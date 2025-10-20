Menzil uzatıcılı modeller artacak(mış)

Tam elektrikli ile hibrit seçeneklerin ortasında yer alan “menzil uzatıcılı” elektrikli modellerin, özellikle Avrupa’da yükselişte olduğu, bunun, pek çok üreticinin elektrikli araç yatırımlarını da koruyacağı konuşuluyor...Tam elektrikli araçlara olan ilgiyi “pek çok nedenden ötürü” bir türlü istenilen seviyeye getiremeyen otomotiv üreticileri, bir de Çin’den gelen “şarj edilebilir hibrit” baskısıyla karşılaşırken, elektrikli araçlara geçiş sürecine hazırlık amacıyla yaptıkları yatırımların akıbetini de sorguluyor. Zira tam elektrikli araçların platformlarının, birden bire şarj edilebilir hibrite dönüştürülmesi ciddi bir masraf ve belki de zor...Otomotiv üreticilerine yönelik güç aktarma organları başta olmak üzere pek çok parça tedariki yapan BorgWarner, jeneratör görevi gören ancak tekerleklere güç iletmeyen içten yanmalı motorlarla yani kısacası “menzil uzatıcılar” (range extender) ile donatılmış elektrikli araçlara ilginin giderek arttığını ifade ediyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Harry Husted, bu mimarinin hayli çekici bir alternatif haline gelmeye başladığına dikkat çekerek, “Bu, bazı tam elektrikli araç yatırımlarının çöp olmamasını da sağlıyor. Zira tamamen elektrikli araç mimarisini kullanıyor, ama sadece jeneratör görevi görecek bir motor ekleniyor” ifadelerini kullanıyor.Automotive News Europe adlı yayına konuşan Husted, “Bence bazı tüketiciler, araçlarında hala içten yanmalı motoru görmek istiyor” diyor.Nissan’ın halen e-Power adıyla kullandığı ve Türkiye’de de satılan teknoloji, aslen bir menzil uzatıcı. Yani motor, gerektiğinde jeneratör olarak çalışıp, bataryayı dolduruyor ama tekerleklere güç iletmiyor. O görev, tamamen elektrik motoruna ait.Geçmişte de General Motors ve Fisker gibi üreticilerin elektrikli araçlarında kullandığı menzil uzatıcı konusu, Çinr’de bir hayli yaygın. Örneğin Stellantis’in ortak olduğu Leapmotor, Çin’de tam elektriklilerin yanında bu alternatifi de sunuyor. Li Auto ise, Çin’de bu konuda hayli önde.Bu teknolojinin Avrupa’da da yayılması gündemde. Leapmotor, “C10” SUV modelini menzil uzatıcı seçeneğiyle 40 bin Euro’nun altında bir fiyatla piyasaya sürdü. Mazda da, menzil uzatıcı seçeneği olan “MX-30” SUV’yi sunuyor. BMW, Volkswagen Grubu, Stellantis ve Ford gibi Avrupalı üreticiler de, bu teknolojiyi bazı modellerine entegre edeceklerini söyledi. Bakalım şarj edilebilir hibritlerin pabucu dama atılacak mı?Bu yıl 24-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da koşulacak, klasik otomobillerin yer alacağı İstanbul Cumhuriyet Rallisi, uluslararası nitelik kazandı. 600’den fazla üyesi olan Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Sivridağ, “FIVA World Rally İstanbul Cumhuriyet Rallisi’nin, bu yıl uluslararası statüde koşulacağını belirterek, yarışçıların İstanbul’un çevresinde eşsiz manzaralar eşliğinde direksiyon sallayacağını, ayrıca İstanbul Park Formula 1 Pisti’ndeki etkinliklerin de ralliye ayrı güzellik katacağını ifade etti.Türkiye’nin halen en çok satan modelleri arasında yer alan ancak 10 yıla yaklaşan ömrü nedeniyle güvenlik gereksinimlerini karşılamakta zorlanan Fiat Egea’nın geleceği, halen belirsizliğini koruyor. Daha doğrusu, güncel modelin üretiminin ne zaman biteceği belli olsa da, “yerine neyin geleceği” konusunda farklı açıklamalar geliyor.Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir lansman toplantısında, “Egea” konusuna ilişkin soruları yanıtlayarak, “Biliyorsunuz şu anda yıl sonuna kadar Egea’nın üretimi devam ediyor ama Egea’nın üretiminin devamı için belli bir çalışma yürütüyoruz. Burada da artık son noktalara geldik ama kesin neticeyi açıklayabilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak” diye konuştu. Aytaç, sürecin olumlu ilerlediğini söylerken, “Egea’nın üretiminin devamı için de önemli bir çalışma olduğunu söyleyebilirim” dedi.Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise, CNBC-e kanalında yayınlanan söyleşisinde biraz daha farklı bir yanıt vererek, “Egea’nın yerine mutlaka bir otomobil üreteceğiz. Amacımız, hem ticari hem otomobil üretimini sürdüren fabrika pozisyonumuzu korumak” ifadelerini kullanırken, aracın geleceğine ilişkin soru işaretleri de dağılmadı. Dolayısıyla halen “Egea’nın yerine yeni nesli mi gelecek yoksa yeni bir model mi üretilecek? Bu model SUV mu yoksa sedan da olacak mı?” soruları güncelliğini koruyor.Fiat’ın yeni miniği “Grande Panda”, Türkiye’de satışa sunulduş! Öncelikle 83 kW motora, 44 kWsa bataryaya ve 320 km menzile sahip elektrikli versiyonuyla gelen aracın, ileriki zamanlarda 1.2 lt 110 HP motorlu mild hibrit versiyonunun da getirileceği belirtildi.Premium otomobil üreticisi Lexus, Türkiye’de büyümesini sürdürüyor. Bayi ağını da güçlendiren Lexus, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir showroomlarından sonra, Seyhan showroomu ile Adana’da da kapılarını açtı. Mıçı Group bünyesinde Adana’da hizmet vermeye başlayan “Lexus Seyhan”, markanın eşsiz deneyimini ve ayrıcalıklarını sunmak amacıyla, Japon misafirperverlik felsefesi “Omotenashi” ruhuyla oluşturuldu.