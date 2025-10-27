Nexperia krizine çözüm aranıyor

Avrupalı otomobil devleri, Çip üreticisi Nexperia ile yaşanan kriz nedeniyle ciddi endişe içerisinde. Yeni arayışlar içine giren firmalar, uzun vadede değilse de yakın zamanda üretimde bazı aksaklıklar yaşanabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor.ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri üzerindeki oynamaları, Çin’de rekabetin giderek zorlaşması ve elektrikli otomobile geçişteki isteksizlik derken, Avrupalı otomotiv üreticilerini bu kez de Hollanda’da kurulu çip tedarikçisi Nexperia’da yaşanan sorunlar zorluyor.Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech Technology şirketinin 2019’da çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia’ya bu ayın başında el koymuştu. Bunun üzerine Nexperia, söz konusu anlaşmazlığın tedarikleri etkileyebileceği yönünde bir uyarı yaparken, Pekin yönetimi tarafından ihracat yasağı getirilen şirketin Çin birimi de, yalnızca yerel dağıtıcılara satış şartıyla sevkiyatlara yeniden başladı. Dolayısıyla hükümetler arası görüşmelerden çözüm çıkmazsa, Nexperia’ya umut bağlayan üreticilerin üretimleri tehlikeye girebilecek.Daha önce de pandemi döneminde benzer bir kriz yaşayan ve Çin üretimi çiplere bağımlı olan otomotiv üreticileri, şimdilerde, uzun dönemde üretimi sağlam tutabilmek amacıyla tedarik alternatifleri üzerinde çalışmaya başladı.Bu mini krizin başından beri adı “üretim aksamaları yaşanacağına” ilişkin haberlerle anılan Volkswagen, uzun dönemde, özellikle de Almanya üretimi için bir tehlike olmadığını savunurken, kısa vadede bazı duraksamalar olabileceği ihtimalini göz ardı etmediğini açıkladı. Zira Golf ve Tiguan üretimlerinde “çip kaynaklı” aksama olmadığını, nedenin başka olduğunu savundu. BMW ve Mercedes ise, Nexperia’nın çıkmaza girmesiyle üretimlerini güvence altına almak için tedarikçilerle birlikte çalıştıklarını açıkladı.Tabii konu sadece Avrupa’yı ilgilendirmiyor. Zira Çin’in ihracat yasağı, ABD’li ve Japon üreticileri de etkileyebilir. Amerikalı şirketler “şimdilik sorun yok” deseler de, Japonlar ihtiyatlı konuşuyor. Nitekim Japonya Otomobil Üreticileri Birliği, üyelerinin, parça üreticileriyle bu konuda görüşmelerde bulunduğunu belirtirken, Nexperia’nın, tedarik garantisi vermediğine dikkat çekti...Nissan Motor Co., şirketin durumu değerlendirdiğini ve karşı önlemler aldığını açıklarken, üretim planlarının etkilenip etkilenmediği konusunda yorum yapmadı. Toyota da olası etkiyi araştırdığını ancak henüz daha fazla ayrıntı veremeyeceğini söylerken, Honda, Nexperia’dan doğrudan bir bildirim almadığını ancak tedarikçilerinden bazılarının şirket tarafından tedarik edilen yarı iletkenleri kullandığını doğruladı.Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 1 milyar euro zarar açıkladı. Şirket, özellikle Çin ve ABD pazarlarındaki satış düşüşlerinin gelirleri ciddi şekilde etkilediğini duyurdu. Porsche’nin Ocak-Eylül dönemi işletme kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 4 milyar euro’dan 40 milyon euro’ya geriledi. Üçüncü çeyrekte kaydedilen zararın büyük kısmı ise 1,8 milyar euro‘luk yeniden yapılanma giderlerinden kaynaklandı. Porsche, bu yıl daha fazla benzinli araç üretmeye, yeni elektrikli modellerin lansmanını ertelemeye ve batarya üretim planlarını durdurmaya karar vermişti.Mercedes-Benz’in daha önce tanıtımını yaptığı yeni nesil “CLA” modeli, Türkiye’ye özel standart donanımlarıyla ve öncelikle sadece elektrikli olarak satışa sunuldu. 800 volt elektrik mimarisine, toplamda 354 beygir güç üreten iki motora, iki vitesli şanzımana sahip olan yeni CLA’nın, WLTP standardına göre tek sarjla 715 kilometreye varan menzil sunduğu belirtiliyor.Yeni CLA’nın 48 volt teknolojisine ve şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoruyla eşleştirilmiş “hibrit versiyonu” da 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa çıkacak.MG, Maxus ve Suzuki markalarının Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv, MAZDA ile servis anlaşmasına imza attığını açıkladı. Bu iş birliğiyle, Doğan Trend, Mazda’nın Türkiye’deki mevcut servis ağı yönetimini üstlenecek; böylece tüm Mazda servislerinde müşterilere uzman bakım hizmeti ve orijinal yedek parça sunulacak. Anlaşmayla 1 Şubat 2026 itibarıyla markaları arasına Mazda’yı da eklemiş olduklarını söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, “Mazda’nın Türkiye’deki yeni servis ve satış sonrası distribütörü olarak Mazda operasyonlarını devralıyoruz. Süreç ilk etapta satış sonrası ve servis hizmetleriyle başlayacak” dedi.Otomotiv koltuk ve iç döşeme parçaları alanında faaliyet gösteren, ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından Toyota Boshoku Türkiye (TBT), EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) tarafından verilen EFQM Küresel Ödülü’ne layık görüldü. Kurumsal mükemmellik alanında dünyanın en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen EFQM Küresel Ödülleri’nde bu yılın en yüksek puanını elde eden Toyota Boshouku Türkiye, 7 Diamond derecesinin sahibi oldu.