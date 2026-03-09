İran savaşı yeni risk...

Çinli üreticilerin yanı sıra Hyundai, Toyota ve Stellantis grubunun, İran krizi nedeniyle önemli pazarları arasında yer alan Orta Doğu’da satış kaybı yaşayabileceği, teslimatlarda da gecikmeler yaşayabileceği konuşuluyor.ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, Tahran yönetiminin de Orta Doğu’daki bazı ülkelere yönelik gerçekleştirdiği misillemeler, otomotiv endüstrisini de etkilemeye başladı. Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra, pek çok markayı bünyesinde bulunduran Stellantis Grubu, Hyundai, Toyota gibi üreticilerin, İran çatışması ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasından büyük zarar görebileceği belirtiliyor.Bernstein adlı araştırma şirketinin raporuna göre, İran krizi, 2025’te yaklaşık 3 milyon yeni otomobil satışı kaydeden Orta Doğu otomobil pazarını tehdit ediyor. İran’ın, geçen yıl bölgesel satışların yüzde 38’ini tek başına gerçekleştirdiği hatırlatılan raporda, ABD-İsrail saldırılarının, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kısmi de olsa bloke etmesine, bunun da nakliye rotalarına tahmini 10 ila 14 gün fazladan zaman eklenmesine neden olduğuna dikkat çekiliyor. Nitekim bu nedenle, gemilerin şimdilik daha güvenli bir olarak görülen Afrika’nın Ümit Burnu etrafından dolaşmak zorunda kaldığı belirtiliyor.Çinli üreticilerin, bu konudan ciddi şekilde etkileneceği öne sürülüyor. Bernstein’ın aktardığı Çin Gümrük verilerine göre, Orta Doğu, 2025’te Çin’in toplam binek araç ihracatının yüzde 17’sine müşteri oldu.Çinliler arasında JAC, toplam ihracat hacminin yüzde 9’unu bu coğrafyaya yolladığı için büyük risk altında. Onu, MG’nin çatı üreticisi SAIC ve Chery izliyor. Nitekim, Chery, yüzde 6 pazar payıyla, İran pazarında en çok satış yapan 3. marka konumundaydı. Çinlilerin Rusya pazarında da kan kaybettiğini hatırlatmakta yarar var. Avrupalı pek çok markayı bünyesinde toplayan Stellantis ise, geçen yıl daha geniş kayıplara uğrayacakken, Orta Doğu ve Afrika’daki güçlü performansı sayesinde bir denge sağlamıştı. Şirket, genel olarak 911 milyon Euro faaliyet zararı açıklarken, Orta Doğu ve Afrika’daki satışlarından kar etmişti.Toyota ise, bölgedeki tüm uluslararası otomobil üreticileri arasında lider durumda. Pazar payı yüzde 17 seviyesinde. Japonların, krizden şimdilik en az şekilde etkilendiğine dikkat çekilirken, durumun izlenmesi gerektiği aktarılıyor. Aynı konu, Orta Doğu’da ciddi pazara sahip Hyundai Grubu için de geçerli elbette.Skoda, Türkiye’de en çok tercih edilen otomobili “Superb” modelinin sportif karakterini öne çıkaran “Sportline” donanımlı MHEV motorlu versiyonunu satışa sundu. 150 PS güç üreten 1.5 lt mild hibrit teknolojisine sahip Superb Sportline, 3.682.500 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa çıktı.Konfor, teknoloji ve geniş iç hacim özelliklerini sportif tasarım unsurlarıyla bir araya getiren “Superb Sportline”, dış tasarımında sportif ön kaput, ön ve arka tamponlar, parlak siyah ön ızgara, parlak siyah ayna kapakları, arka difüzör ve arka spoyler ile daha dikkat çekiyor. Çamurluklardaki “Sportline” logoları ve 19 inç alüminyum jantlar da, içeride entegre başlıklı spor ön koltuklar, Sportline logolu 3 kollu spor direksiyon ve metal spor pedallar, diğer detaylardan. 15 mm alçaltılmış spor şasi de ilgi çekici.Araçtaki 1.5 lt mild hibrit motor, 150 PS güç ve 250 Nm tork sunuyor. 225 km/s maksimum hıza ve 9.2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerine sahip.Türkiye’nin önde gelen lastik üreticilerinden Petlas, 50’nci kuruluş yılını yepyeni lastik serisi “Prime Comfort”la kutluyor. 16 jant ve altındaki ölçülerde “A”, “B”, “C” sınıfı otomobillerin yanı sıra crossover araçlar için geliştirilen yeni nesil lastik, elektrikli araçlara uygun sertifikasyon ve teknik niteliklere de sahip olmasıyla öne çıkıyor.Prime Comfort’un daha sessiz, daha konforlu ve daha güvenli bir sürüş sunduğunu söyleyen Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Elektrikli ve hibrit araçlarda yol gürültüsü çok kritik hale geliyor... Prime Comfort, özel blok dizilimi ve asimetrik desen tasarımıyla elde ettiği 68 dB gürültü seviyesiyle, huzurlu sürüş ortamı sağlıyor... Düşük yuvarlanma direnci sağlayan özel sırt karışımımız sayesinde, enerji kaybını minimize ederek batarya menzilini optimize ediyoruz” dedi.Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD), bu yıl 11’inci kez düzenleyeceği “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülü için aday otomobiller açıklandı. Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucu, 33 aday model ödül için yarışacak.OGD üyelerinden oluşan uzman otomotiv gazetecileri, Mayıs ayında gerçekleştirecekleri test sürüşleri ve puanlama süreci sonunda 7 finalist modeli belirleyecek. Finalistler arasından yapılacak son oylamayla da, “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilecek. Kazanan model, Haziran’da düzenlenecek ödül töreninde kamuoyuna açıklanacak.Ana ödülün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.Alpine : A290Audi : A6, Q5,Q3BMW : X3, iX3, X5, X7BYD : Atto 2, Sealion 7Citroen: C3, C3 Aircross, C5 AircrossFiat : Grande PandaFord: Capri, ExplorerJeep : CompassHonda : Prelude Hyundai Inster, Ioniq 9 Mercedes-Benz CLA MG 7Opel : Frontera Omoda 7Skoda : Elroq, Enyaq, Enyaq CoupeRenault: R5, ClioTogg : T10FVolkswagen: T-Roc, TayronVolvo: EX30