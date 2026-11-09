Lassa elektrikli çağına hazırlanıyor

Brisa, elektrikli ve hibrit araçların giderek artması sonrasında ürün gamını farklılaştırırken, Lassa’nın da bu tür araçlara uygun olarak yerli teknolojiyle geliştirdiği ilk kış lastiğini tanıttı. EV araçlara uygun Snoways 5, 28 ülkeye ihraç edilecek.Gerek Türkiye’de gerekse de dünyada elektrikli ve hibrit araçların payı giderek artarken, sadece otomobil üreticileri değil tedarikçiler de kendilerini bu yeni çağa hazırlamaya çalışıyor. Türkiye’nin önde gelen lastik üreticilerinden Brisa da, Lassa tarafından Türkiye’de geliştirilen, İzmit ve Aksaray fabrikalarında üretilen “Snoways 5” pazara sundu.Yerli NextGen teknolojisiyle geliştirilen EV Ready, yani elektrikli ve hibrit araçlara da uygun ilk kış lastiği olarak dikkat çekerken, Türkiye’nin yanı sıra 28 ihracat pazarında satışa sunuldu. Brisa Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, Snoways 5’in hem tüketici ihtiyaçları hem de Brisa’nın portföy dönüşümü açısından önem taşıdığını belirterek, “Ürün geliştirme yaklaşımımızın merkezinde, araç parkındaki dönüşümü ve sürücülerin değişen ihtiyaçlarını doğru okumak yer alıyor... Lassa’nın ilk EV Ready kış lastiğiyle, farklı araç teknolojilerine uyumlu ürün portföyümüzü genişletiyoruz. Snoways 5, EV Ready ürünlerin satışlarımız içindeki payını 2027’de en az yüzde 65’e çıkarma hedefimizi ve yüksek jantlı, katma değerli ürünlerdeki büyüme odağımızı destekleyen önemli bir adım” ifadelerini kullandı.Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması, SUV ve yüksek jantlı araçların payının artması; güvenlik, dayanıklılık, sessizlik ve enerji verimliliğini lastik seçiminde daha belirleyici hale getiriyor. Kış aylarında bu beklentilere, düşük sıcaklıkların yanı sıra ıslak ve karlı zeminlerin gerektirdiği performans ihtiyaçları da ekleniyor.2026’nın ilk 9 ayında 17 inç ve üzeri jantların yeni otomobillerdeki payı yüzde 72’ye ulaşırken, yüksek jantlı ve katma değerli ürünler segmenti ise yenileme lastik pazarının yaklaşık yüzde 35’ini oluşturuyor. Snoways 5, geniş ebat portföyü ve farklı araç teknolojileriyle uyumlu yapısıyla araç parkındaki bu dönüşüme karşılık veriyor.Yeni ürün, Brisa’nın EV Ready portföyünü büyütme hedefinin de bir parçasını oluşturuyor. EV Ready ürünlerin Brisa’nın toplam binek lastik satışlarındaki payı, 2023’te yaklaşık yüzde 2 seviyesindeyken bugün yüzde 55’e ulaştı. Şirket, 2027’de bu oranı en az yüzde 65’e çıkarmayı hedefliyor. Snoways 5, Lassa’nın EV Ready ürün portföyünü kış lastiği kategorisine taşıyarak bu hedefi destekliyor.Tesla, 2023’te pazara sunduğu ve büyük ses getiren “Cybertruck”ın Texas fabrikasındaki üretimini 2027 yılı ortasında sonlandırma kararı aldı. Şirket, bu kararın, robotaksi modeli “Cybercab”e kapasite açmak amacıyla alındığını belirtti. Modelin üretiminin başka bir tesise taşınıp taşınmayacağı yoksa tamamen mi durdurulacağı henüz bilinmiyor. Zira Teksas’taki fabrika, Cybertruck parçalarını üretmeye yarayan donanıma sahip olduğu bilinen tek Tesla tesisi. Ancak 2023’te, Tesla’nın geleneksel General Motors ve Ford pikaplarına fütüristik bir alternatif iddiasıyla piyasaya sürdüğü Cybertruck, beklenen satış başarısını yakalayamadı. Yılda 250 bin adet üretileceği belirtilirken, 80 binli adetleri bile zor gördü.Şirketin “Diğer modeller” kategorisindeki teslimatları 2026’nın üçüncü çeyreğinde 8 bin 295 adede geriledi. Tamamı paslanmaz çelikten üretilen köşeli gövdesi, modelin ABD dışındaki pazar potansiyelini kısıtladı. Bazı Avrupa ülkelerinde aracın satışı için resmi izinlerin alınması zorlu bir sürece dönüştü. Model çok sayıda geri çağırma kararıyla gündeme gelirken şirket de kalite kontrol sorunlarıyla karşılaştı ve fiyatları defalarca revize etti.Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen ay 4 milyar 32 milyon dolarlık ihracata imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin toplam dış satımdan aldığı pay yüzde 15,6 oldu. Otomotiv endüstrisinin 10 aylık ihracatı ise 35 milyar 174 milyon dolara ulaştı. Ürün grupları bazında, “tedarik endüstrisi”nin ekim ihracatı 1 milyar 422 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, binek otomobillerin ihracatı 1 milyar 275 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 665 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 288 milyon dolar, TIR çekicisi ihracatı ise 256 milyon dolar oldu.Geçen ay Almanya 650 milyon dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olmayı sürdürdü. Fransa 475 milyon dolarlık ihracatla ikinci, Birleşik Krallık ise 396 milyon dolarla üçüncü büyük pazar oldu. Ekimde Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 73,2 pay ve 2 milyar 953 milyon dolarla ülke grubu bazında ihracatta ilk sıradaki yerini korudu.Skoda, SUV segmentindeki temsilcisi Karoq’un donanım seçeneklerini zenginleştirerek, yeni “Prestige” donanım paketini satışa sundu. Karoq’un Prestige donanımı, lansmana özel 2.999.800 TL’den başlayan fiyatlarla satıştı. Karoq’un yeni Prestige donanımı, hafıza fonksiyonlu elektrikli ön koltuklar, elektrikli bel desteği, hafıza fonksiyonlu yan aynalar, yeni üç bölgeli klima gibi konfora yönelik unsurlar içeriyor. Donanıma eklenen otomatik park asistanı, aracın kendi kendine park etmesine olanak tanıyarak özellikle dar alanlarda sürücünün işini kolaylaştırıyor. 360 derece çevre görüş sistemi ise aracın etrafındaki alanın farklı açılardan görüntülenmesini sağlıyor.Yeni Prestige donanımının dikkat çeken yeniliklerinden biri de CANTON ses sistemi. Skoda’nın büyük SUV modeli Kodiaq’da da sunulan CANTON ses sistemi, 10 hoparlöre ve maksimum 550 Watt güce sahip. Karoq’un bu versiyonu, 1.5 lt, 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten motorla geliyor. Aracın motoru, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.