapısıyla birlikte unvanını da “Hyundai Motor Türkiye” olarak değiştirdi. Hyundai Motor Company’nin ilk ve en uzun süre hizmet veren denizaşırı fabrikası olma özelliğini taşıyan tesisi de içine alan şirkette, zaman içinde Kibar Holding payında değişimler olmuştu. Kibar Holding’in şu anki payı yüzde 3’e kadar gerilemiş durumda. Hyundai’nin İzmit fabrikası, üretime başladığı 1997 yılından bu yana 3 milyonun üzerinde araç üretti.BMW’nin SUV’a giriş bileti konumundaki modeli X1’in şarj edilebilir hibrit versiyonu ‘xDrive25e’, ülkemizde de satışa çıktı. 3 silindirli 1.5 lt hacminde benzinli motoru ve şarj edilebilir bataryalı elektrik motoruyla 245 beygir maksimum güç ve 477 Nm tor üretiyor. 4 tekerden çekiş sağlayan xDrive, 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaşıyor. X1 xDrive25e, fabrika verilerine göre plug-in hibrit-benzinli motoruyla 100 km’de ortalama 0.8 litre yakıt tüketimi sunarken tamamen elektrikli sürüş modunda WLTP kriterlerine göre 86 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor. 7.4 kW gücünde şarj imkanı sunan BMW X1 xDrive25e, yüzde 0’dan yüzde 100’e sadece 2 saat 30 dakikada şarj oluyor.