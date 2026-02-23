Ortalık toz duman!

Otomotiv dünyası, ABD’den gelen gümrük vergileri ve elektrikli araç desteğinin kaldırılması başta olmak üzere pek çok olumsuzluk yaşarken, bundan ciddi zararlar gördü. Yönetimler değişti, zararlar açıklandı, ciddi tasarruf tedbirleri alındı...ABD’de Başkan Donald Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili düzenlemeleri, ardından bu ülkede elektrikli araçlara yönelik desteklerin kaldırılması, emisyon normlarının değiştirilmesi, Çin pazarında yaşanan yavaşlama ve tüketicilerin yabancı markalardan çok kendi markalarına yönelmesi, özellikle Avrupa’da elektrikli araçlara yönelik talebin istenilen ya da “öngörülen” düzeyde olmaması... Bunlar, ilk etapta sayılabilecek olumsuzluklardan bazıları. Ancak otomotiv dünyasının “toz duman içinde” olmasının ana nedenleri olarak görülebilir.Kısaca bakmak gerekirse, Avrupalı önemli markalar, 2025 yılı için ciddi zararlar açıkladı. Bunların bir kısmı, elektrikli araç projelerine çok büyük miktarlarda yatırımlar ayırmışken, düşük talep ve başka nedenlerle bu kararlarından geri adım atmaları nedeniyle yaşandı. Ayrıca ABD pazarında yükselen gümrük tarifeleriyle yaşadıkları zararları, Çin’de pazarın gereklerine uygun model sunamamalarının da önemli ölçüde etkisi oldu.Volkswagen, grup markalarının her biri için yüzde 20’lik tasarruf hedefi koyarken, benzer küçülme emareleri Mercedes’te de göze çarpıyor. Japonlar da dertli. Neredeyse tüm Japon üreticiler, artan üretim maliyetlerinin yanı sıra Trump yönetiminin gümrük vergilerinden ve Çin’den gelen rekabetten sarsılmış durumda. Toyota, çeyrek dönem kârında yüzde 43’lük düşüş açıklar açıklamaz, önlem olarak Mali İşler Direktörü Kenta Kon’un yeni icra kurulu başkanı (CEO) ve şirket başkanı olarak belirledi. Nissan ise, yönetimini değiştirip büyük tasarruf önlemlerine başvururken kendisini kurtaracak bir de “şövalye ortak” arıyor.ABD’lilerin elektrikli araç hamlesinin başarısızlıkla sonuçlanması ve Trump yönetiminin kararları, Amerikan devlerini de sarstı. Dünyada elektrikli araçlar halen gündemdeyken, “neredeyse” tüm elektrikli projelerinden geri adım atarak yahut “fişlerini çekerek” ciddi zararlarla karşılaştılar.Stellantis, ABD’li markalarında elektrikli projelerden geri çekilmesi sonucu 26 milyar dolar zarar açıkladı. Yetmedi, NextStar Energy’deki yüzde 49 ortaklık payını, LG Energy Solution’a sadece “100 dolara” devretti. Ford, elektrikli araç yatırımlarında 19,5 milyar dolar, General Motors da 6 milyar dolarlık zarar açıklarken, ABD’li markalar toplamda 50 milyar dolar zarar yazmış oldu.Araç kiralama sektörünün önemli oyuncularından Garenta, 2026’da yolculuk planlarını erkenden netleştiren müşterilerine yüzde 44 indirim avantajı sunuyor. 28 Şubat 2026 tarihine kadar, mobil uygulama üzerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli bu kampanya ile, bireysel ve kurumsal müşteriler, 25 Mart – 30 Eylül 2026 tarihleri arasındaki kiralamalarında, yüzde 44 avantaj sağlayacak. Bu, 1-22 gün arasındaki kiralamalar için geçerli.MG’den iki hibrit model İlk etapta pazara tam elektrikli ve benzinli modellerle giriş yapan MG, tam hibrit seçeneklerini de getirdi. MG ZS Hybrid+ Luxury, lansmana özel fiyatı ve cam tavan hediyesiyle 2 milyon 385 bin TL’den, MG HS Hybrid+ Luxury ise 2 milyon 995 bin TL’lik lansman fiyatıyla satışa çıktı. MG ZS’nin Hybrid+ sistemi, toplamda 197 PS güç üretiyor. 1,83 kWh’lik bataryanın da bulunduğu bu sistemle, aracın 100 km’de 5,1 (WLTP birleşik) yakıt tüketimi sunduğu belirtiliyor. D-SUV modeli HS Hybrid+ ise, 224 PS gücündeki Hybrid+ sistemine sahip.Tofaş, Van, Combi/Combimix ve 8+1 otomobil ruhsatlı “Ulysse” versiyonlarıyla sunduğu “Scudo” ailesini, yerli üretim “Scudo Kamyonet” ile genişletiyor. Yerli üretim avantajı, 150 HP gücündeki verimli Multijet 4 motoru ve 1.200 kg istiap haddiyle öne çıkan model, lansmana özel 1 milyon 549 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.