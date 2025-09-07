Merkez’in faiz kararı borsada rota çizecek

Borsada son günlerde etkisini artıran satışlar, büyük hisselerde yoğunlaştı. Yatırımcılar ise yön arayışıyla Merkez Bankası’nın faiz kararını bekliyor

Haziranın son haftası yükseliş eğilimine giren borsa 27 Ağustos günü en yüksek 11.605’i gördükten sonra gelen satışlarla birlikte yönünü aşağı çevirdi. Bu hafta da satışların devam ettiği gözlendi. Özellikle bankalar, holdingler, sanayi ve ulaştırma hisseleri en fazla kayıp yaşayanlar arasında yer aldı. Satışların daha fazla büyük şirketlerin hisselerinden gelmesi ise dikkat çeken bir diğer husus oldu. Bankacılık sektöründe Akbank, İş Bankası, Garanti ve Yapı Kredi haftayı yüzde 7–9 aralığında düşerek kapattı. Holdinglerden Sabancı Holding ve Koç Holding ile demir çelik sektöründen Ereğli yüksek tek haneli kayıp yaşadı. Tofaş, Pegasus ve Anadolu Efes çift haneli düşüş yaşayan hisseler arasında yer aldı.

Pozitif ayrışma

Gözlenen satışlar sektör bazında da kendisini hissettirdi. En büyük gerileme sırasıyla banka yüzde -7.4, sigorta yüzde -6.1, metal ana yüzde -6.2 ve aracı kurumlar yüzde -5.8 cephesinde gözlendi. Sanayi, gıda, ticaret ve teknoloji endeksleri de haftayı yüzde 3’ün üzerinde kayıpla kapattı. Yaşanan düşüşe rağmen performansını koruyan sektörler de vardı. Faktoring yüzde 13.43, tekstil yüzde 5 ve orman - kâğıt yüzde 3.2 grupları düşen borsada pozitif ayrışan sektörler olarak öne çıktı.

Gözler Merkez’de

Yatırımcıların odağında ise bu hafta açıklanacak TCMB faiz kararı ve küresel enflasyon verilerinde olacak. Ülke siyasetinin gerilmesi temkinli yatırımcıların faiz indiriminde ötelenme beklentisi artırırken satışa yönelmenin gerekçesi oldu. Satış dalgasının ardından piyasanın yönünü belirleyecek ana faktör para politikası adımları olacak. Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararına ilişkin analistlerin genel beklentisi TCMB’nin faizi yüzde 43’ten yüzde 41’e indirmesi yönünde.

Fon piyasası eylüle 8 yeni fonla başladı

Eylül ayının ilk haftasında piyasaya 8 yeni fon katıldı. Serbest fon, katılım fonu, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları farklı stratejilerle yatırımcılara sunuldu.Foneria Portföy’ün Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fonu (FP4), portföyünün en az yüzde 80’ini BIST’te işlem gören pay senetleri ve endeks fonlarına yönlendiriyor. Fonmap Portföy Altın Katılım Fonu (FAK), portföyünün büyük bölümünü altın ve altına dayalı faizsiz finans araçlarına yatırmayı hedefliyor. İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (TIL), yalnızca BIST Katılım Endeksi şirketlerine yöneliyor ve TL cinsi araçlarla işlem yapıyor. Neo Portföy Yedinci Serbest Fon (NSY) ise algoritmik işlemlerle arbitraj fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Kısa vadeli nakit yönetimi tarafında, Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Serbest Fonu (GUC) ve HSBC Portföy Para Piyasası Serbest Fonu (HTF) yüksek likiditeye sahip kısa vadeli enstrümanları tercih ediyor. Fonmap Portföy Florya Proje GYF (FLG), konut öncelikli olmak üzere ticari gayrimenkul projelerine odaklanıyor. Re-Pie Portföy Onbeşinci Karma GSYF (RNB) ise büyüme potansiyeli yüksek girişim şirketlerine sermaye sağlayarak ortak olmayı hedefliyor. Gelen sekiz fon, farklı yatırım stratejileriyle piyasaya giriş yaparak yatırımcılara yeni alternatifler sağlıyor.

Öne çıkan geri alımlar

Şirketlerin hisse geri alım programları son haftalarda dikkat çekici işlemlerle devam ediyor. Sermaye piyasalarında yatırımcı güvenini artırma ve hisse fiyatına destek olma amacıyla yapılan geri alımlar, farklı sektörlerden birçok şirketin gündemine girdi. En yüksek tutarlı geri alım Ulusal Faktoring (ULUFA) tarafından gerçekleştirildi. Şirket, 17 milyon adet hisseyi 70.4 milyon TL karşılığında geri alarak ortalama 4.14 TL maliyet ile işlem yaptı. Bu alım, dolaşımdaki payların yüzde 5.62’sine denk geldi. Akiş GMYO (AKSGY) ise 2.13 milyon adet hisse geri aldı ve yaklaşık 16.5 milyon TL’lik işlem gerçekleştirdi.

Global Yatırım Holding (GLYHO), 1 milyon adet hisse için 9 milyon TL ayırırken, Akfen Grubu şirketlerinden Akfen GMYO (AKFGY), Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve Akfen İnşaat (AKFIS) farklı hacimlerde geri alımlar gerçekleştirdi. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin ortalama maliyeti 18.19 TL oldu.

Yapı ve enerji sektöründe öne çıkan diğer işlemler arasında; Boğaziçi Beton (BOBET) 400 bin adet, Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ) 305 bin adet, Lokman Hekim Sağlık (LKMNH) 254 bin adet, Bor Şeker (BORSK) 187 bin adet, PC İletişim (PCILT) 100 bin adet, Ofis Yem (OFSYM) 52 bin adet, Orge Enerji (ORGE) 50 bin adet, Park Elektrik (PRKME) 22 bin adet ve Panelsan (PNLSN) 5.6 bin adet geri alımıyla kayda geçti.

Şirketlerden haberler...

1 Ceo Event: 150 milyon TL’ye Teknofest’in etkinliğini organize edecek.

2 Yeo Teknoloji: toplam 10.1 milyon dolara iki yeni iş bağlantısı gerçekleştirdi.

3 Özata Denizcilik: Rekabet Kurulu tersanecilik sektöründeki firmalara inceleme başlattı.

4 SDT Uzay: iştiraki vasıtasıyla 3.95 milyon dolarlık üretim bağlantısı gerçekleştirdi.

5 Vera Konsept GMYO: Kartal’da 1.6 milyar TL’ye satın aldığı arsanın ödemelerini tamamladı.

6 Klimasan: dolaylı yabancı hakim ortağın ortaklık yapısı değişti, kontrolde değişim olmadı.

7 Orge Enerji: Etiler’de üstlendiği projede alacağı tutar yüzde 28 artarak 427.9 milyon TL’ye çıktı.

8 Elit Naturel Gıda: toplam 204.5 milyon TL değerindeki iki yeni tesis yatırımı için teşvik aldı.

9 Kuvva Gıda: daha önce 350 milyon TL’ye aldığı Kayasu Elektrik’in kalan ödemesini yaptı.

10 Anadolu Efes: Kayyum Rusya’daki ortak girişimin unvan ve logosunu değiştirdi.

11 Kocaer Çelik: Yeşil çelikhane ve profil fabrikası ile JES sahası için ÇED başvurusu yaptı.

12 Zorlu Enerji: Ağrı’da jeotermal kaynak arayışı için üç kuyuda çalışmalara başlıyor.

13 Kafein Yazılım: geliştirdiği veri güvenliği çözümü için patent sürecinde ön onayı aldı.

14 Akenerji: Erzin Doğalgaz Santrali’ndeki onarım çalışmaları bitti, tam kapasiteye döndü.

15 Çağdaş Cam: kapasitesini artırdığı Manisa’daki yatırımı 2026’nın sonunda devreye giriyor.