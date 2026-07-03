Medyaya nitelikli istihdam hamlesi

Gazetecilik yalnızca haber yazmak değildir. Doğru bilgiye ulaşmak, bilgiyi doğrulamak, kamuoyunu aydınlatmak ve toplumsal hafızayı oluşturmak gibi son derece kritik bir kamusal sorumluluğu yerine getirmektir. Dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları, sosyal medya platformlarının yükselişi ve dezenformasyonun küresel ölçekte yaygınlaşması ise bu sorumluluğu her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Ancak güçlü bir medya için yalnızca teknolojiye yatırım yapmak yeterli değildir. En az teknoloji kadar önemli olan unsur nitelikli insan kaynağıdır. Tam da bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu ve İŞKUR arasında imzalanan yeni iş birliği protokolü, Türkiye’nin iletişim kapasitesini güçlendirmeye yönelik stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır.Türkiye’de üniversiteden mezun olan birçok genç, iş arama sürecinde aynı engelle karşılaşıyor: “Deneyiminiz var mı?” Oysa deneyim kazanabilmek için önce işe girmek gerekiyor. İşbaşı Eğitim Programlarının en önemli özelliği tam da bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik tasarlanmış olması.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen İşbaşı Eğitim Programları; teorik eğitim almış ancak uygulama deneyimi bulunmayan kişilerin gerçek çalışma ortamında mesleklerini öğrenmelerini sağlayan aktif işgücü piyasası politikalarının en başarılı örneklerinden biridir. Program sayesinde katılımcılar mesleki deneyim kazanırken işverenler de ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünü kendi işyerlerinde yetiştirme imkânına kavuşuyor. Bu yönüyle program klasik bir kurs modeli değil, eğitim ile istihdam arasında doğrudan köprü kuran uygulamalı bir öğrenme sistemi. İmzalanan protokol kapsamında hedef kitle; iletişim ve medya sektöründe çalışan veya çalışabilecek iş arayanlar ile üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Program kapsamında asistan ve stajyer muhabirler, foto muhabirleri, uzman muhabirler, editörler, haber editörleri, internet editörleri, sayfa editörleri, haber redaktörleri, düzeltmenler, gazete ve dergi yazarları gibi çok sayıda medya mesleği yer alıyor.En dikkat çekici nokta ise program süresinin 9 ay olarak belirlenmesi. Bu süre, haber üretiminin dinamik yapısı düşünüldüğünde katılımcıların yalnızca teorik bilgi değil, gerçek editoryal süreçleri yaşayarak öğrenmelerine imkân sağlayacak önemli bir zaman dilimi sunuyor. Program süresince katılımcılara net asgari ücret düzeyinde günlük cep harçlığı ödenecek; ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de karşılanacak. Dolayısıyla gençler hem gelir elde edecek hem de sosyal güvence altında mesleki deneyim kazanabilecek. Aslında bu iş birliği yeni değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Işıkhan’ın da ifade ettiği gibi Basın İlan Kurumu ile ilk protokol 2016 yılında imzalanmış, uygulama 2021 yılına kadar başarıyla sürdürülmüştü. Bu süreçte düzenlenen Gazetecilik Eğitim Programı kapsamında 3 bin 635 kişi muhabirlik alanındaki işbaşı eğitim programlarından yararlanmıştı. Şimdi ise yeni protokolle bu başarılı model daha kapsamlı şekilde yeniden hayata geçiriliyor. Katılımcılara yapılan ödemeler ile program kapsamındaki sosyal güvenlik giderleri belirli koşullar çerçevesinde İŞKUR tarafından karşılanıyor. Ayrıca program düzenleyen işverenlerin katılımcıların en az yüzde 60’ını program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeleri bekleniyor. Kısacası;- Gençler deneyim kazanıyor,- İşveren doğru çalışanı seçiyor,- Sektör nitelikli insan kaynağına kavuşuyor,- Kamu kaynakları ise doğrudan istihdama dönüşüyor.