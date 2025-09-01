Münih’e TÜRK damgası

Gelecek hafta başında basın günüyle kapılarını açacak ve Türkiye için önemli 3 lansmana da ev sahipliği yapacak olan Münih Otomobil Fuarı, bu yıl yine Çin markalarının yoğun katılımına da sahne olacak...Frankfurt yerine Münih’e alınan “IAA Mobility” fuarı, bu yıl 8 Eylül’deki basın günüyle kapılarını açıyor. Türkiye açısından büyük önem taşıyan 3 önemli lansmana da ev sahipliği yapacak fuarda, Avrupa Birliği’nin ek vergilerine inat bu yıl Çinli markalardan ciddi oranda katılım ve yenilik de dikkat çekecek. Çoğu üretici, sadece fuar alanında değil, yeniliklerini Münih’in merkezindeki açık hava standlarında da sergileyebilecek.Türkiye’nin yerli markası Togg, bu fuarla birlikte bir yandan tamamen yeni sedan modeli T10 F’i gösterirken diğer yandan da Avrupa pazarına resmen “Merhaba” demiş olacak. Nitekim fuar öncesinde, Togg’un ofisinin de bulunduğu Almanya’nın Stuttgart kentinin plakasını taşıyan Togg 10 X’ler Alman sosyal medya fenomenleri ve dergileri tarafından kullanılmaya, görülmeye başlandı bile. Togg 10 F’in de bu ay içerisinde Türkiye’de ön satışına ve teslimatlarına başlanacağı açıklanmıştı. Dolayısıyla Münih Fuarı, Togg açısından yeni bir hareketlilik anlamına gelecek.Bu yıl Münih’teki IAA Mobility 2025 Fuarı, aynı zamanda Türkiye’de üretimine başlanacak iki yeni modelin de görücüye çıkacağı yer olacak. Bunların ilki, Hyundai’nin aylar önce duyurduğu ancak modelin kendisiyle ilgili olarak “ser verip sır vermediği” tam elektrikli otomobili olacak. Kimi internet sitelerinde “Ioniq 2” olarak da tanıtılan aracın, farklı bir tasarıma sahip olacağı, Kia’nın halen tam elektriklilerinde kullandığı platform üzerinde yükseleceği belirtiliyor. Her ne kadar bazı ipuçları taşıyan fotoları paylaşılsa da, aracın geneliyle ilgili “çok da ipucu vermediği” herkes tarafından konuşulmakta. Üretime başlangıç tarihi 2026’nın ikinci yarısı olarak açıklanmıştı.Bir diğer önemli yenilik ise, Türkiye’de ve Avrupa’da “çok satanlar” listesinin üst basamaklarında yer alan Bursalı Renault Clio... Bursa fabrikasının stratejik ve çok önemli bir ürünü olan Clio’nun yeni neslinin, tam elektrikli ve tam benzinli versiyonlarının olmayacağı, neredeyse tamamen hibrit motor seçenekleriyle satılacağı haberleri geliyor. Aracın tasarımıyla ilgili de farklı “canlandırmalar” göze çarparken, 6. neslinde ciddi ve radikal bir değişim geçirmesini bekliyoruz diyebilirim.Bu yılki fuarda Alman markalarının yanı sıra Çinlilerin de ciddi bir katılım ve yenilik sergilemesi bekleniyor. BMW’nin elektrikli “Neue Klasse” serisinin ilk modeli olan ve “iX3 EV”nin yerine geçirmesi beklenen orta boy elektrikli SUV modelini sergilemesi, başlıca rakibi Mercedes’in de, ona karşılık tamamen elektrikli versiyonu da bulunan yeni nesil “GLC”yi göstereceği belirtiliyor. Skoda ise, yeni nesil Octavia’nın ön gösterimi niteliğindeki “Vision 0” konseptini Münih’e getirecek. Münih’te ilk kez tanıtılacak önemli modeller arasında Stellantis’in ortaklığı bulunan Çinli “Leapmotor”un kompakt elektrikli modeli “B05”, Volvo katkılı tam elektrikli Polestar markasının yeni performanslı aracı “Polestar 5”, Kia EV2, Volvo’nun amiral gemisi olan tam elektrikli sedan “ES90” sayılabilir.Peugeot’nun orta sınıftaki temsilcisi 308 makyajlandı. Makyaj 308’in, sonbahardan itibaren küresel pazarlarda kademeli olarak satışa sunulması bekleniyor. Makyajlanan 308’de elektrikli, şarj edilebilir hibrit, hibrit ve dizel olmak üzere 4 farklı motor seçeneği yer alırken, 5 farklı donanım paketi alternatifi de sunuluyor. Makyajla birlikte 308’de yeni ön tasarım, yeni ızgara ve yeni üç pençeli ışık imzası gibi yenilikler göze çarparken, markanın ilk kez kullanacağı yeni aydınlatmalı Peugeot logosu da bu araçla birlikte yollara çıkmaya başlayacak. Yeni E-308’in 156 HP güç ve 270 Nm tork sunan elektrik motoru, 400 Volt 58,4 kWsa (55,4 kWsa kullanılabilir) kapasitesindeki batarya besliyor. Araç tüm bunlarla birlikte, 34 km daha artırılarak 450 km’ye çıkan (WLTP Bileşik Menzil) menziliyle dikkat çekiyor. Modelin üç fazlı araca entegre şarj cihazı 11 kW güç sağlıyor ve standart donanımda yer alıyor. 100 kW hızlı şarj ile 32 dakikada %20’den %80’e şarj etmek mümkün. 308 Plug-in Hybrid 195 HP seçeneği ise, 125 HP’lik elektrik motoru ve 150 HP’lik 1.6 lt turbo beslemeli benzinli motorla kombine edilmiş. Tam hibrit versiyonda 145 HP güç sunan 308’in, 130 HP’lik 1.5 lt dizeli de değişmemiş.BMW’nin en önemli modellerinden biri olan 3 Serisi 50 yaşında. Bu da, “BMW Individiual” iş birliğiyle yalnızca 500 adetle sınırlı “50 Jahre Edition” ile taçlandırılmış. Türkiye için kullanılan 1.6 Lt 170 HP motora sahip araç, özel “50 Jahre” logoları, parlak siyah Shadow Line detayları, 19 inç M jantları ve Vernasca deriyle tamamlanan iç mekânıyla dikkat çekiyor. Araçta 210 km/s sürate kadar yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional gibi donanımlar da var...Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Özgür Fırat, Renault Trucks International bünyesinde Satış Sonrası Hizmetler ve Bayi Ağı Geliştirme Direktörü olarak atandı. Fırat, Renault Trucks International yönetim ekibinin bir üyesi olarak Ekim 2025’ten itibaren Fransa’nın Lyon şehrinde çalışmalarını sürdürecek. Fırat, yeni görevinde, uluslararası pazarların satış sonrası hizmetler ve bayi ağı geliştirme stratejilerinin yönetiminden sorumlu olacak. Bu stratejik pozisyonda markanın dünya genelinde sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunacak.